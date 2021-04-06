УКР
Оточення Коломойського "заробило" на Центренерго 370 млн грн під час перепродажу вугілля, - ЗМІ. ВIДЕО

ТОВ "Укрвуглезбагачення груп", кероване афілійованими з Ігорем Коломойським особами, завдяки перепродажу вугілля для Центренерго "заробило" 120 мільйонів гривень, а ще 250 мільйонів заборгувало шахтам.

Про це йдеться в розслідуванні bihus.info, інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти нагадали, що в середині березня пресслужба "Центренерго" заявила, що держшахти на початку 2021 року не відвантажували вугілля на підприємство за прямими договорами. "Натомість вугілля постачалося через ТОВ "Укрвуглезбагачення груп", попри дію наказу Міністерства енергетики, що забороняє постачання вугілля через приватних посередників без передоплати" – йшлося в повідомленні.

Відповідно до заяви, приватна компанія не лише "вклинилася" в продаж, але й не розрахувалася з шахтами за вугілля.

За інформацією журналістів Bihus.Info, у січні-лютому "Укрвуглезабезпечення груп" продала "Центренерго" близько 400 тисяч тонн вугілля. Це вугілля компанія купувала у шахт в середньому за 1200 грн/тонна, а перепродавала "Центренерго" за середньою ціною 1640 грн/тонна. З врахуванням витрат на збагачення купленого вугілля, орієнтовний заробіток фірми лише за два місяці – 120 мільйонів грн.

Водночас, за даними співрозмовників Bihus.Info в Міністерстві енергетики, компанія не заплатила шахтам за вугілля близько 250 мільйонів грн. Через це шахтарі в березні навіть приїжджали на мітинг у Київ. З урахуванням цього боргу, "заробіток" "Укрвуглезабезпечення груп" міг сягнути 370 мільйонів гривень.

Видання підкреслює, що "Укрвуглезабезпечення груп" зареєстрована в салоні краси на околиці Києва. Відповідно до держреєстру, єдиною власницею фірми є 27-річна черкащанка Анастасія Єрмолович. Вона продає власні картини у соцмережах і раніше не займалася не лише вугільним, а й жодним іншим бізнесом. Однак в межах журналістського розслідування з'ясувалося, що батьки Єрмолович пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським.

Наприклад, її матір, Олена Єрмолович, керує компанією "Фабрика технічних паперів", серед власників якої (через "Київську фабрику технічних паперів") – прямі, хоч і непублічні, партнери Ігоря Коломойського. Ідеться про Олексія Буйніса та Євгена Кричевського. Вони з Коломойським, Боголюбовим, Палицею-молодшим та Кіперманом-старшим є партнерами у заводі "Нафтохімік Прикарпаття" та "збройовому" проєкті (компанія "Рокіт-М").

Батько Анастасії – Сергій Єрмолович – раніше працював на вже згаданій "Київській фабриці технічних паперів" партнерів Коломойського, а нині значиться власником і керівником компанії "Кей Стоун". "Контактний номер цієї компанії в держреєстрі використовується ще низкою фірм з орбіти бізнесменів Кіперманів", - з'ясували журналісти.

Зв'язатися і отримати коментар від Анастасії Єрмолович журналістам не вдалося – вона не відповіла на дзвінки і повідомлення. "Натомість батько Анастасії не здивувався питанню про Коломойського, уточнив у журналістів, чи має він це коментувати, і поклав слухавку", - додають журналісти.

Ігор Коломойський узяв під контроль держпідприємство "Центренерго" влітку 2019-го. Тоді, після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, на держпідприємство призначили лояльне до олігарха керівництво. Відтоді на "Центренерго" діяли кілька схем, зав’язаних на компаніях з орбіти Коломойського – з електроенергією, російським вугіллям і газом.

За керівництва зрозумілого олігарху менеджменту центральний офіс "Центренерго" переїхав в ліс під Києвом, де відгородився колючим дротом, протитанковими "їжаками" і власною охороною.

За підрахунками Bihus.info, схеми на "Центренерго" при роботі лояльного до олігарха менеджменту принесли пов'язаним з ним фірмам понад 3,5 мільярда гривень. З них, зокрема, близько 1,5 млрд грн з електроенергії і 500 млн з поставок газу.

"З урахуванням "останньої вугільної схеми" фірми, пов’язані з Коломойським, за півтора роки заробили на "Центренерго" понад 3,5 млрд грн", - підсумували журналісти.

