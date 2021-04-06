Комітет УАФ відкрив провадження проти українських футболістів, які виступали за команди "ЛДНР"

СБУ отримала інформацію про те, що громадяни України, які зареєстровані в Інформаційно-аналітичній базі УАФ, у складі збірної так званої "ДНР" брали участь у товариському матчі проти збірної так званої "Республіки Абхазія" 25 вересня 2020 року на стадіоні "Динамо" в місті Сухумі, Грузія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Української асоціації футболу.

Так, УАФ пропонує надати дев'ятьом спортсменам письмові пояснення щодо участі в згаданому матчі.

Крім того, СБУ було встановлено, що протягом 8-12 грудня 2020 року в Сухумі в турнірі "Ліга братніх народів-2020" брала участь команда "Схід-вугілля" так званої "ЛНР".

УАФ також пропонує надати письмові пояснення щодо участі в згаданих матчах 17 спортсменам.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ відкрив провадження за цими фактами.

