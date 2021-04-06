УКР
Новини Агресія Росії проти України
НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі, - Зеленський у розмові зі Столтенбергом

Президент Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Останні тижні ми спостерігаємо дуже небезпечну тенденцію до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ і кількості загиблих українських захисників", – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України також поінформував Єнса Столтенберга про стягування Росією військ до кордонів України, яке триває, та підвищення їхньої готовності до наступальних дій.

Глава держави подякував Генеральному секретарю за увагу Альянсу до безпекової ситуації навколо України та закликав країни – члени НАТО приділяти більше уваги питанням безпеки в Чорному морі та посилювати свою військову присутність у Чорноморському регіоні.

Дивіться також: 28 тисяч військовослужбовців із 26 країн беруть участь у масштабних навчаннях НАТО в Європі. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА

"Така постійна присутність має стати потужним чинником для стримування Росії, яка продовжує масштабну мілітаризацію регіону та перешкоджає торговельному судноплавству", – заявив Володимир Зеленський.

Глава Української держави наголосив, що у відносинах з НАТО для України найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

"Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ", – сказав Президент.

Топ коментарі
+14
Катар и Оман це країни НАТО?
НІ. Це улюблені ваші з Аваковим офшори.
06.04.2021 12:51 Відповісти
+14
НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе, - Зеленский в разговоре со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 3903
06.04.2021 12:52 Відповісти
+12
Вова, ты ж войну закончил уже и мир узрел в глазах путлера.
Или это была твоя обычная игра на рояле?
06.04.2021 12:53 Відповісти
Вава зібрався в НАТУ.НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі, - Зеленський у розмові зі Столтенбергом - Цензор.НЕТ 8141
06.04.2021 13:09 Відповісти
Буба, голову місії при НАТО вже призначив, чи третій рік "какая разница куда стремиться"?
06.04.2021 13:11 Відповісти
У малороса клована есть пример для подражания. Самый главный сывочолый патриот уволил януковичского главу миссии Украины при НАТО аж в 2015 году, а назначил своего полноценного аж на 4 году своей никчемной каденции, в 2017!!! Но это же несомненно мыролюбно и ркформаторски
06.04.2021 13:29 Відповісти
Яким чином це твоє випорожнення міняє ситуацію з двохрічною відсутністю голови місії України при НАТО? Це- перше.
Друге. Україна, НІКОЛИ не була без очільника місії при НАТО. Від слова зовсім.
Єго́р Вале́рійович Божо́к- дипломат, надзвичайний і повноважний посол України. В.о. Глави Місії України при НАТО (2015-2017).

Голова Служби зовнішньої розвідки України , член РНБО (2017-2019)
Голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служби зовнішньої розвідки України , член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБО (2017-2019)

Про співпрацю Україна- НАТО, при Порошенкові, розповісти, чи хоч з чимось самостійно впораєшся?
06.04.2021 13:56 Відповісти
То есть "виконуючий обов'язки" менее 2-х лет у Зеленского это відсутність голови місії? А такой же в.о. (виконуючий обов'язки) более 2-х лет у Порошенко означает что 'Україна НІКОЛИ не була без очільника місії. Человек это пишет практически в одном предложении и считает себя умным и логичным?
06.04.2021 14:28 Відповісти
Ну і .. Далі. Про співпрацю Україна - НАТО.
Порівняємо результати того, чим займався в.о. Божок з тим чим зайнятий в.о. Толкачьов?
Та здобутки Президентів Порошенко та ВАЗеленського.
06.04.2021 15:37 Відповісти
Вам дали ответ на претензию почему "третий рик не призначае". Вам дали ответ, а потом еще и на пальцах показали, что ваш сывочолый не назначал главу миссию дольше. Теперь мне надо искать ответ на дурноватый вопрос чем отличаются реформаторский в.о. от малоросского? И сравнить "достижения" порошенко за 5 лет с достижениями зеленского за неполные два? Зачем? Глядя на ваши ответы это ничего не изменит. Абсолютно! П.С. уверен, что если кловун завтра назначит шлаву миссии это будет поаод для потужной зрады дня!
06.04.2021 15:52 Відповісти
Давайте без порівнянь. Чого НЕ зробив Порошенко для того, щоб Україна, якомога швидше, була в НАТО?

