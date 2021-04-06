У метро Києва на період жорсткого карантину закрили частину вестибюлів. СПИСОК

У київському метро через запровадження жорсткого карантину закрили частину вестибюлів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на сьогодні Департаментом транспортної інфраструктури КМДА працівникам критичної інфраструктури видано 437 тис. спецперепусток. Загалом буде видано 500 000 таких документів.

Він нагадав, що КП "Київський метрополітен" працює за звичайним графіком, прохід на станції здійснюється за спецперепустками.

"Водночас є певні обмеженням. Так, станції з одним вестибюлем працюють у звичайному режимі, станції з двома та більше вестибюлями працюють на один", - повідомив Брагінський.

Перелік вестибюлів, які закриті на вхід і вихід:

"Академмістечко" - вестибюль №1 (зі сторони ст. "Житомирська");

"Житомирська" - вестибюль №2 (зі сторони ст. "Святошин");

"Святошин" - вестибюль №1 (зі сторони ст. "Нивки");

"Нивки" - вестибюль №1 (зі сторони ст. "Берестейська");

"Хрещатик" - вестибюль №3 (до вул. Городецького);

"Лівобережна" - вестибюль №2 (зі сторони ст. "Дарниця");

"Дарниця" - вестибюль №1 (зі сторони ст. "Чернігівська");

"Чернігівська" - вестибюль №1 (зі сторони ст. "Лісова);

"Лісова" - вестибюль №1 (зі сторони ст. "Чернігівська");

"Героїв Дніпра" - вестибюль №2 ( у напрямку м. Вишгород);

"Мінська" - вестибюль №2 (зі сторони ст. "Оболонь");

"Оболонь" - вестибюль №1 (зі сторони ст. "Мінська");

"Почайна" - вестибюль №1 (зі сторони ст. "Оболонь");

"Контрактова площа" - вестибюль №2 (зі сторони ст. "Тараса Шевченка");

"Васильківська" - вестибюль №2 (зі сторони ст. "Виставковий центр");

"Іподром" - вестибюль №1 (зі сторони ст. "Виставковий центр");

"Теремки" - вестибюль №2 ( у напрямку виїзду з міста);

"Бориспільська" - вестибюль №1 (зі сторони ст. "Вирлиця");

"Харківська" - вестибюль №2 (зі сторони ст. "Вирлиця");

"Позняки" - вестибюль №1 (зі сторони ст. "Осокорки");

"Осокорки" - вестибюль №2 (зі сторони ст. "Позняки");

"Видубичі" - вестибюль №2 (зі сторони ст. "Славутич");

"Золоті Ворота" - вихід до вул. Володимирська.

"Закликаю пасажирів дотримуватися карантинних обмежень, здійснювати поїздки за реальної необхідності. Будь ласка, використовуйте засоби індивідуального захисту та дотримуйтесь соціальної дистанції! Бережіть себе та своїх рідних!" - додав він.