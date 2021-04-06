УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9293 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
7 736 66

Кремль сумнівається, що вступ до НАТО допоможе Україні впоратися з проблемою війни на Донбасі

Кремль сумнівається, що вступ до НАТО допоможе Україні впоратися з проблемою війни на Донбасі

Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков висловив сумніви в тому, що вступ до НАТО допоможе впоратися з проблемою війни на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Глибоко сумніваємося в тому, що це допоможе якось Україні впоратися зі своєю внутрішньою проблемою. З нашої точки зору, це ще більше погіршить ситуацію", - сказав Пєсков.

"Говорячи про вступ до НАТО, жодним чином не можна абстрагуватися від думки людей, а якщо ви запитаєте думку кількох мільйонів людей у самопроголошених республіках, то ви зрозумієте, що членство в НАТО для цих людей є глибоко неприйнятним, неприйнятною перспективою", - додав прессекретар Путіна.

Нагадаємо, раніше Зеленський під час розмови з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив: "НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль "глибоко шкодує" про нові санкції Києва: "Ми розірвемо взагалі все, що є. Це погано"

Автор: 

НАТО (6723) Пєсков Дмитро (1738) росія (67283) Донбас (22361)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+51
Нам их сомнения абсолютно фиолетово. Страна моральных уродов будет еще нам что-то говорить.
показати весь коментар
06.04.2021 13:46 Відповісти
+34
пусть не сомневается !
показати весь коментар
06.04.2021 13:45 Відповісти
+33
насчет Дамбаса не скажу,

но войну с рашкой предотвратить поможет однозначно !

НАТО - ДА !!!!!
показати весь коментар
06.04.2021 13:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пусть не сомневается !
показати весь коментар
06.04.2021 13:45 Відповісти
кобыле под хвост пусть свои сомнения засунут
показати весь коментар
06.04.2021 14:04 Відповісти
Песков станет Украина членом НАТО мы вообще вас бл..ей кацапов будем микроскопом искать в Рашке...
показати весь коментар
06.04.2021 14:12 Відповісти
Кремль переживает, что вступление в НАТО не даст им возможность терроризировать Украину .
показати весь коментар
06.04.2021 15:02 Відповісти
Нам их сомнения абсолютно фиолетово. Страна моральных уродов будет еще нам что-то говорить.
показати весь коментар
06.04.2021 13:46 Відповісти
Лучше не сомневаться, а запасаться трусами, ибо срать в них придется каждую минуту.
показати весь коментар
06.04.2021 13:46 Відповісти
изза кацапской диареи.
показати весь коментар
06.04.2021 14:19 Відповісти
НАТА вижене звідти сепарню разом з вами.
показати весь коментар
06.04.2021 13:46 Відповісти
Яке воно тупе, як мєньдєль. В нас не це основна проблема, а війна з вашим мордором, пісюн.
показати весь коментар
06.04.2021 13:47 Відповісти
_Тупэ? Т. е. он как бы действительно хочет Украине блага, но тупит, да? По-моему вы сами тупите, а враг - просто ******!
показати весь коментар
06.04.2021 13:57 Відповісти
рос-укр язьік нє.
показати весь коментар
06.04.2021 14:01 Відповісти
https://www.facebook.com/olena.dobrovolchik?hc_ref=ARSpGXl4KNOG3jSxw91fRQttt3TraJx727b10FayExnrFTWQDiDmhrdaqw8nn7X2EHk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCDkk1oO1Ovygf2MhG3pACpG_RBjpqGhCCfsMO_3sb8VGFqnl4e6Voqoppk66CsDgn8uQIalXpP6btvCvt3gGXHeYPE8N7u7Hz2_oVN23ja5jxjwaN1rj8ceK8qX-zbr8hWRvmQIJYBxO6eKrtQIEueggaRi3ZA0SAUHt2pEuoRC5afn5OXYCab_CtMoUQ_q5ZHqKHiXW5Tw7s9TqcBpOutqtnph9n_Y3f32jtj3POhnKyutkXrjgjBwss4RsPQPhDVIty-Io8_C1KlD47gDEFrgJL0IOguuhZFmvjFej2MCPc&__tn__=CH-R Олена Добровольська
https://www.facebook.com/olena.dobrovolchik/posts/4026053497475464?__xts__%5B0%5D=68.ARCDkk1oO1Ovygf2MhG3pACpG_RBjpqGhCCfsMO_3sb8VGFqnl4e6Voqoppk66CsDgn8uQIalXpP6btvCvt3gGXHeYPE8N7u7Hz2_oVN23ja5jxjwaN1rj8ceK8qX-zbr8hWRvmQIJYBxO6eKrtQIEueggaRi3ZA0SAUHt2pEuoRC5afn5OXYCab_CtMoUQ_q5ZHqKHiXW5Tw7s9TqcBpOutqtnph9n_Y3f32jtj3POhnKyutkXrjgjBwss4RsPQPhDVIty-Io8_C1KlD47gDEFrgJL0IOguuhZFmvjFej2MCPc&__tn__=H-R Вчера в 03:06