Зрада? І знову пальцем в небо. Якщо клоун призначить голову, чи в.о. голови місії, який буде реально просувати Україну до НАТО, я порадію за свою Батьківщину.
06.04.2021 16:09 Відповісти
вибачте, але й ви https://censor.net/ru/user/88110 й ви https://censor.net/ru/user/445065 маніпулюєте.
- за зеленського дійсно немає Глави Місії України в НАТО, натомість весь чей час є виконуючий обов'язки Глави Місії;
- щодо Глави Місії призначеного януковичем, якого порошенко звільнив "аж" в 2015-му - хіба він шкодив, гальмував чи перешкоджав руху країни на зближення з НАТО? гадаю, що ні, тож й питання його звільнення не було нагальним, а його присутність на посаді не шкодила інтересам країни;
- в період з 2015 по 2017 порошенко, так само як й в зеленське, призначив виконуючого обов'язки Глави Місії.

але ж питання не в тому.
питання в тому, що зеленське свідомо схарчовував "електорату" спочатку тезу про "порошенка, який не бажає закінчити війну й наживається на ній", а тепер схарчовує тому ж самому "електорату" тезу про те, що "я (зеленське) з об'єктивних причин не можу закінчити війну".
при цьому воно не здатне визнати, що весь час брехало та маніпулювало так само, як не здатне воно й вибачитися за свою брехню та маніпуляцію ані перед "електоратом" ані перед порошенко.
06.04.2021 14:01 Відповісти
И в чем я манипулюю? Птичка прокричала, что Зеленский не назначает главу миссии третий год. Во-первых, не третий, а второй. Во-вторых, я подчеркнул, что полноценного главу сывочолый назначил аж на 4-м году, до этого был такой же в.о. как у зеленского. В-третьих, если сторонники сывочолого поддерживают кадррвую политику Януковича в вопросах вступления в НАТО, не надо визжать про рыгореванш. И в-четвертых, какое отношение имеет вступление НАТО к окончанию войны? Сам Порошенко в 2014 заявлял, что разработал шестилетний план по переходу к стандартам НАТО, только после этого реыерендум и только после него (если ВЕСЬ народ поддержит) то вступление. А окончание войны он зрел только мыролюбным путем. Причем он не уставал повторять, что это безальтернативно! Какие могут быть претензии к кловану у вас, если они с сывочолым близнецы братья?
06.04.2021 14:16 Відповісти
если сторонники сывочолого поддерживают кадррвую политику Януковича в вопросах вступления в НАТО, не надо визжать про рыгореванш
Глава Місії України в НАТО не визначає питань вступу до НАТО.
він є лише виконавцем політики Президента та МЗС (уряду) в питаннях співпраці з НАТО.
щодо ригореваншу, як такого, то його нема.
є реванш проросійських політичних сил, є реванш в сенсі повернення російського політичного, культурного, історичного, релігійного впливу в Україну.
щодо того, що вступ до НАТО не має відношення до закінчення війни я згоден, але ж це й не я стверджую, це сьогодні сказало зеленське.
претензії до зеленського, окрім його, неосвіченості, корумпованості, авторитарної поведінки та відсутності української ідентичності (і це не про його національність), полягають в тому що я написав вище (принаймні в мене).

06.04.2021 14:29 Відповісти
Я могу привести абсолютно идентичные претензии к сывочолому. Надеюсь, вы как умный человек, понимаете, что коньюктурно одетая вышиванка это не признак принадлежности к культуре. Хождение в МП и примазывание к киевскому патриархату за полгода до выборов это не религийность. А топтаться на вопросе мовы, но шептать гражданскіх атсєчь этотне историко-культурная идентичность. А главное у них обоих одни слова и дела. Почему вы с ослиной упертостью лепите из него мессию? С его то антирейтингом! Этим вы только консервируете власть кловуна. Есть же куча молодых незамазанных, а главное тех, к которым нет такой лютой ненависти 3/4 народа! Если вы стремитесь (как и я) к перечимленным выделенным вами ценностям почему вы считаете, что их принесет олигарх, служивший всем властям на протяжении четверти века?
06.04.2021 14:52 Відповісти
ви дарма звинувачуєте мене в тому до чого я не маю відношення.

