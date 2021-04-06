УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9471 відвідувач онлайн
Новини
8 707 66

НАБУ проводить обшуки в ОАСК. Чекаємо чергову фантастичну історію, - глава суду Вовк

НАБУ проводить обшуки в ОАСК. Чекаємо чергову фантастичну історію, - глава суду Вовк

Співробітники Національного агентства з боротьби з корупцією проводять обшуки в приміщенні Окружного адміністративного суду Києва.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук повідомив глава ОАСК Павло Вовк, інформує Цензор.НЕТ.

"Я розумію, в це важко повірити, але ... в ОАСК знову обшуки і знову НАБУ. Дві провалені кримінальні справи - одну навіть не довели до суду, другу погрожували передати до суду, але поки так і не спромоглися. Плюс маса провокацій, тисячі новин на лояльних ресурсах, погрози, порожні звинувачення. Загалом цього виявилося мало для того, щоб домогтися свого і захопити суд", - пише Вовк.

"У підсумку вони прийшли до нас знову. Чекаємо новий потік піару і, звичайно ж, чергову фантастичну історію. Якщо минулого разу було "захоплення влади", то цього разу має бути щось ще більш дивне. Кажуть, за законом жанру клоунади, кожен новий жарт має бути смішніший за попередній - інакше глядачі втомлюються і припиняють плескати", - додав одіозний глава ОАСК.

Також читайте: НАБУ затримало рідного брата глави ОАСК Вовка на одержанні $ 100 тис. гроші призначалися для одіозного судді

Автор: 

НАБУ (5434) Вовк Павло (300) Окружний адмінсуд Києва (539)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Чергова порція сцяк прямо на пику «мудрому наріду»! )))
показати весь коментар
06.04.2021 13:34 Відповісти
+14
НАБУ проводит обыски в ОАСКе. Ждем очередную фантастическую историю, - глава суда Вовк - Цензор.НЕТ 8795

...
показати весь коментар
06.04.2021 13:34 Відповісти
+12
НАБУ проводит обыски в ОАСКе. Ждем очередную фантастическую историю, - глава суда Вовк - Цензор.НЕТ 6597
показати весь коментар
06.04.2021 13:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чергова порція сцяк прямо на пику «мудрому наріду»! )))
показати весь коментар
06.04.2021 13:34 Відповісти
Тобто, вас влаштовує президент Зеленський?
показати весь коментар
06.04.2021 14:10 Відповісти
От цікаво- до якого отвору тебе це цікавить? Єдине, що ваша отара може гарно робити, це тицяти копитом кнопку "спам".
показати весь коментар
06.04.2021 14:46 Відповісти
СКОЛЬКО ЭТА ПАДАЛЬ будет издеваться над правосудием !!!!!
показати весь коментар
06.04.2021 17:40 Відповісти
НАБУ проводит обыски в ОАСКе. Ждем очередную фантастическую историю, - глава суда Вовк - Цензор.НЕТ 8795

...
показати весь коментар
06.04.2021 13:34 Відповісти
Так не сильно и ищут. Шоу для лохов.
показати весь коментар
06.04.2021 13:35 Відповісти
(бздят))(пардон)))) хоть и братца вовчонка со взяткой взяли (пардон еще раз, за тавтологию)))
показати весь коментар
06.04.2021 13:40 Відповісти
НАБУ проводит обыски в ОАСКе. Ждем очередную фантастическую историю, - глава суда Вовк - Цензор.НЕТ 6597
показати весь коментар
06.04.2021 13:34 Відповісти
Когда уже это падло убьют к чертям собачьим?
показати весь коментар
06.04.2021 13:35 Відповісти
раз Вовк так бахвальствует, неужели появилось чувство бессмертности и неуязвимости?.......
показати весь коментар
06.04.2021 13:37 Відповісти
Та у них у всіх таке є відчуття. А потім їх або вішають, або сидять по закордонах у еміграції і скаржаться на неблагодарний народ, який їх, таких красивих, вигнав.
показати весь коментар
06.04.2021 14:00 Відповісти
сдохни, мразь!.. волчара поганый!
показати весь коментар
06.04.2021 13:40 Відповісти
73/43%-тні зебіли, це ви в квітні 2019-го зупинили судову реформу!
показати весь коментар
06.04.2021 13:40 Відповісти
Хорошо хоть остальные 143 потужни не успели
показати весь коментар
06.04.2021 13:45 Відповісти
не всі встигли, це правда. Але дещо встигли, наприклад, касапи зараз остерігаються нападати.
показати весь коментар
06.04.2021 14:10 Відповісти
ПНХ, тварина пропагандонська Наче якась "рехворма" від ****** Потроха насправді була, а не просування корумпованих виродків у мантіях для власної потреби. Кого ти намагаєшься обдурити, пропагандонська сволота? P.S. Те, що Зелень таке ж мезотне гівно, як і сучий Потрох, у даному випадку нічого не змінює - реформу перетворив на блазнювання і посилення корупції, а також повний, остаточний розвал судової системи саме сучий Потрох, а не Зелень. Останній лише довалює черговий гнилий стовбур державності.
показати весь коментар
06.04.2021 13:46 Відповісти
**** ти дебільна, уродина сволотна, ********** погань! Ти ***** навіть не здатен втямити, що таке реформи, і скільки часу потрібно для впровадження тої чи іншої. А особливо реформ в првоохороній та судовій системі, де потрібно міняти і законодавство, і кадри, і навіть колективний менталітет системи!

