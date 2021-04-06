УКР
Нардеп Лубінець розкритикував ситуацію в Бердянській колонії №77: Насправді це концтабір. Колишні ув'язнені називають її пеклом, в якому живуть раби

За словами Лубінця, протягом багатьох років ситуація в колонії залишається незмінною.

Бердянська виправна колонія №77 – установа мінімального рівня безпеки. Там перебувають чоловіки, які вперше отримали покарання у вигляді позбавлення волі за злочини невеликої та середньої тяжкості. У правозахисному колі про цю колонію ходять чутки ще з 2008 року. Ще тоді були зафіксовані факти масових побиттів засуджених і катувань і до сьогодні від засуджених регулярно надходять скарги на нелюдське поводження у БВК-77, пише УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

Згідно зі словами голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини Дмитра Лубінця, протягом років ситуація у колонії залишається незмінною.

"Моторошні історії озвучені з вуст засуджених на всю Україну. Ні для кого не секрет, що колонія насправді концтабір. Колишні ув’язнені називають її пеклом, в якому живуть раби. Сотні людей звертаються до Комітету з питань прав людини за допомогою. До колонії з перевіркою приїжджає установа європейського рівня з ганебними для України висновками. Однак історії з катуванням та нелюдським поводженням продовжуються, система надалі процвітає", - зазначив нардеп у дописі на Фейсбук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Смотрящий" Личаківської виправної колонії організував поставку на зону наркотиків, канал перекрили, - поліція. ФОТО


Комітет ВР з питань прав людини на чолі з Лубінцем неодноразово порушує питання жорстокого поводження в Бердянській колонії №77.

Втім, за словами нардепа, на жодне звернення чи запрошення до обговорення не було ані відповідної реакції, ані притомних пояснень.

"Чи можна не бачити проблеми, якщо до міністра постійно надходять матеріали щодо цієї колонії, його неодноразово викликають на засідання Комітету, в тому числі конкретно по цій колонії? Запитання риторичне", - заявив парламентар.

У своєму дописі Дмитро Лубінець також висловив обурення бездіяльністю міністра юстиції Дениса Малюськи та назвав справу Бердянської колонії принциповою.

"Мені дуже дивно чути з вуст міністра юстиції, що він не може звільнити керівника колонії без рішення суду, бо це злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність. Зі свого боку, можу заявити, що точно доведу принципову справу щодо розслідування порушень в Бердянській 77 колонії. Або ми звільнимо міністра юстиції Дениса Малюську, або все ж таки керівників установи", - додав Лубінець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюська: епідситуація в українських колоніях - чудова, як у фантастичних фільмах

