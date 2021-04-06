Усі вимоги про поновлення на посадах прокурорів, які не пройшли атестацію, незаконні, - Бонюк

Ті, хто зможе оскаржити звільнення з органів прокуратури в суді, все одно повинні будуть пройти атестацію, щоб поновитися на посаді.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив начальник Департаменту кримінально-правової політики і захисту інвестицій Офісу Генпрокурора Олексій Бонюк.

"Ми займаємо чітку позицію: всі ці вимоги про поновлення на посадах прокурорів, які не пройшли атестацію, незаконні. Багато хто з колишніх прокурорів думає, що 1 вересня настане, і всі одразу поновляться. Ні, так не буде!" - наголосив він.

Офіс Генпрокурора просить депутатів внести зміни до законодавства і зробити роботу атестаційних комісій постійною.

"Запропоновано не просто продовжити роботу комісій, а зробити так, щоб вони працювали на постійній основі. Відповідний законопроєкт уже у Верховній Раді. Атестація буде обов’язковою умовою, - пояснив Бонюк. - Наприклад, нещодавно в атестації взяли участь 2 прокурори, які були люстровані. Один із них виграв у Європейському суді з прав людини, інший – національний суд. Тобто, хочете працювати в прокуратурі – проходьте атестацію!".

