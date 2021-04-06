УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9389 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 476 8

ЗСУ не причетні до загибелі дитини в окупованому н.п. Олександрівське. СЦКК просить ОБСЄ встановити істину, - українська делегація в ТКГ

ЗСУ не причетні до загибелі дитини в окупованому н.п. Олександрівське. СЦКК просить ОБСЄ встановити істину, - українська делегація в ТКГ

Учора, 5 квітня Українська сторона в Спільному центрі координації і контролю над припиненням вогню (СЦКК) направила в ОБСЄ ноту щодо намірів окупаційної адміністрації фальсифікувати події в н.п. Олександрівське Донецької області України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Зокрема, в документі зазначається: "...Останнім часом в інформаційному просторі ОРДЛО і Російської Федерації активно поширюється інформація про загибель 02.04.2021 п'ятирічної дитини і жінки похилого віку в приватному домоволодінні, що знаходиться в селищі Олександрівське, нібито внаслідок детонації вибухового пристрою, скинутого безпілотним літальним апаратом Збройних Сил України".

Водночас наголошується, що ніяких підтверджень, зокрема фото та відеоматеріалів, точних координат, фрагментів вибухового пристрою російська сторона не надала.

Також читайте: Українська сторона ініціює екстрене позачергове засідання ТКГ

"З огляду на значну віддаленість н.п. Олександрівське від лінії зіткнення сторін, що ставить під сумнів можливість використання на такій відстані БПЛА, а також беручи до уваги безпідставність звинувачення, українська сторона категорично заперечує свою причетність до того, що трапилося", - підкреслюють в українській делегації в ТКГ.

Крім цього, зазначається, що підрозділи ЗС України суворо дотримуються Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.2020, в тому числі і заборони на використання будь-яких видів літальних апаратів.

"УС СЦКК звертається до Місії з проханням ретельно перевірити викладену вище інформацію з метою встановлення істини та поінформувати про результати УС СЦКК", - випливає з повідомлення.

Автор: 

діти (5266) обстріл (30425) смерть (6812) СЦКК (642) Тристороння контактна група (827)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...Кроме этого, отмечается, что подразделения ВС Украины строго соблюдают дополнительные меры по усилению режима прекращения огня от 22.07.2020, в том числе и запрет на использование любых видов летательных аппаратов..., а действительно, зачем нам бпла?... мы заранее и аэроразведку распустили, чтобы "та сторона", не дай боже, что-то там себе придумала..., чем воевать будем, дебилы штабные, неужели только добрым словом президента...
показати весь коментар
06.04.2021 12:52 Відповісти
На росиянских ресурсах взахлеб разгоняют эту новость про убиенного мальчика. Промывают черепные коробки рабов и готовят своих холопов к борьбе с "украинскими карателями" на чужой территории.
показати весь коментар
06.04.2021 12:54 Відповісти
в эрэфии щаз истерия по этому поводу маманегорюй. из каждого утюга лезут телеболванчики с обвинениями Украины.
неужели в нашем законодательстве нет уголовных статей за клевету и призывы к военным действиям и вторжению на территорию Украины (или тому подобных статей)?! и возбуждать по ним уголовные дела против эрэфийских пропагандонов и прочих сми-болванчиков.
показати весь коментар
06.04.2021 13:10 Відповісти
Роз'яснюю: в центрі протидії мають працювати виключно профі, які знаються на контрпропаганді, виготовлені, вкиданні і поширенні фейків, з метою упередження або спростування брехні і маніпуляцій. Даю вектор: готові кадри це випускники Львівського військового впу, обучені організації цієї роботи.
показати весь коментар
06.04.2021 13:22 Відповісти
Ой ржу не могу.....
Опять тупое бла бла и очковтирательство....
У слепого ОБСЕ нет ни прав ни возможности что то проверять.....
Они тупо наблюдают и бухают...... И ВСЕ!!!!
показати весь коментар
06.04.2021 14:00 Відповісти
В идеале украинская сторона должна потребовать допуска своих экспертов и следователей на место происшествия. Собрать информацию, вещдоки, тщательно изучить их. И тогда уже можно выдавать в эфир аргументируемую информацию.
показати весь коментар
06.04.2021 14:35 Відповісти
ТА *****!!! ЛУГАНДОН ПУСТЬ СРОВНЯЮТ С ЗЕМЛЕЙ!!! ******* СУКИ СВОИМИ "НОВОСТЯМИ"!!! С ПРОСТОГО НАРОДА (УКРАИНЦАМИ) ИЗДЕВАЮТСЯ!!!
показати весь коментар
06.04.2021 16:19 Відповісти
 
 