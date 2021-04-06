УКР
Дуже важливо знайти організаторів і замовників замахів на Стерненка, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова запевняє, що кримінальні справи з розслідування замахів на активіста Сергія Стерненка перебуватимуть на її особистому контролі, і буде зроблено все, щоб притягнути до відповідальності винних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Венедіктова заявила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Для мене кейс щодо Стерненка дуже важливий, тому що траєкторія руху цього кримінального провадження двостороння - сам Стерненко був у статусі підозрюваного, а пізніше отримав вирок суду, але що слідство думає про тих, хто скоював злочин щодо самого Стерненка? Відмовчуватися я не дозволю. Наразі на моєму особистому контролі буде провадження з розслідування посягань на Стерненка. Ми подивимося, наскільки можна прискорити процес пошуку замовників, організаторів переслідування, замахів на Стерненка", - пояснила генпрокурор.

За її словами, три кримінальні провадження щодо замахів на Стерненка об'єднані в одне й передані для розслідування до СБУ.

"Наразі мені доповідають раз на три дні, що відбувається у цьому провадженні... Ми зі свого боку зробимо все, щоб розібратися і довести до суду обвинувальний акт щодо осіб, які діяли проти Стерненка", - запевнила генпрокурор.

Також читайте: 9 квітня суд в Одесі розгляне апеляцію на арешт Стерненка і Демчука

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня 2018 року стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення були у самого Стерненка та в його іншого опонента, якого пізніше затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року у Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

Також дивіться: Не можна збільшувати кількість ув'язнених за політичними мотивами. Вистачить Ріфа і Стерненка, Дугарь, Кузьменко, - радник Єрмака Арестович. ВIДЕО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

За версією слідства, Демчук організував зустріч із потерпілим депутатом Щербичем, який був за кермом машини, на якій його відвезли в підвал, і разом зі Стерненком він нібито завдавав потерпілому ушкоджень. Демчук та Стерненко заперечують свою причетність до злочину. Стерненко вважає справу "політично вмотивованою розправою від Труханова".

+18
А организаторы покушения на двери уже найдены? Целое заседание Рады было по этому поводу.
06.04.2021 14:15 Відповісти
+14
даже если бы он перед камерами в прямом эфире застрелил бы троих сепаров, я бы поддержал его, ибо я не вижу разницы между военным который мочит окупантов и сепаров на донбассе и активистом который мочит тех же внутри страны.
06.04.2021 14:38 Відповісти
+12
Цинічна курва, усі замовники відомі і чудово почуваються, це ті кого Стерненко виводив на чисту воду і кому ломав злочинні плани
Це в першу чергу - мер Одеси, кримінальний прищ, Труханов
Аваков, Медведчук, сама Венедиктова і їхні прихвостні ....
Свободу Стерненку!
06.04.2021 14:31 Відповісти
аж три раза важно...
06.04.2021 14:11 Відповісти
Неужели?
06.04.2021 14:12 Відповісти
показуха
06.04.2021 14:35 Відповісти
А организаторы покушения на двери уже найдены? Целое заседание Рады было по этому поводу.
06.04.2021 14:15 Відповісти
Что-то в лесу сдохло?
Или в соответствующую скважину вставили правильный ключ?
06.04.2021 14:15 Відповісти
поки що лише приміряються вставити... Зараз вставляють першому, - кловану.
06.04.2021 14:26 Відповісти
Судячи із статті на російському ресрсі ("Русский еврей"), "Кловану" -так "вставили фітіля"... "Зірково-смугастого...". На днях заявив, що єдиний шлях для вирішення конфлікту на Донбасі - ВСТУП УКРАЇНИ ДО НАТО... Цікаво, а коли він від "сірого віце-президента", почне позбавляться?...
06.04.2021 14:41 Відповісти
Одни слова, а Стерненко сидит.
06.04.2021 15:09 Відповісти
даже если бы он перед камерами в прямом эфире застрелил бы троих сепаров, я бы поддержал его, ибо я не вижу разницы между военным который мочит окупантов и сепаров на донбассе и активистом который мочит тех же внутри страны.
06.04.2021 14:38 Відповісти
"під особистий контроль"?
у Зе-наріка навчилася?
пи..пец справі.
06.04.2021 14:20 Відповісти
О даааа дуже важно знайти замовників в битовусі! І то не важно що він добивав ножем вже лежачого на землі, а підозрюваний не підозрюваний, а потерпілий. Занавіс, аплодисменти недокраїні...
06.04.2021 14:26 Відповісти
https://censor.net/ru/user/404673 - це ще один 73/43%зебіл в мою кондуїтну колекцію. Скоріш за все - з числа зажопів. Але виясняти сорт цього гівна спеціально не збираюся.
06.04.2021 14:32 Відповісти
Цинічна курва, усі замовники відомі і чудово почуваються, це ті кого Стерненко виводив на чисту воду і кому ломав злочинні плани
Це в першу чергу - мер Одеси, кримінальний прищ, Труханов
Аваков, Медведчук, сама Венедиктова і їхні прихвостні ....
Свободу Стерненку!
06.04.2021 14:31 Відповісти
ц - цинізм.
06.04.2021 14:43 Відповісти
от цинічна та брехлива потвора
06.04.2021 14:48 Відповісти
А Стерненко ведь не один по делу идет. Почему ему такой почет и уважение? Его сожительница, помощницей, у лучшего министра здравоохранения была - У. Супрун. Кстати Ульяна за него сильно топит, а за другого никто и никак.
06.04.2021 14:49 Відповісти
Сиди на бутылке молча, страдалец
06.04.2021 15:43 Відповісти
А что значит этот мем? Сидеть на бутылке))) Прикольно)))
06.04.2021 15:56 Відповісти
А ты сидел?
06.04.2021 15:58 Відповісти
Дном вверх или вниз?
06.04.2021 15:59 Відповісти
Никак не могут решить, в каком месте ставить запятую.
06.04.2021 15:01 Відповісти
Вершина цинізму в тому, що справу відносно Стерненка відправили до суду і засудили, а тих хто на нього здійснював 3 рази напади ні, а коли йдеться про причинно-наслідковий зв"язок між діями Стерненка і нападами на нього, а також самообороною, а ще спробою затримати злочинців, які чинили опір після невдалого замаху, то що, як кажуть у південній Пальмірі - "картина маслом", а чи винен тоді Стерненко, а чи не зарано патріоту вирок? Це щоб на сепарів не наїжджав чи на бандюгана Труханова зі всією корупційною і прорашистською наволоччю.
06.04.2021 15:13 Відповісти
Очень важно найти организаторов и заказчиков покушений на Стерненко.-Изображает озабоченность торпеда мафии Коломойского.
06.04.2021 15:18 Відповісти
Одесских ментов найти не можете?
06.04.2021 15:22 Відповісти
Модель майбутнього від Джорджа Орвелла у книзі "Україна 2019- 2021"
06.04.2021 16:13 Відповісти
Такої тупої сцянини в очі не було навіть при Янику.
06.04.2021 20:03 Відповісти
Стерненка вже посадили, а тепер почнуть шукати організаторів і замовників замахів на нього...
06.04.2021 21:19 Відповісти
 
 