Коломойський Ігор (3139) вугілля (2489) Центренерго (553)
Топ коментарі
+17
Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля, - СМИ - Цензор.НЕТ 9330
показати весь коментар
06.04.2021 12:12 Відповісти
+15
Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля, - СМИ - Цензор.НЕТ 338
показати весь коментар
06.04.2021 12:15 Відповісти
+13
Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля, - СМИ - Цензор.НЕТ 4582
показати весь коментар
06.04.2021 12:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хіба це не прекрасно?
показати весь коментар
06.04.2021 12:09 Відповісти
Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля, - СМИ - Цензор.НЕТ 9330
показати весь коментар
06.04.2021 12:12 Відповісти
Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля, - СМИ - Цензор.НЕТ 9344
показати весь коментар
06.04.2021 12:13 Відповісти
Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля, - СМИ - Цензор.НЕТ 4582
показати весь коментар
06.04.2021 12:14 Відповісти
Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля, - СМИ - Цензор.НЕТ 5065
показати весь коментар
06.04.2021 12:14 Відповісти
Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля, - СМИ - Цензор.НЕТ 338
показати весь коментар
06.04.2021 12:15 Відповісти
Оточення Коломойського "заробило" на Центренерго 370 млн грн під час перепродажу вугілля, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9073
показати весь коментар
06.04.2021 12:45 Відповісти
кавычки - эт правильно . Но если их убрать пролучается УКРАЛО, Стыбзило , СПИОНЕРИЛО .
показати весь коментар
06.04.2021 12:09 Відповісти
А сколько Бубочка получил от этой суммы на счета в Омане? 5% или 10%? А вы, как думаете ЗеДолбни?
показати весь коментар
06.04.2021 12:15 Відповісти
А потом еще рассказывают сказки что тарифы растут исключительно из-за вины засилья зеленой энергетики. Уроды.
показати весь коментар
06.04.2021 12:42 Відповісти
В их сказки могут верить только их умственно недоразвитый ЛОХторат и их же конченные фанаты, коими просто кишит, словно опарышами в параше, как наша страна, так и сайт "Цензор нет".
показати весь коментар
06.04.2021 12:45 Відповісти
Оце так Шмаркля з олігархами бореться.

Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля, - СМИ - Цензор.НЕТ 9706
показати весь коментар
06.04.2021 12:17 Відповісти
Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля, - СМИ - Цензор.НЕТ 7236
показати весь коментар
06.04.2021 12:24 Відповісти
Беспредел. К этому вела наша дикая феодальная кланово-олигархической система с которой не боролся никто. Главная опора этой системы дикий многомиллионный избирательный залог, невиданного в мире размера, который пропускает в бюллетени только ставленников олигархии. Из которых избиратели тупо "демократически выбирают". "
показати весь коментар
06.04.2021 12:28 Відповісти
Без изменения системы выборов лучше не будет никогда. Отак и будем дергаться.
показати весь коментар
06.04.2021 12:32 Відповісти
Народ оплатит повышенными тарифами на электроэнергию и газ.
показати весь коментар
06.04.2021 12:31 Відповісти
Клятый Порох!!!
показати весь коментар
06.04.2021 12:33 Відповісти
Нема слів. Тупо та нахабно крадуть. Весна прийшла. Саджати є кого. Ау зе...ли
показати весь коментар
06.04.2021 12:37 Відповісти
де там праведні борцуни з мародерами? ау!
показати весь коментар
06.04.2021 12:37 Відповісти
Коломойский, Ермолович, Буйнис Кричевский, Боголюбов, Палица, Киперманы- хозяева Украины. Они ещё не продали украинскую землю соплеменникам в Израиле и РФ -ну и слава Богу.
показати весь коментар
06.04.2021 12:43 Відповісти
Если будем так пассивно наблюдать и дальше, то продадут.
показати весь коментар
06.04.2021 12:49 Відповісти
И ещё. Там где они скуплят землю и станут помещиками они для работ завезут своих, а местным селянам не дадут работы, принудив переселиться в иные регионы. То есть произойдет очистка от украинцев целых регионов Украины, а может и областей.
показати весь коментар
06.04.2021 12:58 Відповісти
Хм. Я думав у бізнес йдуть, щоб заробляти
показати весь коментар
06.04.2021 13:00 Відповісти
Какая неожиданность: хозяин зеленского, зарабатывает миллиарды на коррупционных схемах, а порношут тут кагбы не причем.
показати весь коментар
06.04.2021 13:03 Відповісти
а шмыгло - заведующее " фабрикой " лохматого не им ли назначен ? вот откуда ноги растут , зебили должок отрабатывают !!!!
показати весь коментар
07.04.2021 08:15 Відповісти
Чисто технические вопросы к статье
С шахты постареет на обогащение уголь с породой
После обогащение уже не уголь а концентрат угля
Сколько отходит породы при обогащении ?
бывает что порода составляет и 60%
показати весь коментар
06.04.2021 13:12 Відповісти
Там где Коломойский там наверняка очень выгодно. А 60% это явное преувеличение.
показати весь коментар
06.04.2021 20:04 Відповісти
А активисты наши молчат, как в рот воды набрали. Конечно, все они уже на подтанцовках у Коломойского.
показати весь коментар
06.04.2021 13:14 Відповісти
Це вже не Ротердам+ дебіли 73%?
показати весь коментар
06.04.2021 13:14 Відповісти
И ни одного зебуина в комментах..... Повыздохли?
показати весь коментар
06.04.2021 13:57 Відповісти
Е мае одни евреи одни трутни одни паразиты на теле украинского народа
показати весь коментар
06.04.2021 14:13 Відповісти
Почему словосочетание арабский терроризм разрешено, а словосочетание ж иудовский паразитизм запрещено?
youtube.com/watch?v=MkoUG3vqPRE
показати весь коментар
06.04.2021 14:49 Відповісти
таке можливо тільки у нас, щоб державна компанія купувала сировину у другої державної компанії через фірму прокладки ой прокладку, причому купець платить повну суму а "продавець" реальному продавцеві тільки частину.
І так у всіх галузях, реально занадто багата країна....
показати весь коментар
06.04.2021 14:52 Відповісти
Все энергоносители в Украину идут через прокладки, чтобы все знали, что с РФ не торгуем.
показати весь коментар
06.04.2021 15:34 Відповісти
Каломойский мразь и подонок!..Он не бизнесмен!.. он тупой вор! .. и должен быть уничтожен!
показати весь коментар
06.04.2021 18:09 Відповісти
Нет, он свою жизнь вместе с подельником должен оценить на сумму ворованого. Пусть вернет ворованое с % и валит.
показати весь коментар
06.04.2021 20:03 Відповісти
нет!.. лучше сжечь.. но сначала забить камнями!
показати весь коментар
06.04.2021 20:07 Відповісти
Понятно, что в центрэнерго сидят младые КАЛОмойши. Странно другое.
В условиях аздачи что фирма рога и копыта ПОКУПАЛА уголь (возможно в кредит) у государственных шахт. внимание вопрос с КАКОГО перепугу фирме рога и копыта будут давать уголь в кредит? Это как. Если уголь с шахт продавлся напрямую центрэнерго, то прокладки там быть не могло никак. Таким образом есть умышленный преступный сговор между директорами, бухгалтерами государственных шахт и ооо рога и копыта.
Почему ВСЕ причастные к махинациям не сидят в СИЗО, имущество не арестовано, наложен запрет выезда (в том числе женам и детям)? 500 млн. грн. Это куда? Это уже не пир во время голода. Это хуже.
показати весь коментар
06.04.2021 20:03 Відповісти
эээ я 5 лет видел на этом сайте бесконечные хвалебные оды коломойскому.. буквально спасителю Украины!
показати весь коментар
06.04.2021 23:43 Відповісти
Что-то похоже что сионизм в нашей стране процветает.
показати весь коментар
06.04.2021 20:07 Відповісти
2 года назад Ценрэнерго приносил большую прибыль
сейчас - миллиардные долги
Майдан 2 потерпел поражение
показати весь коментар
06.04.2021 23:42 Відповісти
Майдан2 окончательно потерпел поражение. Вернее народ потерпел, победила трибуна и олигархи, которые конечно были за теми кто был на трибуне.
показати весь коментар
07.04.2021 01:42 Відповісти
" ох вы там доиграетесь , ох вы там до балуетесь " перебьют, уничтожат плесень судом линча на радость обобраных и униженных !!!!
показати весь коментар
07.04.2021 08:08 Відповісти
 
 