Нардеп Лубінець розкритикував ситуацію в Бердянській колонії №77: Насправді це концтабір. Колишні ув'язнені називають її пеклом, в якому живуть раби

Бердянська виправна колонія №77 – установа мінімального рівня безпеки. Там перебувають чоловіки, які вперше отримали покарання у вигляді позбавлення волі за злочини невеликої та середньої тяжкості. У правозахисному колі про цю колонію ходять чутки ще з 2008 року. Ще тоді були зафіксовані факти масових побиттів засуджених і катувань і до сьогодні від засуджених регулярно надходять скарги на нелюдське поводження у БВК-77, пише УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

Згідно зі словами голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини Дмитра Лубінця, протягом років ситуація у колонії залишається незмінною.

"Моторошні історії озвучені з вуст засуджених на всю Україну. Ні для кого не секрет, що колонія насправді концтабір. Колишні ув’язнені називають її пеклом, в якому живуть раби. Сотні людей звертаються до Комітету з питань прав людини за допомогою. До колонії з перевіркою приїжджає установа європейського рівня з ганебними для України висновками. Однак історії з катуванням та нелюдським поводженням продовжуються, система надалі процвітає", - зазначив нардеп у дописі на Фейсбук.

Комітет ВР з питань прав людини на чолі з Лубінцем неодноразово порушує питання жорстокого поводження в Бердянській колонії №77.

Втім, за словами нардепа, на жодне звернення чи запрошення до обговорення не було ані відповідної реакції, ані притомних пояснень.

"Чи можна не бачити проблеми, якщо до міністра постійно надходять матеріали щодо цієї колонії, його неодноразово викликають на засідання Комітету, в тому числі конкретно по цій колонії? Запитання риторичне", - заявив парламентар.

У своєму дописі Дмитро Лубінець також висловив обурення бездіяльністю міністра юстиції Дениса Малюськи та назвав справу Бердянської колонії принциповою.

"Мені дуже дивно чути з вуст міністра юстиції, що він не може звільнити керівника колонії без рішення суду, бо це злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність. Зі свого боку, можу заявити, що точно доведу принципову справу щодо розслідування порушень в Бердянській 77 колонії. Або ми звільнимо міністра юстиції Дениса Малюську, або все ж таки керівників установи", - додав Лубінець.