Здохни, зараза, не смерди
показати весь коментар
06.04.2021 14:04 Відповісти
Що заваджає новій владі завершити або почати нові реформи? Через два роки правління все, що зробив Зеленський , так це що він заявив в розмові із президентом Америки що він «дійсно налаштований боротись зі корупцією». Скільки можна налаштовуватись?! Вже проїла половина його терміна!
показати весь коментар
06.04.2021 14:14 Відповісти
А вона справді була? То чого ти зі своєю отарою повітря псуєш, якщо суди працюють належним чином?
показати весь коментар
06.04.2021 13:52 Відповісти
дебіл, втямити не можеш? Судова реформа була тобою зупинена, до завершення не дійшла!
показати весь коментар
06.04.2021 14:01 Відповісти
Мля!!! Не вистачило 5 років щоб замінити менше 10000 суддів?
Чи порохоботи думали що в Петра буде 25-30 років, як в *****???
Треба було робити реформи а не хєрньою страдати.
Люди оцінили на виборах усі реформи Петра. Оцінять і Зе на виборах.
показати весь коментар
06.04.2021 14:14 Відповісти
дебіл, ти хоч читав, як виписана процедура зміни суддів?
показати весь коментар
06.04.2021 14:18 Відповісти
Скільки подоляцька контора буде тягнути тему про «попередників» ?! Про «загублену медичну систему» якось заглохло, адже навіть пересічний український ідіот вбачає в цій тезі відсутність логіки. А ось із судами корумпованими як бути?! Чому Зеленський через два роки свого правління не те що імплементує якусь свою програму або якусь реформу або попередню, або свою-він не робить взагалі нічого окрім дійсно ідіотської тактики брехні. По чому видно, що він «налаштований боротись із корупцією»?! Тим, за ввів «санкції» проти громадян України, котрі перебувають в Україні?! Це що за «реформа» така, що підміняє кримінальний кодекс?!
показати весь коментар
06.04.2021 14:20 Відповісти
Скільки соєва контора буде тягнути тему про «наступників» ?!
показати весь коментар
06.04.2021 14:44 Відповісти
Я не із «соєвої» контори, а пересічний американський громадянин, котрий знає і розуміє свою Батьківщину. Я тут як бр мовити «громадянський контроль», адже ваші громадяни крадуть і беруть хабарі нашою готівкою і грошима американських платників податків. Де реформи від президента Зеленського?
показати весь коментар
06.04.2021 14:48 Відповісти
Тобто, тобі з льоху видніше? Ну дивись, а контролюй краще сектантів з BLM, тут і своїх недоумків вистачає.
показати весь коментар
06.04.2021 14:51 Відповісти
ОК, троль детектед. Відповідей у тебе немає. Іди *****, тоді.
показати весь коментар
06.04.2021 14:53 Відповісти
Пише кляузу модератору. Значить доля у вас така, жити як лохі поколіннями.
показати весь коментар
06.04.2021 14:56 Відповісти
Отак "запарєбрікі" й паляться! А за твоєю адресою давно й надовго зайнято- ти ж там й сидиш!
показати весь коментар
06.04.2021 15:00 Відповісти
«Наступники» прийшли до влади із обіцянками, ні? Де дії?
показати весь коментар
06.04.2021 14:50 Відповісти
"Папєрєднікі" прийшли до влади із обіцянкою скінчити АТО за два тижні, ні? Де дії?
показати весь коментар
06.04.2021 14:53 Відповісти
Пшел нах. Ти пустий троль.
показати весь коментар
06.04.2021 14:54 Відповісти
не пустий, ні. А подляковий.

