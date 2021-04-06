УКР
"Потрібна позиція ще двох сторін", - Кремль щодо ініціативи України про перенесення майданчика для переговорів ТКГ

Російська сторона поки нічого не знає про плани України перенести з Мінська майданчик для переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання на Донбасі. Але в будь-якому разі потрібна позиція ще двох сторін.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РосЗМІ.

За його словами, поки не зрозуміло, наскільки офіційною є позиція України щодо відмови проводити засідання ТКГ у Мінську після повернення до офлайн-зустрічей.

"Але група є тристоронньою, тому тут необхідно буде виробити позицію ще двох сторін, а поки якоїсь позиції з цього приводу немає", - додав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поки що це дуже віддалена перспектива", - Арестович про перенесення консультацій ТКГ із Білорусі до іншої країни

Як повідомлялося, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив про неможливість взяття участі українською делегацією в подальших переговорах у режимі реального часу в Мінську, оскільки Білорусь перебуває під впливом Росії

Білорусь (8030) Пєсков Дмитро (1738) Тристороння контактна група (827)
Нах !
06.04.2021 14:02 Відповісти
Причём мелкими шажками
06.04.2021 14:28 Відповісти
Пора заканчивать эту маструбацию.Ни к чему доброму она не приведет.Путя на деле показывает, что клал он с прибором на всех.Он понимает только силу. Азеры и Турки ему это наглядно доказали.Утерся и умылся.А если заглядывать ему то в глаза,то в задницу,это путь в прорву.
06.04.2021 14:16 Відповісти
А українська позиція з приводу перенесеня переговорного майданчика з Білорусі має бути дуже проста: або так, або ніяк.
06.04.2021 14:18 Відповісти
Двух сторон? А это каких, если Рашка "не сторона конфликта", а никакие такие дырляндии не являются субъектами международного права?
06.04.2021 14:19 Відповісти
Якщо вас не влаштовує будете збиратись удвох.От і вся позиція.
06.04.2021 14:22 Відповісти
Які це "сторони" - піськов не конкретизує; щоб не видавати, що він також "та сторона"
06.04.2021 14:30 Відповісти
Пусть идут НАХ!!!
06.04.2021 16:02 Відповісти
 
 