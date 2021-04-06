Дуже важливо знайти організаторів і замовників замахів на Стерненка, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова запевняє, що кримінальні справи з розслідування замахів на активіста Сергія Стерненка перебуватимуть на її особистому контролі, і буде зроблено все, щоб притягнути до відповідальності винних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Венедіктова заявила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Для мене кейс щодо Стерненка дуже важливий, тому що траєкторія руху цього кримінального провадження двостороння - сам Стерненко був у статусі підозрюваного, а пізніше отримав вирок суду, але що слідство думає про тих, хто скоював злочин щодо самого Стерненка? Відмовчуватися я не дозволю. Наразі на моєму особистому контролі буде провадження з розслідування посягань на Стерненка. Ми подивимося, наскільки можна прискорити процес пошуку замовників, організаторів переслідування, замахів на Стерненка", - пояснила генпрокурор.

За її словами, три кримінальні провадження щодо замахів на Стерненка об'єднані в одне й передані для розслідування до СБУ.

"Наразі мені доповідають раз на три дні, що відбувається у цьому провадженні... Ми зі свого боку зробимо все, щоб розібратися і довести до суду обвинувальний акт щодо осіб, які діяли проти Стерненка", - запевнила генпрокурор.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня 2018 року стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення були у самого Стерненка та в його іншого опонента, якого пізніше затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року у Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

За версією слідства, Демчук організував зустріч із потерпілим депутатом Щербичем, який був за кермом машини, на якій його відвезли в підвал, і разом зі Стерненком він нібито завдавав потерпілому ушкоджень. Демчук та Стерненко заперечують свою причетність до злочину. Стерненко вважає справу "політично вмотивованою розправою від Труханова".