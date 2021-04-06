Кремль сумнівається, що вступ до НАТО допоможе Україні впоратися з проблемою війни на Донбасі
Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков висловив сумніви в тому, що вступ до НАТО допоможе впоратися з проблемою війни на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Глибоко сумніваємося в тому, що це допоможе якось Україні впоратися зі своєю внутрішньою проблемою. З нашої точки зору, це ще більше погіршить ситуацію", - сказав Пєсков.
"Говорячи про вступ до НАТО, жодним чином не можна абстрагуватися від думки людей, а якщо ви запитаєте думку кількох мільйонів людей у самопроголошених республіках, то ви зрозумієте, що членство в НАТО для цих людей є глибоко неприйнятним, неприйнятною перспективою", - додав прессекретар Путіна.
Нагадаємо, раніше Зеленський під час розмови з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив: "НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ".
Якась системна навала "російських укрАинцев" чи то укрАїнскіх росіян (чорта авакова, незграбної мєндєль з немитою головою), з ядерними викидами у повітря.
Ці викиди - ніщо інше як російська пропаганда і найогидніше, що вона здійснюється за гроші платників податків.
Муляє цим пацюкам українська мова, як пляшка в м'якому місці, пробують і так, і інакше просунути російський мовний, культурний (обожемій, хоча про яку таку культуру тут взагалі йдеться) та інформаційний простір, знову натягнути сову на глобус.
Ідіть нхй, тут водки немає.
но войну с рашкой предотвратить поможет однозначно !
НАТО - ДА !!!!!
Как сказал мне один очень небедный расеянин, благополучно съехавший из расеи и ведущий бизнес в Европе, дети практических всех денежных мешков расеи и ведущих политиков живут в Америке и имеют американское гражданство, начиная с детей Лаврова, министра иностранных расейских дел.
Отправьте этот выводок обратно на родину, и бизнес-политическая элита своими руками придушит путлера где-нибудь в уголке.
Хотя я аннулировал бы энное количество видов на жительство русских людей в Украине и отправил их обратно в землю русскую, православную, "где так вольно дышит чИлавек...
Не через "вимогу" ВАЗеленського і його хламідії, ради України.
Строим ракетную базу НАТО в луганде или 2ве...
И усе.....
Рашка сосет х-й