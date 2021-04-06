УКР
Столтенберг подзвонив Зеленському у зв'язку з діями Росії: "НАТО твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України"

Столтенберг подзвонив Зеленському у зв'язку з діями Росії:

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг подзвонив президенту Володимиру Зеленському, щоб висловити підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку Північноатлантичного альянсу в зв'язку з останніми діями Росії.

Про це Столтенберг повідомив у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я подзвонив президенту Зеленському, щоб висловити серйозну стурбованість російською військовою діяльністю в Україні та навколо неї, і порушеннями режиму припинення вогню. НАТО твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми продовжуємо підтримувати наше тісне партнерство", - написав Столтенберг.

I called President @ZelenskyyUa to express serious concern about Russia’s military activities in and around Ukraine & ongoing ceasefire violations. #NATO firmly supports #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. We remain committed to our close partnership.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 6, 2021

Нагадаємо, в кінці березня стало відомо, що очевидці фіксують масові перекидання військової техніки на окупований Кримський півострів.

Виступаючи в парламенті, Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордонів України під приводом підтримки бойової готовності та підготовки до навчань, "здійснюючи поступове нарощування військ у державного кордону України". Він також звинуватив Москву в проведенні "агресивної політики" щодо Києва.

Пізніше прессекретар Путіна Пєсков заявив, що війська РФ не повинні нікого турбувати, вони не являють ніякої загрози.

У МЗС РФ заявили, що Росія не зацікавлена ​​в конфлікті з Україною будь-якому, тим більше військовому.

Водночас, російська дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) оприлюднила докази перекидання до українського кордону частин армії РФ Центрального військового округу.

