На Львівщині зростає кількість важких хворих на COVID-19: серед них багато молоді, - ОДА
У Львівській області стрімко зростає кількість важких хворих з COVID-19, серед них багато молодих людей.
Про це сьогодні, 6 квітня заявив на брифінгу директор департаменту охорони здоров'я Львівської обладміністрації Орест Чемерис, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Важких хворих стає більше. Серед госпіталізованих важких хворих більше, а середньої тяжкості - менше", - сказав Чемерис.
За його словами, середній показник госпіталізації за поточний тиждень - 300 осіб на добу і серед них все більше молодих людей, хоча раніше у молоді COVID-19 протікав безсимптомно.
"В даний час у нас велика кількість молодих людей, у яких важка форма хвороби і які поширюють хворобу, хоча раніше у більшості хвороба протікала безсимптомно", - підкреслив директор департаменту.
За минулу добу у Львівській області зафіксували коронавірус у 1105 осіб, госпіталізували 320 осіб, 28 осіб померли.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bykvu.com/ru/bukvy/minsocpolitiki-maie-namir-podati-do-radi-proiekt-jakim-zmenshujutsja-viplati-za-likarnjanij-nardep/ https://telegram.me/share/url?url=https://bykvu.com/ru/bukvy/minsocpolitiki-maie-namir-podati-do-radi-proiekt-jakim-zmenshujutsja-viplati-za-likarnjanij-nardep/&text=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82,%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BC%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BF https://twitter.com/intent/tweet?url=https://bykvu.com/ru/bukvy/minsocpolitiki-maie-namir-podati-do-radi-proiekt-jakim-zmenshujutsja-viplati-za-likarnjanij-nardep/&text=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82,%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BC%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%E2%80%93%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BF https://bykvu.com/ru/bukvy/minsocpolitiki-maie-namir-podati-do-radi-proiekt-jakim-zmenshujutsja-viplati-za-likarnjanij-nardep/ Об этом https://www.facebook.com/100001585953356/posts/4236125553116935/?d=n сообщил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев на своей странице в Facebook.
"Дохозяйничались до отсутствия денег на оплату больничных. Правительство, а точнее Минсоцполитики, собирается подать в Верховную Раду законопроект, которым резко уменьшает выплаты по болезни", - говорится в сообщении.
По словам Арьева, если стаж до 5 лет - человек получит только половину зарплаты, 5-10 лет - 60 %, 10-15 лет - 70 %, 15-20 лет - 80 % и лишь со стажем более 20 лет начислят больничные в размере зарплаты.
"Работодателям тоже привет: если монобольшинство за это проголосует, то им (работодателям, - ред.) придется оплатить не первые 5, как сейчас, а 10 дней больничного. То есть, в большинстве случаев, все переводится на них", - добавил нардеп.
Он отметил, что такие изменения предлагаются из-за того, что деньги в Фонде социального страхования закончились.
"Как наполнить бюджет Зе-власть понятия зеленого не имеет. Знает только как этот бюджет пилить", - добавил Арьев.