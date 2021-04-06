Поліція вживає всіх заходів для розшуку й затримання причетних до викрадення Чауса, - глава МВС Молдови Войку

Міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив, що поліція вживає всіх заходів для розшуку й затримання причетних до викрадення українського судді Миколи Чауса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"До розслідування справи про викрадення в суботу в Кишиневі громадянина України Миколи Чауса підключені всі спеціалізовані установи МВС і вживаються необхідні заходи для його розшуку й затримання злочинців", - заявив Войку.

За його словами, в результаті проведення спеціальних слідчих заходів правоохоронні органи зібрали докази й виявили три машини, що використовувалися під час викрадення, встановили маршрут руху злочинців і встановили коло причетних до цього осіб. Затримано одного підозрюваного.

"Поліція і прокуратура встановили коло осіб з українським громадянством, які в'їхали в Молдову із 23 березня, і ретельно перевіряють інформацію про них. Отримано кілька доказів у справі, в тому числі відеозаписи, документи та відбитки пальців", - повідомив Войку, висловивши сподівання на співробітництво в цій справі з правоохоронними органами України.

Він повідомив, що відразу після інциденту посилено перевірки на всіх пунктах перетину кордону. Коментуючи інформацію про те, що машина з дипломатичними номерами проїхала "зеленим коридором" без митного контролю, він не відкинув це, оскільки дипломатичний транспорт має особливий статус і не може бути підданий предметним перевіркам.

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