Я таких спамлю
показати весь коментар
06.04.2021 15:02 Відповісти
Авжеж- тупати копитом єдине, на що ти здатен!)))
показати весь коментар
06.04.2021 15:04 Відповісти
Может хватит реформ? А то реформ всё больше и больше, а уровень жизни всё ниже и ниже. И так трицать лет подряд.
показати весь коментар
06.04.2021 14:46 Відповісти
Ви хочете і далі красти наші гроші?
показати весь коментар
06.04.2021 14:49 Відповісти
Зверніться до ФБР, бо ви мені дуже таксиста нагадуєте з фільма Брат-2.
показати весь коментар
06.04.2021 14:57 Відповісти
Тоді у нього велфер віднімуть!)))
показати весь коментар
06.04.2021 15:04 Відповісти
Альтернативно обдарований, затям- неможливо спинити те, чого не було!
показати весь коментар
06.04.2021 14:43 Відповісти
ОК. Де план реформ? Два роки пройшло. Чому президент Зеленський обманює президента Байдена? Де признаки «налаштування» на боротьбу із корупцією?
показати весь коментар
06.04.2021 14:46 Відповісти
Що- тобі особисто про це не повідомили? Ну, поки чекаєш, постав ці питання до свого хазяїна.
показати весь коментар
06.04.2021 14:50 Відповісти
У мене немає «хазяїна». Я не бачу навіть натяків на зміни, котрі обіцяв пан Зеленський. Вас це влаштовує?
показати весь коментар
06.04.2021 14:51 Відповісти
Я конче не бажаю бачити Петра Олексійовича не тільки президентом України, а й у політиці взагалі. Вас це влаштовує? До речі- живу я в Україні й податки сплачую тут же, так зрозуміло?
показати весь коментар
06.04.2021 14:55 Відповісти
Пшел вон.
показати весь коментар
06.04.2021 14:56 Відповісти
Те, що ти живеш в Україні ще не доказ, що ти не ідіот. Я також сплачую податки в Україні, між іншим. Такі як ти живуть в гівні поколіннями і це доля ваша така. Говорити «я плачу податки і маю право тягнути цю країну в сраку» означає, що ти відстале совкове лайно-деякі люди вкладають в Україну властні гроші незважаючи на рівність такого гівна як ти.
показати весь коментар
06.04.2021 15:00 Відповісти
Если это говорит судья Вовк, то производить надо не обыски и задержания, а сразу вешать на ручках сейфов з баблом.
показати весь коментар
06.04.2021 13:42 Відповісти
НАБУ проводить обшуки в ОАСК. Чекаємо чергову фантастичну історію, - глава суду Вовк - Цензор.НЕТ 9860
показати весь коментар
06.04.2021 13:43 Відповісти
Когда же этой суке Вовку разобьют его наглое хлебало, и составит компанию судье Чаусу.
показати весь коментар
06.04.2021 13:45 Відповісти
НАБУ проводить обшуки в ОАСК. Чекаємо чергову фантастичну історію, - глава суду Вовк - Цензор.НЕТ 4470
показати весь коментар
06.04.2021 13:51 Відповісти
И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет
показати весь коментар
06.04.2021 13:52 Відповісти
В результаті обшуку ОАСК нечаянно прострілили голову скандального,зухвалого,наглого судді Вовка,в результаті суд закривається за непотрібністю.
показати весь коментар
06.04.2021 13:59 Відповісти
что-то не та риторика у пашки.
как по мне - попытка изобразить спокойствие.
показати весь коментар
06.04.2021 14:02 Відповісти
братишка волчары присядет и скажет братику спасибо.
как минимум это подсказка "несущим".
не у всех есть судейский иммунитет.
показати весь коментар
06.04.2021 14:05 Відповісти
Его же вроде уже раза три должны были задержать и принудительно доставить в Высший антикоррупционный Суд. Или в чем-то опять неувязочка у клоунов вышла?
показати весь коментар
06.04.2021 14:02 Відповісти
Ты Вовк, а не Стругацкий. Какая фантастика? Тут все реально.
показати весь коментар
06.04.2021 14:13 Відповісти
нічьо йому не буде, спорю на літр пива!!!
показати весь коментар
06.04.2021 14:14 Відповісти
Ну там его родного брата приняли с 100К баксов, которые он Вовку передать должен.
Но спорить я, безусловно, не стану, потому шо литр пива будет Ваш без вариантов.
показати весь коментар
06.04.2021 14:54 Відповісти
В умелых руках ОАСК сказка становится былью, вот и взятки уже в древний обычай превратились.
показати весь коментар
06.04.2021 14:38 Відповісти
Волчара излагает в портновском жанре😁.
показати весь коментар
06.04.2021 14:46 Відповісти
Ну, что ждем в пятницу РНБО наложит санкции на всех судей?
показати весь коментар
06.04.2021 14:54 Відповісти
О каком захвате власти идет речь?
показати весь коментар
06.04.2021 16:31 Відповісти
Щось вже занадто розвелася популяція "вовків".
показати весь коментар
06.04.2021 18:03 Відповісти
 
 