НАБУ проводить обшуки в ОАСК. Чекаємо чергову фантастичну історію, - глава суду Вовк

Співробітники Національного агентства з боротьби з корупцією проводять обшуки в приміщенні Окружного адміністративного суду Києва.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук повідомив глава ОАСК Павло Вовк, інформує Цензор.НЕТ.

"Я розумію, в це важко повірити, але ... в ОАСК знову обшуки і знову НАБУ. Дві провалені кримінальні справи - одну навіть не довели до суду, другу погрожували передати до суду, але поки так і не спромоглися. Плюс маса провокацій, тисячі новин на лояльних ресурсах, погрози, порожні звинувачення. Загалом цього виявилося мало для того, щоб домогтися свого і захопити суд", - пише Вовк.

"У підсумку вони прийшли до нас знову. Чекаємо новий потік піару і, звичайно ж, чергову фантастичну історію. Якщо минулого разу було "захоплення влади", то цього разу має бути щось ще більш дивне. Кажуть, за законом жанру клоунади, кожен новий жарт має бути смішніший за попередній - інакше глядачі втомлюються і припиняють плескати", - додав одіозний глава ОАСК.

