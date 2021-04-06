УКР
Росія стягує війська на кордоні з Україною для швидкого перекидання кадрових військових РФ в ОРДЛО, - розвідка

Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойові можливості російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях, зокрема, за рахунок посилення взаємодіючих з'єднань і частин, дислокованих на території Росії поблизу кордону з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Так, за даними української розвідки, з початку квітня здійснюється доукомплектування бойових підрозділів Південного військового округу ЗС РФ за рахунок прибуття у відрядження особового складу на невизначений термін зі складу Західного, Центрального та Східного військових округів ЗС РФ.

"У такий спосіб командування противника збільшує постійний резерв для можливості швидкого доукомплектування першого та другого армійських корпусів кадровими російськими військовослужбовцями", - йдеться в повідомленні.

Водночас унаслідок недотримання заходів безпеки під час поводження зі зброєю і боєприпасами зростає кількість безповоротних і санітарних втрат серед російських окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України, - ГУР Міноборони

Так, 4 квітня в одному зі з’єднань противника загинули двоє російських військовослужбовців і один зазнав важкого поранення у результаті вибуху мін, які зберігалися з порушенням заходів безпеки.

Міноборони (7638) розвідка (3915) найманці рф (2071)
Топ коментарі
+9
Пусть собираются в кучу. Удобрения из них украинской земле очень пригодятся.
06.04.2021 14:12 Відповісти
+8
расеянин!, передай последний привет тупину семье и невесте -ты вернёшся грузом 200!...
06.04.2021 14:15 Відповісти
+7
Для русских момент весьма удачный, ведь офис клована и конторы спецслужб заполонили русские агенты, ни одно действие наших спецслужб для кацапов тайным не является...
06.04.2021 14:12 Відповісти
Чем они в ОРДЛО это стадо будут кормить ? Гуманитаркой ?
06.04.2021 14:12 Відповісти
и в чем причина криков НАСТУПАЮТ!!! если сие есть простая ротация ВС РФ и понты от Москвы...?????
06.04.2021 14:18 Відповісти
простая ротация...
ндааа...
06.04.2021 14:35 Відповісти
Одне зкріпне сліво: продразверстка.
06.04.2021 14:19 Відповісти
Для русских момент весьма удачный, ведь офис клована и конторы спецслужб заполонили русские агенты, ни одно действие наших спецслужб для кацапов тайным не является...
06.04.2021 14:12 Відповісти
_Плюс саботировали вооружение армии, ракетную программу. Разминировали и отвели от подготовленных и укреплённых позиций, отобрали оружие, боеприпасы и арту, запретили вести разведку и стрелять по врагу. Если после всего этого украинцам всё ещё не дошло кто такие зе и банда, на кого они работают, значит они конченые кретины и умственно отсталые.
06.04.2021 14:19 Відповісти
Пусть собираются в кучу. Удобрения из них украинской земле очень пригодятся.
06.04.2021 14:12 Відповісти
расеянин!, передай последний привет тупину семье и невесте -ты вернёшся грузом 200!...
06.04.2021 14:15 Відповісти
интересно с можно меня тоже считать разведкой если я понимаю .что войска к дыре стягивают для усиления а не на барбекю ?
06.04.2021 14:16 Відповісти
Это отвлекающий... они рубица будут в Херсон, вода в Крым нужна, катастрофически.
06.04.2021 14:17 Відповісти
Подождите,подождите, еще главный в глаза не заглянул, там не должно быть ни какой войны. Вот только песок Катарский отряхнет.
06.04.2021 14:19 Відповісти
про какой авторитет пишешь? зеленая сволочь сдала Украину, а воно поехало в катар на доклад своим кураторам из москвы.
06.04.2021 14:32 Відповісти
Це самий реальний варіант - провокація і під шевронами і прапорами ордло відсікають територію з кримським каналом. Зато Вована не попадуть, від далеко.Старається бідолага, щоб у Криму була вода, а то що там його будинки і квартира без води. А так буде там героєм, поставлять пам'ятник "за спасіннє миролюбівага расєйскага наріда від бандьор, які хотіли заморити їх спрагою".
06.04.2021 14:33 Відповісти
Россия стягивает войска на границе с Украиной для быстрой переброски кадровых военных РФ в ОРДЛО, - разведка
Тобто зараз їх там нема?
06.04.2021 14:52 Відповісти
зелений ***@н профукає усе, йому "какая разніца" ...
закон про тероборону не прийнятий, ніякої роботи в тилу не ведеться, на передку - "не стріляй" (((
Уся новітня зброя якогось хрена у нацгвардії ... Виробництво і закупки - в зеленій жо .....
06.04.2021 14:56 Відповісти
..пі
06.04.2021 19:12 Відповісти
***
«За даними розвідки стало відомо, що 4 квітня в районі населеного пункту Сокольники, що знаходиться на тимчасово окупованій території, «виявляючи чудеса інженерної обізнаності» і здійснюючи конструктивні зміни в протівопіхотній міні ПОМ-2, забороненій Оттавською конвенцією, російсько-окупаційні війська зазнали втрат серед особового складу - двоє окупантів - 200, один - важкий 300»,
06.04.2021 14:59 Відповісти
була інфа, що мавпи вирішили погратися з Ф-1 та догралися..
Але в будь-якому випадку мінус по оркам - sehr gut!
06.04.2021 15:25 Відповісти
Уже про это как пару дней весь мир вопит, а наша разведка только раздуплилась.
06.04.2021 16:25 Відповісти
Наступ з лугандонії не дуже добра штука для кацапів,там багато наших військ,пристріляні дороги,розвідка всередині добре працює.А на інших напрямках це проблема...
06.04.2021 16:38 Відповісти
Где наши хваленные Ольха м?Все эти передвижения техники и места дислокации можнт уничтожить высокоточными ракетами!!!
06.04.2021 18:08 Відповісти
Русские ублюдки .
06.04.2021 19:11 Відповісти
 
 