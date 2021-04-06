УКР
Комітет УАФ відкрив провадження проти українських футболістів, які виступали за команди "ЛДНР"

Комітет УАФ відкрив провадження проти українських футболістів, які виступали за команди

СБУ отримала інформацію про те, що громадяни України, які зареєстровані в Інформаційно-аналітичній базі УАФ, у складі збірної так званої "ДНР" брали участь у товариському матчі проти збірної так званої "Республіки Абхазія" 25 вересня 2020 року на стадіоні "Динамо" в місті Сухумі, Грузія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Української асоціації футболу.

Так, УАФ пропонує надати дев'ятьом спортсменам письмові пояснення щодо участі в згаданому матчі.

Крім того, СБУ було встановлено, що протягом 8-12 грудня 2020 року в Сухумі в турнірі "Ліга братніх народів-2020" брала участь команда "Схід-вугілля" так званої "ЛНР".

УАФ також пропонує надати письмові пояснення щодо участі в згаданих матчах 17 спортсменам.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ відкрив провадження за цими фактами.

окупація (6825) спорт (1640) футбол (1592) Донбас (22361)
Комитет УАФ открыл производство против украинских футболистов, выступавших за команды "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 6462
06.04.2021 12:34
Комитет УАФ открыл производство против украинских футболистов, выступавших за команды "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 984
06.04.2021 12:36
Комитет УАФ открыл производство против украинских футболистов, выступавших за команды "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 147
06.04.2021 12:38
Комитет УАФ открыл производство против украинских футболистов, выступавших за команды "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 6991
06.04.2021 12:39
Спорт внє політікі. Нє?
06.04.2021 12:40
Так аніжє нє ваєвалі, ані мають буті прощеннимі, то якби за бандьор гралі, то інша справа - расстрєлять.
06.04.2021 13:38
Это же спортсмены.... Они как и артисты и певцы не очень умные....
Они не понимают причины и следствия..... А прогнозирование результатов своих поступков - это вообще для них Корпускулярно-волновой дуализм
06.04.2021 14:07
 
 