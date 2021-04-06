ЗСУ не причетні до загибелі дитини в окупованому н.п. Олександрівське. СЦКК просить ОБСЄ встановити істину, - українська делегація в ТКГ

Учора, 5 квітня Українська сторона в Спільному центрі координації і контролю над припиненням вогню (СЦКК) направила в ОБСЄ ноту щодо намірів окупаційної адміністрації фальсифікувати події в н.п. Олександрівське Донецької області України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Зокрема, в документі зазначається: "...Останнім часом в інформаційному просторі ОРДЛО і Російської Федерації активно поширюється інформація про загибель 02.04.2021 п'ятирічної дитини і жінки похилого віку в приватному домоволодінні, що знаходиться в селищі Олександрівське, нібито внаслідок детонації вибухового пристрою, скинутого безпілотним літальним апаратом Збройних Сил України".

Водночас наголошується, що ніяких підтверджень, зокрема фото та відеоматеріалів, точних координат, фрагментів вибухового пристрою російська сторона не надала.

"З огляду на значну віддаленість н.п. Олександрівське від лінії зіткнення сторін, що ставить під сумнів можливість використання на такій відстані БПЛА, а також беручи до уваги безпідставність звинувачення, українська сторона категорично заперечує свою причетність до того, що трапилося", - підкреслюють в українській делегації в ТКГ.

Крім цього, зазначається, що підрозділи ЗС України суворо дотримуються Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.2020, в тому числі і заборони на використання будь-яких видів літальних апаратів.

"УС СЦКК звертається до Місії з проханням ретельно перевірити викладену вище інформацію з метою встановлення істини та поінформувати про результати УС СЦКК", - випливає з повідомлення.