+35
"НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - Столтенберг позвонил Зеленскому в связи с действиями России - Цензор.НЕТ 4907
06.04.2021 12:49 Відповісти
+29
"НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - Столтенберг позвонил Зеленскому в связи с действиями России - Цензор.НЕТ 3125
06.04.2021 12:51 Відповісти
+27
Даже в Катар ему звонят. Проверяют где оно, когда оккупант стягивает войска к границам страны, президентом которой оно числится.
06.04.2021 12:46 Відповісти
ПРИНЯТЬ УКРАИНУ В НАТО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО !
06.04.2021 12:43 Відповісти
"НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - Столтенберг позвонил Зеленскому в связи с действиями России - Цензор.НЕТ 4907
06.04.2021 12:49 Відповісти
Во избежание недоразумений не уменьшай нагрузки!
06.04.2021 13:23 Відповісти
***** опечалено
06.04.2021 13:25 Відповісти
Якщо ти свиня і клоун, то ніякої.
06.04.2021 13:33 Відповісти
То не поводь себе як свиня та клоун.
06.04.2021 13:52 Відповісти
Що Чинарік-вонючка,що мальдівський обриган-один х..
06.04.2021 14:51 Відповісти
ну тоді жри гівно - не обляпуйся...
06.04.2021 15:24 Відповісти
Смішно, чуваки боти поросяти, ваш порося нічого не вартий бо Україну захистили прості українці, а ви всі тіки примазуєтесь до волонтерів і армії!
06.04.2021 17:10 Відповісти
именно поэтому волонтёры и АТОшники пошли к Пороху в партию ЕС, а не к ЗЕмрази и слугам урода? Именно поэтому ЗЕмразь садит не сепаров, а волонтёров и АТОшников? да дегенрат?
06.04.2021 17:43 Відповісти
Щаззз!
06.04.2021 12:49 Відповісти
Однозначно!
06.04.2021 13:22 Відповісти
Даже в Катар ему звонят. Проверяют где оно, когда оккупант стягивает войска к границам страны, президентом которой оно числится.
06.04.2021 12:46 Відповісти
Отвлекают Зеленского своими пустяковыми звонками, мешают обговаривать подготовку Катара к чемпионату мира по футболу....Зеленский обещал помочь...Видимо, деньгами.... У нас же есть лишние ....И проблем нет.... Особенно войны. кризиса и жуткой ситуации с ковидом....
06.04.2021 12:51 Відповісти
Переклад: Навіть у Катар йому дзвонять. Перевіряють, де воно, коли окупант стягує війська до кордонів країни, президентом котрої воно числиться.
06.04.2021 16:46 Відповісти
Відволікає найвеличнішего від вирішення нагальних гєополітичних проблем проведення мундіаля!!!))))
06.04.2021 12:47 Відповісти
"НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - Столтенберг позвонил Зеленскому в связи с действиями России - Цензор.НЕТ 9038
06.04.2021 12:50 Відповісти
прямо на пляж позвонил? или Ленка передала?
06.04.2021 12:49 Відповісти
Сумніваюсь, що з'ясування місцезнаходження "велічайшего" шлепера становить для НАТО, хоч якусь, проблему.
06.04.2021 13:00 Відповісти
Тепер є сотові телефони, яка різниця, де він знаходиться. Є головнокомандувач Хомчак.
06.04.2021 17:21 Відповісти
То що, какаярізніца де "велічайший лідер міра"? Він і нафіг нікому не потрібен?
06.04.2021 17:52 Відповісти
Та нет, Мендель передала. Она ж с ними на пляже развалилась
06.04.2021 13:19 Відповісти
"НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - Столтенберг позвонил Зеленскому в связи с действиями России - Цензор.НЕТ 3125
06.04.2021 12:51 Відповісти
Замість посольства мордора непогано розмістити представництво НАТО в Києві, бо ру.смітник викликає блювотний спазм на Соломі)))
06.04.2021 12:51 Відповісти
щоб не було сюрпризом для ЗЄ,попереджаю,що можлива АНЕКСІЯ ОРДЛО біля 7.05.2021.так як це 21 рік правління путіна ,21 рік,7 років війни на Донбасі.путін має бзіка на цифрах.
06.04.2021 12:54 Відповісти
Санкций , как минимум, отгребёт рашка по полной в таком случае. Это уже не будут просто обеспокаивпния. Это операция - Капкан
06.04.2021 13:17 Відповісти
Это вряд-ли. Беззубый запад озаботился и Грузией в 2008 и Крымом и Донбассом и боингом. Проглотит и это. Ну накинут еще персональных санкций или запретят помидоры.
06.04.2021 16:33 Відповісти
Ко дню пАбеды ху@ло хочет замутить в Украине еще какую-небудь маленькую пАбедоносную войнушку.
06.04.2021 13:01 Відповісти
Дякую, пане Столтенберг за підтримку України.
06.04.2021 13:01 Відповісти
Перечень документов подписанных в течении одного дня во время визита Зеленского в Катар, пустотой и декларативностью , с головой выдает надуманность официального предлога визита и явное наличие скрытых целей внезапного посещения этой страны.(с)
06.04.2021 13:03 Відповісти
ну раз такой парень позвонил.... как же не поверить???!!!
06.04.2021 13:08 Відповісти
Все равно будем в НАТО. Дело ближайших нескольких лет.
06.04.2021 13:09 Відповісти
Переклад: Все рівно будемо в НАТО. Справа найближчих кількох років.
06.04.2021 16:52 Відповісти
Позвонив, щоб той не навалив у штанці і не підписав акт капітуляції, та не визнав Крим російським, а даунбас з особливим статусом.Бо навіть НАТОвці знають, що Валедемар їздить в такі країни, як Оман, ОАЕ і Катар, щоб зустрічатися із російськими спецслужбами.
06.04.2021 13:33 Відповісти
Как в НАТО поступают с врагами?