Бердянськ (474) колонія (266) концтабір (32) Лубінець Дмитро (630)
+15
Принаймні, тортур і рабів не має бути.
показати весь коментар
06.04.2021 11:12 Відповісти
+12
По решению суда человека лишают свободы, по факту лишают всего, пищи, сна, достоинства и здоровья. На заключённых тупо зарабатывают деньги, и все в доле, вплоть до министра юстиции.
показати весь коментар
06.04.2021 11:14 Відповісти
+6
Должно быть 100% неукоснительное соблюдение закона. Людей осудили на лишение свободы, но не на скотское существование.
показати весь коментар
06.04.2021 11:40 Відповісти
Повинен бути курорт?
показати весь коментар
06.04.2021 11:10 Відповісти
"суд" у нас прибл. как в Рашке - там тока в Моск. обл журналисты(!!!!) выявили чет 50тыс. случаев шо "понятыми" в делах о наркотиках были наркоманы и даже те кто в СИЗО находился на момент "суда".
ну и что сказать то надо тут? оправд. решений что-то 2%, а на Западе в десять раз больше. ну да, наши мусора и прокуроры настолько блин "проффесианальные", да?)
показати весь коментар
06.04.2021 11:33 Відповісти
Судов у нас нет, правоохранительных органов тоже нет, есть ОПГ под вывесками полиции, СБУ, ГПУ и т.д.
показати весь коментар
06.04.2021 12:03 Відповісти
да!
ибо в норм.. странах даже Брейвик се сидит и играет на приставке, жалуясь шо чет там ему не дают.
я это так, говорю для проформы, но реально - общество познается в том как относится к котам и псам и к заключенным
и да - чего эта Малюська туда не едет, черт блин.
показати весь коментар
06.04.2021 11:30 Відповісти
А чё Малюське там делать? Малюська бабло косит на распродаже тюрем да платных камерах.
показати весь коментар
06.04.2021 11:54 Відповісти
А ты готов оплачивать отдых уголовника на курорте, после того, как он убил, изнасиловал и ограбил?
показати весь коментар
06.04.2021 12:57 Відповісти
ну так че мы идем в Европу раз мы дикари и в зонах по сравнению с Европой - пытки? тогда надо либо не напрашиваться в ЕС, либо стать Рашкой
показати весь коментар
06.04.2021 19:10 Відповісти
В Германии и Франции разрешено применять к осужденным физическую силу, специальные средства, резиновые пули и электрошокеры в отношении осужденных, которые оказывают сопротивление администрации тюремных учреждений. При массовых беспорядках разрешается применять огнестрельное оружие на поражение! Вот так вот! И никакие "правозащитники" там и вякнуть не смеют! А ведь тоже цивилизованные страны!
показати весь коментар
08.04.2021 16:59 Відповісти
Так в этой колонии как раз все построено на букве Закона! Нет наркотиков, алкоголя, преступной иерархии! И уголовным авторитетам это очень режет глаза!
показати весь коментар
06.04.2021 12:55 Відповісти
Мабуть так, але вони сами обрали своє кримінальне життя. Спитайте родичів вбитих, зґвалтованих, скалічених, пограбованих, ошуканих. Чого вони бажають своїм кривдникам? Звичайно курорту, за облаштування якого вони сплачують податки, та скорішого побачення. Вони повинні самі заробляти на власний добробут та на відшкодування заподіяних збитків, і стільки часу скільки для цього потрібно! Легко бути добрим, коли тебе це не торкнулось.
показати весь коментар
06.04.2021 14:37 Відповісти
хаха, а потом оказывается шо посадили по беспределу и он в ЕСПЧ отсудит миллион евро.
нигде нету шоп 100% посаженных - сидели за дело.
вон, ё нигер сидел чет 40 лет на Байденщине и потом ему за это выложили кучу бабла, но толку если он состарился там?
показати весь коментар
06.04.2021 19:13 Відповісти
Мы с Вами говорим о разном.
показати весь коментар
07.04.2021 17:51 Відповісти
Курорт для уголовников хотят бандиты и бандитские правозащитники. Так как они хотят зарабатывать на зонах! Торговля наркотиками и алкоголем в одной колонии приносит преступным авторитетам до 5 миллионов гривень в месяц!
показати весь коментар
06.04.2021 12:59 Відповісти
Посадить ВСЁ руководство зоны в ту же самую зону !
показати весь коментар
06.04.2021 11:18 Відповісти
Значит малюська типичный член СН, совок, а строит из себя европейца, и я повелся на пиарщика.
показати весь коментар
06.04.2021 11:49 Відповісти
Вышел украл,убил и снова на курорт.Ведь на зоне на одного урода тратят больше чем прожиточный минимум из которого на воле нужно заплатить налоги,коммунальные услуги да еще и как-то выжить до следующей подачки.Так еще надо посмотреть с которой стороны колючки концлагерь
показати весь коментар
06.04.2021 12:23 Відповісти
P.S.Почему бы всех заключенных на послать с лопатами и кирками рыть канал чтоб Крым сделать островом?За одно и отрабатывали бы свое содержание.
показати весь коментар
06.04.2021 12:25 Відповісти
Прямо как в России...
показати весь коментар
06.04.2021 12:24 Відповісти
В кацапии зеков есть чем занять,тайга большая.А в Украине куда не пошли везде курорт да и законопослушным людям работы не хватает.
показати весь коментар
06.04.2021 12:27 Відповісти
Так что вы так нервничаете? Там вас ждут - садитесь и отдыхайте на здоровье, можете всей семьёй.
показати весь коментар
06.04.2021 16:09 Відповісти
Забавно то, что ни одна проверка не находит никаких нарушений! Даже иностранные проверяющие из https://www.hrw.org/ru Human Rights ничего не выявили! А все просто потому, что в колонии все происходит по Закону Украины! В этой колонии нет наркотиков, нет алкоголя, нет воровского движа - и все это очень режет глаза воровским авторитетам и бандитским правозащитникам, для которых "воровские понятия" это способ зарабатывания денег! Больших денег! Знаете сколько преступное сообщество вкинуло денег в то, что бы уничтожить эту колонию? Около 200 тыс. долларов!!! Для этого бандитскими авторитетами покупаются журналисты, депутаты, "правозащитники"! Потому что это единственная "красная" зона в Запорожской области!
показати весь коментар
06.04.2021 12:54 Відповісти
 
 