Поліція вживає всіх заходів для розшуку й затримання причетних до викрадення Чауса, - глава МВС Молдови Войку
Міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив, що поліція вживає всіх заходів для розшуку й затримання причетних до викрадення українського судді Миколи Чауса.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"До розслідування справи про викрадення в суботу в Кишиневі громадянина України Миколи Чауса підключені всі спеціалізовані установи МВС і вживаються необхідні заходи для його розшуку й затримання злочинців", - заявив Войку.
За його словами, в результаті проведення спеціальних слідчих заходів правоохоронні органи зібрали докази й виявили три машини, що використовувалися під час викрадення, встановили маршрут руху злочинців і встановили коло причетних до цього осіб. Затримано одного підозрюваного.
"Поліція і прокуратура встановили коло осіб з українським громадянством, які в'їхали в Молдову із 23 березня, і ретельно перевіряють інформацію про них. Отримано кілька доказів у справі, в тому числі відеозаписи, документи та відбитки пальців", - повідомив Войку, висловивши сподівання на співробітництво в цій справі з правоохоронними органами України.
Він повідомив, що відразу після інциденту посилено перевірки на всіх пунктах перетину кордону. Коментуючи інформацію про те, що машина з дипломатичними номерами проїхала "зеленим коридором" без митного контролю, він не відкинув це, оскільки дипломатичний транспорт має особливий статус і не може бути підданий предметним перевіркам.
Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.
4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
https://uainfo.org/blognews/1617548869-propavshiy-v-moldove-ukrainskiy-sudya-chaus-obnaruzhen-v-rumynii.html Пропавший в Молдове украинский судья Чаус обнаружен в Румынии
Беглый украинский судья Николай Чаус после исчезновения в Молдове якобы нашелся в Румынии. Об этом https://t.me/pepermd сообщает Телеграм-канал "Молдавский перец". На опубликованном фото показан человек, у которого шапкой накрыта верхняя часть головы, видно только нос и подбородок. Также у мужчины на снимке частично забинтована правая рука.
"Наши подписчики прислали информацию, что скандальный украинский судья Чаус живой и здоровый находится на территории Румынии", - говорится в сообщении.
Як повідомив двоюрідний племінник майора Миколи Мельниченка, який працює в офісі Президента, минулого тижня там відбулася нарада за участі голови Офісу Андрія Єрмака, його заступника, що курує силовий блок Андрія Смірнова та шефа Зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка. Зеленський нараду прогуляв, але його проінформували про ухвалене рішення.
Одразу після цього в Кишиневі сталося дивне викрадення екс-судді, якого підозрюють у отриманні 150 тис.дол. Миколи Чауса, що втік з Батьківщини й нині судиться у Молдові за отримання статусу політбіженця. За словами адвоката Чауса, у квітні очікувалися засідання, які б легалізували його клієнта в Молдові. Не чекаючи цієї прикрої події, на Банковій вирішили діяти на випередження й тупо викрали біженця-хабарника.
Когось здивує така прискіплива увага влади до рядового негідника?
Але, таким він виглядає лише на погляд необізнаної людини. Справа в тім, що нинішній заступник Голови Офісу Президента АНДРІЙ СМІРНОВ, що курує силові структури й надає матєрно-процесуальні вказівки шефу ДБР, розглядається як кандидатура на посаду чергового Генпрокурора України.
АЛЕ ЗА МАТЕРІАЛАМИ СПРАВИ, ЯКУ НИНІ РОЗСЛІДУЄ НАБУ, САМЕ СМІРНОВ ОСОБИСТО ВІДПОВІДАВ ЗА ПЕРЕХОВУВАННЯ В КИЄВІ Й ВТЕЧУ ЗА КОРДОН СУДДІ ЧАУСА, який не став чекати на зняття з нього недоторканності й накивав п'ятами.
Уявляєте, якби той Чаус отримав статус біженця й розв'язав язика: ну який тоді зі Смірнова генеральний прокурор?
І який гучний ляпас отримав би офіс Президента?.. Й все це - в очікуванні фільму-розслідування «Белінгкет» про ганебну вагнерівську історію за участі Єрмака.