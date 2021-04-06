Чоловік поранив ножем чотирьох осіб на автовокзалі в Краснограді, зловмисника затримано, - поліція

У результаті події четверо чоловіків віком від 26 до 44 років отримали колото-різані рани різного ступеня тяжкості. Постраждалих доставили в районну лікарню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

За даними відомства, повідомлення про бійку невідомих осіб на території автовокзалу в Краснограді надійшло в поліцію вночі 4 квітня.

Поліцейські встановили, що чоловік, який заподіяв громадянам тілесні ушкодження, зник з місця пригоди. Отримавши прикмети зловмисника, поліцейські почали розшукові заходи і за годину встановили його особу. Правопорушником виявися 29-річний житель міста Краснограда.

В ході проведення оперативних заходів працівники поліції з’ясували, що компанія чоловіків вживала алкоголь на території автовокзалу. Через деякий час між ними виник конфлікт. 29-річний чоловік дістав з карману ніж та почав наносити удари знайомим. До них підійшов 26-річний очевидець, який намагався угамувати зловмисника. Він також отримав ножове поранення.

Речові докази вилучені.

За цим фактом слідчим Красноградського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.