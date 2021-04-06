Епідзонування України: в "червоній" зоні Київ та 10 областей, у "помаранчевій" - 13 регіонів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 6 квітня в Києві та 21 області України перевищено норму госпіталізації пацієнтів із COVID-19. У "червоній" зоні перебуває 10 областей і місто Київ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Так, до "червоної" зони потрапили: Житомирська, Закарпатська, Київська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька області та місто Київ.

У помаранчевої зоні: Черкаська, Хмельницька, Харківська, Тернопільська, Рівненська, Полтавська, Луганська, Кіровоградська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Волинська та Вінницька області.

І лише Херсонська область, як і раніше, залишається в "жовтій" зоні.

Рівень госпіталізацій перевищено в Києві (116,4 на 100 тис. населення за норми до 60), у Київській (91,7), Вінницькій (104,9), Волинській (71,8), Дніпропетровській (88,0), Донецькій (65,3), Житомирській (115,6), Закарпатській (64,8), Запорізькій (73,8), Івано-Франківській (70,6), Львівській (73,6), Миколаївській (113,3), Одеській (76,9), Полтавській (80,2), Рівненській (76,4), Сумській (92,2), Тернопільській (71,1), Харківській (74,2), Хмельницькій (129,4), Черкаській (89,7), Чернівецькій (97,4) та Чернігівській (107,5) областях.

Крім того, в Києві і семи областях перевищена норма завантаженості лікарняних ліжок з киснем. Найвищий показник зайнятості ліжок з киснем у Києві (84,7% за норми до 65%) та Київській області (79,6%).

При цьому, у 20 із 25 регіонів перевищено епідеміологічний поріг COVID-19. Так, нормі відповідають Вінницька (85,3% за норми 100%), Закарпатська (90,9%), Івано-Франківська (95,0%), Херсонська (80,2%) і Чернівецька (92,0%) області. В інших регіонах цей показник вищий за норму. При цьому в Києві він становить 119,8%, найгірший у Тернопільській області - 201,3%.



