Федерація роботодавців закликала спікера ВР допрацювати проєкт про екоінспекції: він містить численні корупційні ризики

Проєкт Закону №3091 "Про державний екологічний контроль" має низку негативних положень, які сприятимуть посиленню тиску на бізнес, зростанню корупційних ризиків та зменшенню можливостей для захисту підприємствами своїх законних інтересів.

Тому він потребує суттевого доопрацювання. Про це йдеться у у відкритому листі Фередації роботодавців України до президента Володимира Зеленського, міністра економіки Ігоря Петрашка, прем’єра Дениса Шмигаля, голови ВР Дмитра Разумкова та голів депутатських фракцій і об’єднань.

"Положення проєкту значно спрощують процедуру проведення перевірок при одночасному звуженні прав суб’єктів господарювання, та нівелюванні діючих запобіжників, які спрямовані на захист від імовірних зловживань своїми повноваженнями контролюючими органами", - пояснюють у ФРУ.

Зокрема, значно розширено перелік підстав для проведення позапланових перевірок, а також передбачена можливість проведення таких перевірок у вихідні, святкові, неробочі дні та/або у неробочий час.

До того ж, встановлена можливість проведення контрольних заходів без участі керівника або відповідальної особи, наголошується у листі. Крім того, вказують у ФРУ, екоінспекції надається право накладати штрафи на підприємства без застосування судового порядку у розмірі від 30 тисяч гривень до 5,4 млн грн.

При цьому найвищий штраф застосовується у разі недопущення органу екологічного контролю для перевірки. Також положення законопроєкту передбачають можливість залучення органів місцевого самоврядування до контрольних заходів у якості спостерігачів.

"Це може сприяти виникненню потенційного конфлікту інтересів між представниками місцевої влади та відповідними суб’єктами, що підлягають екологічному контролю. Залучення таких представників є недоцільним - з огляду на їх можливу суб’єктну упередженість стосовно окремих підприємств", - наголошують у ФРУ.

Саме тому, на переконання ФРУ, проєкт потребує суттєвого доопрацювання з урахуванням пропозицій та зауважень бізнесу, щоб не допустити створення органу з необмеженими повноваженнями та високими корупційними ризиками. Раніше проти ухвалення проєкту №3091 у поточній редакції виступила Європейська бізнес асоціація. На її переконання, Державна екологічна інспекція повинна бути союзником бізнесу у справі захисту навколишнього середовища.

Наразі ж єдина мета інспекції - це перевірка і санкціонування підприємств, що тягне за собою тиск на бізнес і створює корупційні ризики, вказали у Асоціації. У свою чергу колишній т.в.о. голови державної екологічної інспекції Єгор Фірсов заявив, що у законопроєкті про екоінспекцію мають бути передбачені запобіжники, щоб чиновники не зловживали своїми повноваженнями.

"Необхідно уникнути ситуацій, коли приходить корумпований інспектор, у якого завдання не провести чесну або законну перевірку, а вимагати хабар", - пояснив він.