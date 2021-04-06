УКР
Новини
4 707 10

Чоловік поранив ножем чотирьох осіб на автовокзалі в Краснограді, зловмисника затримано, - поліція

Чоловік поранив ножем чотирьох осіб на автовокзалі в Краснограді, зловмисника затримано, - поліція

У результаті події четверо чоловіків віком від 26 до 44 років отримали колото-різані рани різного ступеня тяжкості. Постраждалих доставили в районну лікарню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

За даними відомства, повідомлення про бійку невідомих осіб на території автовокзалу в Краснограді надійшло в поліцію вночі 4 квітня.

Поліцейські встановили, що чоловік, який заподіяв  громадянам тілесні ушкодження, зник з місця пригоди. Отримавши прикмети зловмисника, поліцейські почали розшукові заходи і за годину встановили його особу. Правопорушником виявися 29-річний житель міста Краснограда.

В ході проведення оперативних заходів працівники поліції з’ясували, що компанія чоловіків вживала алкоголь на території автовокзалу. Через деякий час між ними виник конфлікт. 29-річний чоловік дістав з карману ніж та почав наносити удари знайомим. До них підійшов 26-річний очевидець, який намагався угамувати зловмисника. Він також отримав ножове поранення.

Речові докази вилучені.

За цим фактом слідчим Красноградського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Автор: 

Нацполіція (15429) Харківщина (6054)
Топ коментарі
+5
Сьогодні у ментів Краснограда просто бінго якесь. І стрілянина у вагоні і поножовщина.
показати весь коментар
06.04.2021 14:11 Відповісти
+4
алкоголь делает из Вас - кацапа!
показати весь коментар
06.04.2021 13:34 Відповісти
+4
треба культурно пити дома в колі родини під сальце по святам і кацаплячі роги не виростуть...
показати весь коментар
06.04.2021 13:52 Відповісти
29 летний злоумышленник наверное родом из Песчанки, где сплошь москали - бандиты высланные туда еще в 18-19 веке из паРашки
показати весь коментар
06.04.2021 13:27 Відповісти
москальский слід він усюди.
показати весь коментар
06.04.2021 14:10 Відповісти
ну отдыхнули зато...покарантинили... ночью бухло ж где-то достали?
показати весь коментар
06.04.2021 13:32 Відповісти
алкоголь делает из Вас - кацапа!
показати весь коментар
06.04.2021 13:34 Відповісти
треба культурно пити дома в колі родини під сальце по святам і кацаплячі роги не виростуть...
показати весь коментар
06.04.2021 13:52 Відповісти
а мужчину почему не задержали?
показати весь коментар
06.04.2021 13:48 Відповісти
антоніна хєращенко наложниця авакава звідти родом мєстні на камеру розповідали що воно будучі там при начальстві комуніздив все що хотів навіть водонапорну башту спер поки його рюкзаков не пригрів оцінивши розмах(маю на увазі красноград Харьківської області),відео десь гуляє простором інтернету...
показати весь коментар
06.04.2021 13:49 Відповісти
Сьогодні у ментів Краснограда просто бінго якесь. І стрілянина у вагоні і поножовщина.
показати весь коментар
06.04.2021 14:11 Відповісти
Как Вы город назовете, так в нем и попьете.
показати весь коментар
06.04.2021 14:14 Відповісти
надо ножи запретить. и камни. и палки.
показати весь коментар
07.04.2021 02:49 Відповісти
 
 