Столтенберг подзвонив Зеленському у зв'язку з діями Росії: "НАТО твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг подзвонив президенту Володимиру Зеленському, щоб висловити підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку Північноатлантичного альянсу в зв'язку з останніми діями Росії.
Про це Столтенберг повідомив у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Я подзвонив президенту Зеленському, щоб висловити серйозну стурбованість російською військовою діяльністю в Україні та навколо неї, і порушеннями режиму припинення вогню. НАТО твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми продовжуємо підтримувати наше тісне партнерство", - написав Столтенберг.
I called President @ZelenskyyUa to express serious concern about Russia’s military activities in and around Ukraine & ongoing ceasefire violations. #NATO firmly supports #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. We remain committed to our close partnership.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 6, 2021
Нагадаємо, в кінці березня стало відомо, що очевидці фіксують масові перекидання військової техніки на окупований Кримський півострів.
Виступаючи в парламенті, Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордонів України під приводом підтримки бойової готовності та підготовки до навчань, "здійснюючи поступове нарощування військ у державного кордону України". Він також звинуватив Москву в проведенні "агресивної політики" щодо Києва.
Пізніше прессекретар Путіна Пєсков заявив, що війська РФ не повинні нікого турбувати, вони не являють ніякої загрози.
У МЗС РФ заявили, що Росія не зацікавлена в конфлікті з Україною будь-якому, тим більше військовому.
Водночас, російська дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) оприлюднила докази перекидання до українського кордону частин армії РФ Центрального військового округу.
Пора учиться, враги даже не прячутся: 06.04.2021 Каменец-Подольский:
Как говорят руссосамоеды .... клин клином вышибают.
ширяютсяшарятся
Как думаешь, 3 военных грузовых самолета за последние 3 дня из США леденцы привезли? Не нужно паниковать. Все будет Украина!
https://www.youtube.com/watch?v=wbdM1fO2QZg