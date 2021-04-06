УКР
"Поки що це дуже віддалена перспектива", - Арестович про перенесення консультацій ТКГ із Білорусі до іншої країни

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович заявив, що питання про перенесення консультацій у межах ТКГ після завершення карантину з Білорусі до іншої країни є віддаленою перспективою через ситуацію з COVID-19.

Про це він заявив агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок, 6 квітня, передає Цензор.НЕТ.

"Поки що це дуже віддалена перспектива. Не бачу, щоб епідемія COVID-19 припинялася", - сказав Арестович

Як повідомлялося, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив про неможливість взяття участі українською делегацією в подальших переговорах у режимі реального часу в Мінську, оскільки Білорусь перебуває під впливом Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська сторона ініціює екстрене позачергове засідання ТКГ

У 2018 році президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пропонував перенести переговори ТКГ з Білорусі в Астану (сучасний Нурсултан. – Ред.), оскільки вони зайшли в глухий кут.

Білорусь (8030) Тристороння контактна група (827) Арестович Олексій (383)
Коментувати
Пустое место, Аферистович лезит со своим, никому не интересным мнением, во все дела... Посербывая чаек и делая многозначительные паузы, которые должны подчеркивать его глубокую осведомленность=) Диктатура клоунов
показати весь коментар
06.04.2021 14:01 Відповісти
Что лешенька,хазяин укатил в теплые страны позориться,а у тебя без хащяйского тухеса ломка языка?
показати весь коментар
06.04.2021 14:49 Відповісти
После того как Кравчук назвал белорусов холуями, то лучше перенести.
показати весь коментар
06.04.2021 15:07 Відповісти
арестович БОЛЬШААААЯ сволуч ,ОЧЧЧЕЕЕНЬ большая сволучччч!!!!!!
показати весь коментар
06.04.2021 15:07 Відповісти
как может что-то видеть что то другое тот,.кто смотрит на мир глазами куйла ,Рашист тоже пока что не видит
показати весь коментар
06.04.2021 15:17 Відповісти
 
 