Якась системна навала "російських укрАинцев" чи то укрАїнскіх росіян (чорта авакова, незграбної мєндєль з немитою головою), з ядерними викидами у повітря.
Ці викиди - ніщо інше як російська пропаганда і найогидніше, що вона здійснюється за гроші платників податків.

Муляє цим пацюкам українська мова, як пляшка в м'якому місці, пробують і так, і інакше просунути російський мовний, культурний (обожемій, хоча про яку таку культуру тут взагалі йдеться) та інформаційний простір, знову натягнути сову на глобус.
Ідіть нхй, тут водки немає.
показати весь коментар
06.04.2021 13:47 Відповісти
Кремль сомневается, что вступление в НАТО поможет Украине справиться с проблемой войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 2851
показати весь коментар
06.04.2021 13:47 Відповісти
насчет Дамбаса не скажу,

но войну с рашкой предотвратить поможет однозначно !

НАТО - ДА !!!!!
показати весь коментар
06.04.2021 13:47 Відповісти
"... а если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках..." - СКОКА-СКОКА??????????????????????????
показати весь коментар
06.04.2021 13:49 Відповісти
Вполне может быть. Они все донбаситы, они лугандоны, а еще они поголовно питирасты. Если всех пересчитать то скока-скока и будет.
показати весь коментар
06.04.2021 14:26 Відповісти
"Внутренняя проблема" Украины сидит в кремле.
показати весь коментар
06.04.2021 13:50 Відповісти
Пусть валят долбаные кацапы на СВОЮ родину!
показати весь коментар
06.04.2021 13:50 Відповісти
в шалтай болтаев и родины нет
показати весь коментар
06.04.2021 14:19 Відповісти
Кремль - это банда террористов и не более!!
показати весь коментар
06.04.2021 13:52 Відповісти
Саме цього кремлівсько-ботоксна морда і бздить,бо получе так,як вагнерівці в Лівані.
показати весь коментар
06.04.2021 13:52 Відповісти
Коли звали *****,ті люди у нас не питали.Чому ми повинні прислухатись до їхньої думки?ПТН-ПНХ разом з тими хто його звав.
показати весь коментар
06.04.2021 13:54 Відповісти
НАТО под Ростовым..... кремль уже тихо ходит под себя..... песков лживое чучело как не крути......
показати весь коментар
06.04.2021 13:54 Відповісти
Письков, пока Украина с нынешней властью вступит в НАТО, вы с }{уйлом уже давно будете в своём "раю", и уж вас эти вопросы точно волновать не будут.
показати весь коментар
06.04.2021 13:54 Відповісти
А с какого фига спрашивать Дамбас?Еще Рязань еще спросите.Кстати,Воронеж уже задумался.Граждан рашки из дамбаса - на выход.Деокупация,перевоспитание в фильтрационном лагере,поражение в правах лет на 10,а тогда может быть ...
показати весь коментар
06.04.2021 13:55 Відповісти
Никаких лагерей и фильтрации. Только чемодан и вокзал.
показати весь коментар
06.04.2021 13:59 Відповісти
_Мнение врага, желающего уничтожения Украины и всяческого ей зла должно - разумеется! - абсолютно полностью игнорироваться.
показати весь коментар
06.04.2021 13:55 Відповісти
Последние дни начал активно мониторить украинское небо по flight radar. Много интересных вещей узнал об украино-американской дружбе. Конечно, дружба по нато с мадярами или португальцами нам мало что даст, а вот янки воистину братский народ. Если рашисты влезут, то их ждёт окуительный сюрприз даже не смотря прокацапского говнокомандующего и всей его малороской шоблы.
показати весь коментар
06.04.2021 13:56 Відповісти
