9 квітня суд в Одесі розгляне апеляцію на арешт Стерненка і Демчука

Фото: Олег Богачук

Цієї п'ятниці, 9 квітня, об 11:00 Одеський апеляційний суд буде розглядати зміну запобіжного заходу Сергію Стерненку і Руслану Демчуку

Про це повідомляється в телеграм-каналі Стерненка

"Влада має ОДИН шанс довести, що вона здатна гарантувати незалежний суд, на який не впливає НІХТО. Тому ми НЕ закликаємо вас їхати до Одеси саме в цей день. Рішення щодо запобіжного заходу буде сигналом перед апеляцією, яка відбудеться 16 квітня. Ми вже зможемо побачити наміри суду. Це можливість показати громадянам України та міжнародним партнерам, які чекають на справжні реформи у судовій системі, що верховенство права в Україні - це не порожні слова.

Наші вимоги залишаються тими самими: чесний та справедливий суд, який керується законом, а не політичними замовленнями. Якщо цього не відбудеться — наша реакція буде відповідною. А боротьба за справедливість продовжиться — усіма доступними нам методами", - наголошується в повідомленні.

Адвокати Стерненка і Демчука подали апеляційні скарги

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.