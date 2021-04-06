ВР може провести позачергові засідання для зміни календарного плану й ухвалення термінових законопроєктів, - "слуга народу" Кравчук

Заступниця глави парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук допускає проведення позачергових засідань Верховної Ради, зокрема для внесення змін до календарного плану роботи парламенту у зв'язку з посиленням карантинних заходів у Києві.

Про це вона заявила сьогодні агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Це питання (про зміну календарного плану роботи Верховної Ради. - Ред.) нині дискутується. Дійсно, ймовірність змінити календарний план існує, з огляду на те, що в Києві продовжено карантин і запроваджено більш суворі карантинні обмеження", - сказала Кравчук.

На думку народної депутатки, це питання розгляне погоджувальна рада керівників фракцій і груп у понеділок.

"Я думаю, що це питання буде вирішене 13 квітня на погоджувальній раді і погоджувальна рада за підтримки більшості фракцій може скликати таке позачергове засідання, щоб у вівторок змінити цей календарний план", - зазначила заступниця голови фракції.

Кравчук звернула увагу, що зміни в календарний план роботи парламенту можуть бути ухвалені лише на пленарних засіданнях Верховної Ради.

За її словами, якщо таке рішення буде ухвалено, то повноцінний пленарний тиждень, як і передбачає чинний календарний план, відбудеться в останній тиждень квітня.

"Але у вівторок, у будь-якому разі, народні депутати мають прийти під купол (зал пленарних засідань перебуває під куполом будівлі Верховної Ради. - Ред.) на чергове і позачергове засідання", - наголосила Кравчук.

Народна депутатка також не відкидає проведення ще одного позачергового засідання парламенту для вирішення актуальних проблем. "Можливо, ми будемо ініціювати ще додаткове позачергове засідання для розгляду законопроєктів, оскільки є низка нагальних питань", - сказала вона.

До невідкладних питань Кравчук зарахувала законопроєкт, який звільнить випускників цього року від обов'язкового проходження Державної підсумкової атестації. За її словами, люди також чекають ухвалення закону щодо реструктуризації валютних кредитів, оскільки 21 квітня припиняє дію мораторій на виселення з іпотечного житла, придбаного у валюті. "Тому важливо ці законопроєкти ухвалити", - наголосила депутатка.

Вона також висловила думку, що якщо народні депутати з фракцій "Батьківщина" та "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) на черговому засіданні Верховної Ради будуть продовжувати наполягати на розгляді численних поправок до Земельного кодексу, то це в період локдауну сприйматиметься неадекватно.

"Якщо колеги з ОПЗЖ і "Батьківщини" далі наполягатимуть на цих всіх поправках, то в період локдауну, коли людей просять працювати дистанційно, така присутність народних депутатів і голосування за сотні, тисячі поправок не видається адекватним", - сказала Кравчук.