моє бажання це український націоналіст на посаді президента.
щодо порошенка, то я впевнений в своєму переконанні щодо того, що в другому турі президентських виборів люди, які переймаються українською державністю, не могли голосувати за совєтсько-російську людину - вову зеленського.
06.04.2021 15:07 Відповісти
Тому ви проголосували за ще більш савєцьку-расєйську людину просто з іншим прізвищем
06.04.2021 15:55 Відповісти
А як же очі путіна, як же пєрестать стрілять, як же дагаварімся пасередінє?!
06.04.2021 13:19 Відповісти
продовжу: а як же ж не йти в гості туди, куди на запрошують (в НАТО)?
06.04.2021 13:23 Відповісти
Зеля повертайся додому,тебе обманули,наступу немає,та й Дерьмака прихвати,а то ще купатися зостанеться.
06.04.2021 13:22 Відповісти
Бубочка, как думаешь, извиниться перед Порошенко не пора бы?
06.04.2021 13:26 Відповісти
Про що мова??? Він скоріше перед хутіним буде вибачатися. (((
06.04.2021 13:34 Відповісти
За что извиняться? За то, что будучи заместителем мертвячука хаял агрессивное НАТО с трибуны ВР?
06.04.2021 13:43 Відповісти
За то, что ЗЕ соврал по всем пунктам на дебатахтах перед выборами.

Все, в чем ЗЕ обвинял Порошенко, оказалось простой действительностью в уоторой теперь прибывает сам ЗЕ:
- войну нельзя просто прекратить,
- в НАТО нельзя просто вступить,
- реформы не получается просто ввести.
Да и человека из криворожского клоуна-наркомана ЗЕ тоже нельзя просто сделать. Сначала его надо принудительно лечить.
06.04.2021 17:53 Відповісти
Смешная фотка))) Там Столтенберг с ребенком? Причем глупым. НАТО - оборонительный союз. Чтобы НАТО начал защищаться, как минимум надо, чтобы напали на его члена. С какого бока Украина?
06.04.2021 13:29 Відповісти
Тю! - так ты х говорил:
- нада просто перестать стрылять;
- нада просто посмотреть в глаза пуцькину;
- этаусьопорошенко, этаоннажываецца

Так уже Порошенко ни при чем?
Уже НАТО нужно?

А что ты за 2 года сделал для сближения с НАТО?
Надлышкы армейского майна продавал? - вместе с масками и зерном из стратегических запасов?
06.04.2021 13:32 Відповісти
Та то Порох мишей розвів - зерно поїли.
06.04.2021 13:35 Відповісти
Без Омана и Катара нам в НАТО никак, поэтому Янелох все свои "переговоры" ведёт оттуда.
06.04.2021 13:35 Відповісти
Да ладно! А как же - "Нужно просто прекратить стрелять!"????
06.04.2021 14:01 Відповісти
Маленький хлопчик досі вірить у казки.
Прийде добрий чарівник, махне паличкою і все добре переможе усе погане
06.04.2021 14:02 Відповісти
В українській версії викладу розмови з Джонсоном Зеленський багато говорить про НАТО і про те, що ПДЧ «сприяло б зміцненню обороноздатності України». У британській версії згадок про НАТО нема.
06.04.2021 14:05 Відповісти
Понятно - это был самый секретный план, который Зеля имел в кармане, когда спорил с Порошком на стадионе - вступить в НАТО! Гениально. То есть, чтобы жопы в окопах за коррупционеров, воров в законе, взяточников, чинуш с миллионными зарплатами и за пенсии в 1700 грн - подставляли шведы, немцы, англичане и прочие члены Альянса.
06.04.2021 14:31 Відповісти
С футболлммпорешал теперь за нато взялся
06.04.2021 14:36 Відповісти
Ну і дурник....
06.04.2021 15:09 Відповісти
ууу зрада-зрада-зрада.
07.04.2021 02:03 Відповісти
ОПАЧКИ!
ВОВА, А ЯК ЖЕ "НУЖНО ВСЄГО ЛИШЬ ПЕРЕСТАТЬ СТРІЛЯТЬ"???
НАСТУПІЛО ОЗАРЄНІЄ???
07.04.2021 03:59 Відповісти
 
 