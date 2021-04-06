У МВС за добу виявили 346 нових випадків COVID-19, двоє правоохоронців померли від ускладнень

Станом на 6 квітня коронавірусну хворобу підтвердили у 346 співробітників МВС, двоє - померли від ускладнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (54), Дніпропетровській (32) та Чернігівській (24) областях.

Зазначається також, що за весь час пандемії: захворіли - 45 883 правоохоронці; одужали - 44 441 особа; летальних випадків - 184 серед співробітників МВС.

