Росія стягує війська на кордоні з Україною для швидкого перекидання кадрових військових РФ в ОРДЛО, - розвідка
Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойові можливості російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях, зокрема, за рахунок посилення взаємодіючих з'єднань і частин, дислокованих на території Росії поблизу кордону з Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.
Так, за даними української розвідки, з початку квітня здійснюється доукомплектування бойових підрозділів Південного військового округу ЗС РФ за рахунок прибуття у відрядження особового складу на невизначений термін зі складу Західного, Центрального та Східного військових округів ЗС РФ.
"У такий спосіб командування противника збільшує постійний резерв для можливості швидкого доукомплектування першого та другого армійських корпусів кадровими російськими військовослужбовцями", - йдеться в повідомленні.
Водночас унаслідок недотримання заходів безпеки під час поводження зі зброєю і боєприпасами зростає кількість безповоротних і санітарних втрат серед російських окупантів.
Так, 4 квітня в одному зі з’єднань противника загинули двоє російських військовослужбовців і один зазнав важкого поранення у результаті вибуху мін, які зберігалися з порушенням заходів безпеки.

«За даними розвідки стало відомо, що 4 квітня в районі населеного пункту Сокольники, що знаходиться на тимчасово окупованій території, «виявляючи чудеса інженерної обізнаності» і здійснюючи конструктивні зміни в протівопіхотній міні ПОМ-2, забороненій Оттавською конвенцією, російсько-окупаційні війська зазнали втрат серед особового складу - двоє окупантів - 200, один - важкий 300»,