Пора учиться, враги даже не прячутся: 06.04.2021 Каменец-Подольский:
Столтенберг подзвонив Зеленському у зв'язку з діями Росії: "НАТО твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України" - Цензор.НЕТ 5727
06.04.2021 13:33 Відповісти
Хммм, ....единственное чем может помочь НАТО.....в случае блокады побережья от ненавистных укрофашистов....это блокада проливов Босфор и Дарданеллы. Так что конвенцию Монтре уже сейчас надо с юристами штудировать...и Турция одна не справится...вот тутася как раз и нужно НАТО.
Как говорят руссосамоеды .... клин клином вышибают.
06.04.2021 13:34 Відповісти
у меня ощущение что бедосика пытаются успокоить и уговорить вернуться в страну. все ему звонят "не волнуйся, мы поможем, возвращайся"
06.04.2021 13:43 Відповісти
Пыльная буря, землетрясение, наводнение, нашествие саранчи в Катаре были? Тогда чего ему возвращаться.
06.04.2021 15:01 Відповісти
Переклад: Маю відчуття, що "бєдосика" намагаються заспокоїти і вмовити повернутися в країну. Всі йому телефонують "не хвилюйся, ми поможемо, повертайся".
06.04.2021 17:01 Відповісти
Клоуна так и прет на самоизоляцию, мол болен(и он действительно болен). Но не дают взрослые дяди и тети. Работать надо, и работать надо так, как надо. А клоуну оно надо? Ему бы на сцену да монолог про плохого папередника. Но не канает. Взрослым дядям и тетям эти монологи надоели. И завтра-послезавтра они клоуну будут вставлять клистир от Путина. Должно помочь. Даже клоуну.
06.04.2021 14:03 Відповісти
Дуже тривожно, що Зеленському з інтервалом у кілька днів телефонує Президент США, Міністер оборони США і Генсек НАТО. Вони проінформовані краще за наші нінащонездалі сбу і розвідку: щось назріває, реакції ноль.
06.04.2021 14:58 Відповісти
американцы офуевают с подобного пофуизма наших клептократов. Страна на пороге полномасштабной войны а эти придурки по курортам ширяются шарятся
06.04.2021 16:38 Відповісти
То не таке просте. А де ж можна грошей ще позичити?
06.04.2021 17:10 Відповісти
Ти нє понімаєшь, он устал, давно не відпочивав, у нього дуже стреслива робота !
06.04.2021 17:16 Відповісти
Реакция есть, просто она не на всеобщее обозрение.
Как думаешь, 3 военных грузовых самолета за последние 3 дня из США леденцы привезли? Не нужно паниковать. Все будет Украина!
06.04.2021 16:43 Відповісти
Столтенберг і Квартал-95.
06.04.2021 15:20 Відповісти
Предлогаю привезать зелю на цепь ,при молейшем шухире саскочит в ИЗраиль......
06.04.2021 15:20 Відповісти
хватит болтовни, ближе к делу - УКРАИНУ СРОЧНО В НАТО!
06.04.2021 17:41 Відповісти
Руйнівний шторм лютує в Катарі після візиту Віслюка Оманського.

https://www.youtube.com/watch?v=wbdM1fO2QZg
06.04.2021 18:02 Відповісти
Столтенберг подзвонив Зеленському у зв'язку з діями Росії: "НАТО твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України" - Цензор.НЕТ 8954
06.04.2021 18:03 Відповісти
6 квітня 2017 року - Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України. За внесення України до списку держав, громадянам яких скасовуються візові вимоги, проголосував 521 депутат Європарламенту.
Столтенберг подзвонив Зеленському у зв'язку з діями Росії: "НАТО твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України" - Цензор.НЕТ 82
06.04.2021 18:08 Відповісти
И сказал: Вова, не сцы!, а то памперсы даже в Европе на исходе!
06.04.2021 18:29 Відповісти
зєля, ти клоун, але не повний дурень... не вір...здадуть як Чехословаччину у 1938 та Польщу у 1939.
06.04.2021 18:48 Відповісти
З чого це ти взяв що він не повний дурень?
06.04.2021 19:18 Відповісти
Читайте вище. Повний неадекват серед клоунів не проб'ється нагору.
07.04.2021 18:25 Відповісти
Головнокомандуючий відпочивав собі так добре у Катарі, а цей Столтенберг сплюндрував весь так гарно спланований відпочинок. Трясця його матері.
06.04.2021 19:17 Відповісти
зрада анти-канхветная.
07.04.2021 02:00 Відповісти
 
 