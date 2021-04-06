Рішення паризького суду про скасування компенсації "Ощадбанку" від РФ може бути виключно рекомендаційним, - Мін'юст

Рішення Апеляційного суду Парижа про скасування рішення міжнародного арбітражу, винесеного за позовом українського "Ощадбанку" проти Росії, якщо в апеляції його не скасують, може бути прецедентом лише на території Франції.

про це заявила начальник управління інформаційної політики Міністерства юстиції Оксана Грязнова.

"Навіть у разі залишення рішення Апеляційного суду Парижа без змін це рішення може діяти як прецедент виключно на території юрисдикції, де було ухвалене, тобто у Франції", – повідомила Грязнова.



Вона зазначила, що в інших юрисдикціях, зокрема для міжнародних арбітражних судів, які розглядають або розглядатимуть такі позови, рішення паризького апеляційного не має преюдиційного – обов'язкового для ухвалення наступними судами без перевірки – статусу.

"Таке рішення може мати виключно рекомендаційний характер з огляду на високий рівень поваги до судової практики, що склалася Апеляційним судом Парижа в аспекті питань юрисдикції та арбітрабельності спорів між державами та іноземними інвесторами", – додала представниця Мін'юсту.

Нагадаємо, 26 листопада 2018 Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь "Ощадбанку" - стягнути з Російської Федерації збитки, яких зазнав український банк внаслідок окупації Криму. Російське Міністерство юстиції заявило, що Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу і не буде компенсувати збитки "Ощадбанку".

8 грудня 2020 року Верховний Суд України дозволив "Ощадбанку" стягнути з Росії збитки в розмірі $1,3 млрд за втрачені активи в Криму. Рішення опубліковано в Єдиному державному судовому реєстрі.

Міністерство юстиції Росії стверджує, що Апеляційний суд Парижа 30 березня скасував арбітражне рішення від 2018 року про стягнення з Росії $1,3 млрд за позовом "Ощадбанку" через втрачені активи в Криму.

Пізніше "Ощадбанк" повідомив, що оскаржить рішення паризького суду.