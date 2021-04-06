Столтенберг подзвонив Зеленському у зв'язку з діями Росії: "НАТО твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг подзвонив президенту Володимиру Зеленському, щоб висловити підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку Північноатлантичного альянсу в зв'язку з останніми діями Росії.

Про це Столтенберг повідомив у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я подзвонив президенту Зеленському, щоб висловити серйозну стурбованість російською військовою діяльністю в Україні та навколо неї, і порушеннями режиму припинення вогню. НАТО твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми продовжуємо підтримувати наше тісне партнерство", - написав Столтенберг.

Нагадаємо, в кінці березня стало відомо, що очевидці фіксують масові перекидання військової техніки на окупований Кримський півострів.

Виступаючи в парламенті, Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордонів України під приводом підтримки бойової готовності та підготовки до навчань, "здійснюючи поступове нарощування військ у державного кордону України". Він також звинуватив Москву в проведенні "агресивної політики" щодо Києва.

Пізніше прессекретар Путіна Пєсков заявив, що війська РФ не повинні нікого турбувати, вони не являють ніякої загрози.

У МЗС РФ заявили, що Росія не зацікавлена ​​в конфлікті з Україною будь-якому, тим більше військовому.

Водночас, російська дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) оприлюднила докази перекидання до українського кордону частин армії РФ Центрального військового округу.