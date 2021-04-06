УКР
У Хмельницькому в COVID-лікарнях проблеми з киснем: ми змушені щодня його шукати, - міськрада

У Хмельницькому в лікарнях, які приймають хворих з коронавірусом, виникли проблеми із забезпеченням киснем.

Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Роман Примуш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З киснем складна ситуація, скажу відверто. Незважаючи на те, що ми забезпечуємо безперебійне постачання кисню, це вдається робити дуже великими зусиллями. Фактично весь минулий тиждень була зупинена робота львівського заводу, який нам постійно постачає кисень, і ми змушені у щоденному режимі шукати альтернативні поставки. При цьому, маємо розуміти, що по всій території України запит на кисень величезний. Умовно кажучи, якщо ми домовляємося про поставку з Дніпра, то завод, який виробляє там кисень, обслуговує Запоріжжя, Дніпро, частину Київської області. Це означає, що будь-який об’єм кисню, який ми звідти беремо, призводить до його недоотримання іншими закладами", - зазначив Примуш.

Також читайте: На Львівщині зростає кількість важких хворих на COVID-19: серед них багато молоді, - ОДА

За його словами, зараз стан хворих, які потрапляють до лікарень, вимагає великого споживання кисню для їх лікування. У медзакладах брак кисню намагаються диверсифікувати балонними киснем, а в інфекційній лікарні встановлений кисневий генератор.

Примуш додав, що у медзакладах Хмельницького розгортають додаткові ліжка, через що не вистачає реаніматологів. Одному такому фахівцю доводиться працювати на два відділення.

До лікування хворих із COVID-19 вже залучили Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни, а минулого тижня розгорнули 100 додаткових ліжок у Хмельницькій міській лікарні.

Станом на 5 квітня, в області завантаженість ліжок із киснем в установах, які надають допомогу хворим з COVID-19, становила 62,6%. З 7 квітня Хмельниччина переходить у "червону" зону епіднебезпеки.

Обеспечьте больницы кислородом немедленно! Люди мучаются!
06.04.2021 13:26 Відповісти
Так Зеленский обещал помочь,только Катару.
06.04.2021 13:28 Відповісти
Зато дороги снова лепить начали. Бабки отмыть -- это не людей спасать.
06.04.2021 13:36 Відповісти
06.04.2021 13:44 Відповісти
А зачем, тем кто ходил на выборы по-приколу кислород? Срочно включайте телеканал "квартал95" пускай лечатся юмором.ведь смех продлевает жизнь.
06.04.2021 13:45 Відповісти
по правді сказати, 60% хмельничани на останніх виборах проголосували за сволоту...
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=30pid102=9112pf7691=63877pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html
06.04.2021 13:54 Відповісти
Те, що нові палати для COVIDних в місті обладнуються - це правда. Але поки що для легких, не для киснезалежних...
06.04.2021 13:46 Відповісти
https://www.ukrnews24.net/v-es-priznali-svyaz-tromboza-i-vakciny-astrazeneca/ В ЕС признали связь тромбоза и вакцины AstraZeneca. Европейский регулятор признал, что препарат от коронавируса вызывает образование тромбов.
06.04.2021 14:16 Відповісти
Стесняюсь спросить, а какой горсовет должен искать кислород для больниц Хмельницкого, киевский,львовский или житомирский?
06.04.2021 14:33 Відповісти
 
 