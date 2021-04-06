НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі, - Зеленський у розмові зі Столтенбергом
Президент Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Останні тижні ми спостерігаємо дуже небезпечну тенденцію до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ і кількості загиблих українських захисників", – наголосив Володимир Зеленський.
Президент України також поінформував Єнса Столтенберга про стягування Росією військ до кордонів України, яке триває, та підвищення їхньої готовності до наступальних дій.
Глава держави подякував Генеральному секретарю за увагу Альянсу до безпекової ситуації навколо України та закликав країни – члени НАТО приділяти більше уваги питанням безпеки в Чорному морі та посилювати свою військову присутність у Чорноморському регіоні.
"Така постійна присутність має стати потужним чинником для стримування Росії, яка продовжує масштабну мілітаризацію регіону та перешкоджає торговельному судноплавству", – заявив Володимир Зеленський.
Глава Української держави наголосив, що у відносинах з НАТО для України найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.
"Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ", – сказав Президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
НІ. Це улюблені ваші з Аваковим офшори.
Или это была твоя обычная игра на рояле?
Друге. Україна, НІКОЛИ не була без очільника місії при НАТО. Від слова зовсім.
Єго́р Вале́рійович Божо́к- дипломат, надзвичайний і повноважний посол України. В.о. Глави https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Місії України при НАТО (2015-2017).
Голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служби зовнішньої розвідки України , член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБО (2017-2019)
Про співпрацю Україна- НАТО, при Порошенкові, розповісти, чи хоч з чимось самостійно впораєшся?
Порівняємо результати того, чим займався в.о. Божок з тим чим зайнятий в.о. Толкачьов?
Та здобутки Президентів Порошенко та ВАЗеленського.
Зрада? І знову пальцем в небо. Якщо клоун призначить голову, чи в.о. голови місії, який буде реально просувати Україну до НАТО, я порадію за свою Батьківщину.
- за зеленського дійсно немає Глави Місії України в НАТО, натомість весь чей час є виконуючий обов'язки Глави Місії;
- щодо Глави Місії призначеного януковичем, якого порошенко звільнив "аж" в 2015-му - хіба він шкодив, гальмував чи перешкоджав руху країни на зближення з НАТО? гадаю, що ні, тож й питання його звільнення не було нагальним, а його присутність на посаді не шкодила інтересам країни;
- в період з 2015 по 2017 порошенко, так само як й в зеленське, призначив виконуючого обов'язки Глави Місії.
але ж питання не в тому.
питання в тому, що зеленське свідомо схарчовував "електорату" спочатку тезу про "порошенка, який не бажає закінчити війну й наживається на ній", а тепер схарчовує тому ж самому "електорату" тезу про те, що "я (зеленське) з об'єктивних причин не можу закінчити війну".
при цьому воно не здатне визнати, що весь час брехало та маніпулювало так само, як не здатне воно й вибачитися за свою брехню та маніпуляцію ані перед "електоратом" ані перед порошенко.
Глава Місії України в НАТО не визначає питань вступу до НАТО.
він є лише виконавцем політики Президента та МЗС (уряду) в питаннях співпраці з НАТО.
щодо ригореваншу, як такого, то його нема.
є реванш проросійських політичних сил, є реванш в сенсі повернення російського політичного, культурного, історичного, релігійного впливу в Україну.
щодо того, що вступ до НАТО не має відношення до закінчення війни я згоден, але ж це й не я стверджую, це сьогодні сказало зеленське.
претензії до зеленського, окрім його, неосвіченості, корумпованості, авторитарної поведінки та відсутності української ідентичності (і це не про його національність), полягають в тому що я написав вище (принаймні в мене).
моє бажання це український націоналіст на посаді президента.
щодо порошенка, то я впевнений в своєму переконанні щодо того, що в другому турі президентських виборів люди, які переймаються українською державністю, не могли голосувати за совєтсько-російську людину - вову зеленського.
Все, в чем ЗЕ обвинял Порошенко, оказалось простой действительностью в уоторой теперь прибывает сам ЗЕ:
- войну нельзя просто прекратить,
- в НАТО нельзя просто вступить,
- реформы не получается просто ввести.
Да и человека из криворожского клоуна-наркомана ЗЕ тоже нельзя просто сделать. Сначала его надо принудительно лечить.
- нада просто перестать стрылять;
- нада просто посмотреть в глаза пуцькину;
- этаусьопорошенко, этаоннажываецца
Так уже Порошенко ни при чем?
Уже НАТО нужно?
А что ты за 2 года сделал для сближения с НАТО?
Надлышкы армейского майна продавал? - вместе с масками и зерном из стратегических запасов?
Прийде добрий чарівник, махне паличкою і все добре переможе усе погане
ВОВА, А ЯК ЖЕ "НУЖНО ВСЄГО ЛИШЬ ПЕРЕСТАТЬ СТРІЛЯТЬ"???
НАСТУПІЛО ОЗАРЄНІЄ???