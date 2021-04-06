У Хмельницькому в COVID-лікарнях проблеми з киснем: ми змушені щодня його шукати, - міськрада

У Хмельницькому в лікарнях, які приймають хворих з коронавірусом, виникли проблеми із забезпеченням киснем.

Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Роман Примуш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З киснем складна ситуація, скажу відверто. Незважаючи на те, що ми забезпечуємо безперебійне постачання кисню, це вдається робити дуже великими зусиллями. Фактично весь минулий тиждень була зупинена робота львівського заводу, який нам постійно постачає кисень, і ми змушені у щоденному режимі шукати альтернативні поставки. При цьому, маємо розуміти, що по всій території України запит на кисень величезний. Умовно кажучи, якщо ми домовляємося про поставку з Дніпра, то завод, який виробляє там кисень, обслуговує Запоріжжя, Дніпро, частину Київської області. Це означає, що будь-який об’єм кисню, який ми звідти беремо, призводить до його недоотримання іншими закладами", - зазначив Примуш.

Також читайте: На Львівщині зростає кількість важких хворих на COVID-19: серед них багато молоді, - ОДА

За його словами, зараз стан хворих, які потрапляють до лікарень, вимагає великого споживання кисню для їх лікування. У медзакладах брак кисню намагаються диверсифікувати балонними киснем, а в інфекційній лікарні встановлений кисневий генератор.

Примуш додав, що у медзакладах Хмельницького розгортають додаткові ліжка, через що не вистачає реаніматологів. Одному такому фахівцю доводиться працювати на два відділення.

До лікування хворих із COVID-19 вже залучили Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни, а минулого тижня розгорнули 100 додаткових ліжок у Хмельницькій міській лікарні.

Станом на 5 квітня, в області завантаженість ліжок із киснем в установах, які надають допомогу хворим з COVID-19, становила 62,6%. З 7 квітня Хмельниччина переходить у "червону" зону епіднебезпеки.