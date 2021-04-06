УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9389 відвідувачів онлайн
Новини
2 104 6

Усі вимоги про поновлення на посадах прокурорів, які не пройшли атестацію, незаконні, - Бонюк

Усі вимоги про поновлення на посадах прокурорів, які не пройшли атестацію, незаконні, - Бонюк

Ті, хто зможе оскаржити звільнення з органів прокуратури в суді, все одно повинні будуть пройти атестацію, щоб поновитися на посаді.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив начальник Департаменту кримінально-правової політики і захисту інвестицій Офісу Генпрокурора Олексій Бонюк.

"Ми займаємо чітку позицію: всі ці вимоги про поновлення на посадах прокурорів, які не пройшли атестацію, незаконні. Багато хто з колишніх прокурорів думає, що 1 вересня настане, і всі одразу поновляться. Ні, так не буде!" - наголосив він.

Офіс Генпрокурора просить депутатів внести зміни до законодавства і зробити роботу атестаційних комісій постійною.

"Запропоновано не просто продовжити роботу комісій, а зробити так, щоб вони працювали на постійній основі. Відповідний законопроєкт уже у Верховній Раді. Атестація буде обов’язковою умовою, - пояснив Бонюк. - Наприклад, нещодавно в атестації взяли участь 2 прокурори, які були люстровані. Один із них виграв у Європейському суді з прав людини, інший – національний суд. Тобто, хочете працювати в прокуратурі – проходьте атестацію!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після проведення атестації в прокуратурі вакантні 30% посад, - Венедіктова

Автор: 

прокуратура (3733) атестація (21) Бонюк Олексій (6) Офіс Генпрокурора (3400)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какой смысл увольнять более-менее знающих на уличных.
показати весь коментар
06.04.2021 13:37 Відповісти
трудновато
показати весь коментар
06.04.2021 13:41 Відповісти
А как же Ирусик Бенядиктова?
показати весь коментар
06.04.2021 13:37 Відповісти
Вона вже ГЕ. Йдеться про сошку помєльчє.
показати весь коментар
06.04.2021 13:42 Відповісти
Посада - жир! Тож прокурор? Щось не бачу такої функції прокуратури в Конституції.
показати весь коментар
06.04.2021 15:08 Відповісти
 
 