маланскороской шоблы
показати весь коментар
06.04.2021 15:21 Відповісти
Вот мне лично попуп на мнение людей дамбаса потому как я их видеть гражданами Украины не хочу совсем. Мне важна Украина и люди которые ее любят. А для сохранности этих людей нужно НАТО.
показати весь коментар
06.04.2021 13:56 Відповісти
Нам не потрібні сподівання і думки кремлівських варварів.
показати весь коментар
06.04.2021 13:57 Відповісти
В Украине нет внутренних проблем . У нас одна проблема - 2295,04 км границы с ордой .
показати весь коментар
06.04.2021 13:58 Відповісти
Не надо воевать, сделайте одну вещь, американцы.
Как сказал мне один очень небедный расеянин, благополучно съехавший из расеи и ведущий бизнес в Европе, дети практических всех денежных мешков расеи и ведущих политиков живут в Америке и имеют американское гражданство, начиная с детей Лаврова, министра иностранных расейских дел.
Отправьте этот выводок обратно на родину, и бизнес-политическая элита своими руками придушит путлера где-нибудь в уголке.
показати весь коментар
06.04.2021 14:06 Відповісти
Категорически согласен. А вместе с этим еще и просто перекройте выезд всех обычных россиян вообще куда либо. Делайте санкции каждому кацапу. Ибо они и есть путин. Все вместе.
показати весь коментар
06.04.2021 14:13 Відповісти
Нет на это политической воли, сочтен будет сей шаг дискриминацией разными Амнисти интернешенал.
Хотя я аннулировал бы энное количество видов на жительство русских людей в Украине и отправил их обратно в землю русскую, православную, "где так вольно дышит чИлавек...
показати весь коментар
06.04.2021 14:23 Відповісти
Нефть и газ еще надо перестать покупать у рашки за деньги! Только в обмен на продовольствие и медикаменты (контрацептивы в основном)
показати весь коментар
06.04.2021 15:23 Відповісти
Они не за Украину будут воевать, а за безопасность как минимум Европы. Украина это только первый шаг для возвращения Москвы на рубежи совка. За нашей страной подут страны Балтии и Польша. Просто не мгновенно, а чуть погодя. А если нас отдадут на растерзание, то вполне себе можно будет наблюдать как вонючие кирзачи будут мыть в Лиссабоне. ЕвропаНаш. Вот что движет восточной ордой, этой коллективной путинской мордой.
показати весь коментар
06.04.2021 14:07 Відповісти
Проблемы Украины будут до тех пор, пока существует Московия. И не только Украины, но и всех стран, у которых по соседству находится страна - гопник и государство изгой под названием Расея
показати весь коментар
06.04.2021 13:59 Відповісти
ось вони, кремлівські варвари - https://myrotvorets.news/chtoby-poniat-russkykh-nado-posmotret/ - ріжуть голови живим в Сірії... вони також є в лугандонії і донбабве, несуть "щастя" свого варварського міра... по їх термінології - русскава міра...
показати весь коментар
06.04.2021 14:00 Відповісти
У пресс Писькова огворка по Фрейду. Именно этого рашка боится больше всего.
показати весь коментар
06.04.2021 14:02 Відповісти
возможно и нет, но это не важно, важно что это поможет справиться с рашкой. Надо смотреть на высшые и благородные цели, а донбосау хоть и резервцией станет - это решит Украина.
показати весь коментар
06.04.2021 14:04 Відповісти
НАТО та ядерну зброю в Україну! Смерть кацапським окупантам!
показати весь коментар
06.04.2021 14:05 Відповісти
