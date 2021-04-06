УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9301 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 204 11

Висновки про продовження жорсткого карантину в Києві можна буде зробити як мінімум цієї п'ятниці, - Рубан

Висновки про продовження жорсткого карантину в Києві можна буде зробити як мінімум цієї п'ятниці, - Рубан

Висновки про те, чи потрібно продовжувати посилені карантинні заходи, введені в Києві з 5 квітня, можна буде робити мінімум у п'ятницю.

Про це розповів начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Висновки про продовження (посилених карантинних заходів. - Ред.) необхідно робити мінімум після тижня моніторингу за ситуацією - на цьому тижні можна зробити мінімум в п'ятницю і на наступному тижні робити попередні прогнози про продовження або скасування локдауну", - сказав Рубан.

Київ з 5 до 16 квітня запровадив більш суворі карантинні обмеження.

Так, у столиці вирішили закрити усі школи і дитсадочки. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працює по спецперепустках: виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Керівники установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу або, кому можливо, надати відпустки.

Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос чи доставку.

Також читайте: Необхідно якнайшвидше допомогти бізнесу, який постраждав під час локдауну, - Зеленський

У КМДА кажуть, що рішення щодо того, чи продовжуватимуть жорсткі карантинні обмеження після 16 квітня, столична влада буде ухвалювати за тиждень - беручи до уваги статистику щодо рівня госпіталізацій хворих на COVID-19.

Тим часом, у Києві 57 тисяч активних хворих на коронавірус - за минулу добу виявили ще 1,4 тис. інфікованих, 39 людей померли.

Автор: 

карантин (18172) Київ (20038) Рубан Олег (113) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
В воскресенье прогуливался в киевском Пассаже. Мажорные магазины, типа барберри, эскада, тодс, гуччи как работали так и работают. Потушили свет и продолжают барыжить. Мало того, что посетители без масок, так еще и персонал вообще не придурюивается правил. Такая же фигня и в автосалоне ауди на днепровской набережной. А вы лошары с мелкого бизнеса продолжайте и дальше сидеть в злыднях. Вы сами голосовали на выборах по-приколу, вас никто не заставлял.
показати весь коментар
06.04.2021 14:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
При чём Виталя ? Маска должна быть на морде , а не под ней .
показати весь коментар
06.04.2021 14:27 Відповісти
Меня, как коренного киевлянина, Виталик устраивает как мэр. За последние 30 лет видел многих ****** типа косаковского, попова и прочих. Уж лучше городом управляет боксер, чем очередной обдолбленный петух из квартала95
показати весь коментар
06.04.2021 14:44 Відповісти
Ты *****? Виталька Киев просто отдал на разорение ордам застройщиков и тупо забил на развитие инфраструктуры
показати весь коментар
06.04.2021 16:00 Відповісти
***** - твоей мамки сынок. У орд застройщиков есть фамилии: микитась, татаров и прочие Я что-то не вижу против них уголовных дел от чисто своего прокурора. Точно так я не вижу от мусарки исполнения судебных решений выигранных кмда по резонансным застройкам.
Кстати, назови хоть один город Украины в котором по-твоему развивается инфраструктура как надо.
показати весь коментар
06.04.2021 16:52 Відповісти
Попробуй сформулировать свое мнение так, что бы оно имело смысл. Назвал двух человеков кроме которых есть огромное количество других. Красиво так съехал с темы развития инфраструктуры, так же сьехал на ментов, хотя юристы КМДА слили кучу дел кроме самых резонансных. Что и доказывает, что ты - *****...
показати весь коментар
06.04.2021 18:02 Відповісти
В воскресенье прогуливался в киевском Пассаже. Мажорные магазины, типа барберри, эскада, тодс, гуччи как работали так и работают. Потушили свет и продолжают барыжить. Мало того, что посетители без масок, так еще и персонал вообще не придурюивается правил. Такая же фигня и в автосалоне ауди на днепровской набережной. А вы лошары с мелкого бизнеса продолжайте и дальше сидеть в злыднях. Вы сами голосовали на выборах по-приколу, вас никто не заставлял.
показати весь коментар
06.04.2021 14:40 Відповісти
 
 