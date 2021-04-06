На Львівщині зростає кількість важких хворих на COVID-19: серед них багато молоді, - ОДА

У Львівській області стрімко зростає кількість важких хворих з COVID-19, серед них багато молодих людей.

Про це сьогодні, 6 квітня заявив на брифінгу директор департаменту охорони здоров'я Львівської обладміністрації Орест Чемерис, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Важких хворих стає більше. Серед госпіталізованих важких хворих більше, а середньої тяжкості - менше", - сказав Чемерис.

За його словами, середній показник госпіталізації за поточний тиждень - 300 осіб на добу і серед них все більше молодих людей, хоча раніше у молоді COVID-19 протікав безсимптомно.

"В даний час у нас велика кількість молодих людей, у яких важка форма хвороби і які поширюють хворобу, хоча раніше у більшості хвороба протікала безсимптомно", - підкреслив директор департаменту.

За минулу добу у Львівській області зафіксували коронавірус у 1105 осіб, госпіталізували 320 осіб, 28 осіб померли.