"Поки що це дуже віддалена перспектива", - Арестович про перенесення консультацій ТКГ із Білорусі до іншої країни

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович заявив, що питання про перенесення консультацій у межах ТКГ після завершення карантину з Білорусі до іншої країни є віддаленою перспективою через ситуацію з COVID-19.

Про це він заявив агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок, 6 квітня, передає Цензор.НЕТ.

"Поки що це дуже віддалена перспектива. Не бачу, щоб епідемія COVID-19 припинялася", - сказав Арестович

Як повідомлялося, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив про неможливість взяття участі українською делегацією в подальших переговорах у режимі реального часу в Мінську, оскільки Білорусь перебуває під впливом Росії.

У 2018 році президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пропонував перенести переговори ТКГ з Білорусі в Астану (сучасний Нурсултан. – Ред.), оскільки вони зайшли в глухий кут.