Дмітрій. Йоржік називається Дмітрій і не потрібно в укрверсії цензора поганити гарне українське імя Дмитро.
показати весь коментар
06.04.2021 14:06 Відповісти
От якось абсолютно фіолетово, що воно "думає". Було б прекрасно, аби прийняли.
Не через "вимогу" ВАЗеленського і його хламідії, ради України.
показати весь коментар
06.04.2021 14:08 Відповісти
на мнение маЦквы - насрать.....
показати весь коментар
06.04.2021 14:09 Відповісти
Кремль сумнівається, що вступ до НАТО допоможе Україні впоратися з проблемою війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 4508
показати весь коментар
06.04.2021 14:14 Відповісти
кацапские непрошеные мнения
показати весь коментар
06.04.2021 14:17 Відповісти
Кремль сумнівається, що вступ до НАТО допоможе Україні впоратися з проблемою війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 1207
показати весь коментар
06.04.2021 14:19 Відповісти
как пели диды "сомненья прочь! уходит nach отдельный, отдельный ваш ********** батальон"
показати весь коментар
06.04.2021 14:24 Відповісти
А шо ,писькова кто-то будет спрашивать?..
показати весь коментар
06.04.2021 14:27 Відповісти
Ні! Краще буде в сраному тайожному союзі!...
показати весь коментар
06.04.2021 14:29 Відповісти
Очень надеюсь,что наблюдая за зекретином,нас пожалеют и возьмут в НАТО...но как теперь полыхает у свинособак по всему инету ,даже от разговоров про это-песня)))
показати весь коментар
06.04.2021 14:38 Відповісти
Если сомневается значит так и надо....первое..второе-мнение рабов никого не интересует...третье их бамбас никому не нужен территория с моральными уродами тоже...
показати весь коментар
06.04.2021 14:39 Відповісти
Поможет.... поможет....
Строим ракетную базу НАТО в луганде или 2ве...
И усе.....
Рашка сосет х-й
показати весь коментар
06.04.2021 15:04 Відповісти
Що б не сказав відносно України цей кондом це завжди брехня і лицемірство . ЗАВЖДИ(!) .Жодного разу не чув від нього реальний чесний месседж у бік України
показати весь коментар
06.04.2021 15:05 Відповісти
Чесность не их конек, москали всегда врут, воруют и убивают.
показати весь коментар
06.04.2021 15:12 Відповісти
Подсказка туповатому мокше Писькову: Пока проблема Крыма и Лугондона не решена, не будет никакого НАТО.А эта проблема создана московской ордой специально, Она никогда не решится. Тонко работают рашенфашисты.
показати весь коментар
06.04.2021 15:10 Відповісти
Ну и пусть сидят с путинской ******* за щекой, кому тут нужен этот зоопарк с отравленной русской пропагандой беспросветной ватой, тут и своих имбецилов хватает
показати весь коментар
06.04.2021 15:11 Відповісти
Насранть и размазать на него и его сомнения - к слову будет находится в своей привычной среде
показати весь коментар
06.04.2021 15:20 Відповісти
Паспорта кацапские пораздавали на лугандоне и теперь Украина должна спрашивать мнения у кацапов?
показати весь коментар
06.04.2021 15:35 Відповісти
Кремль сумнівається, що вступ до НАТО допоможе Україні впоратися з проблемою війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 5014
показати весь коментар
06.04.2021 17:30 Відповісти
Они своё "мнение" уже "высказали" в 2014 году. Не захотели "кормить" Евросоюз и перебиваются гуманитаркой. Лет через 50-т (и то после деокуппации) можно будет посчитать нужным выслушать их мнение.
показати весь коментар
06.04.2021 18:24 Відповісти
 
 