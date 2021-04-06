"Потрібна позиція ще двох сторін", - Кремль щодо ініціативи України про перенесення майданчика для переговорів ТКГ

Російська сторона поки нічого не знає про плани України перенести з Мінська майданчик для переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання на Донбасі. Але в будь-якому разі потрібна позиція ще двох сторін.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РосЗМІ.

За його словами, поки не зрозуміло, наскільки офіційною є позиція України щодо відмови проводити засідання ТКГ у Мінську після повернення до офлайн-зустрічей.

"Але група є тристоронньою, тому тут необхідно буде виробити позицію ще двох сторін, а поки якоїсь позиції з цього приводу немає", - додав Пєсков.

Як повідомлялося, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив про неможливість взяття участі українською делегацією в подальших переговорах у режимі реального часу в Мінську, оскільки Білорусь перебуває під впливом Росії