Висновки про продовження жорсткого карантину в Києві можна буде зробити як мінімум цієї п'ятниці, - Рубан

Висновки про те, чи потрібно продовжувати посилені карантинні заходи, введені в Києві з 5 квітня, можна буде робити мінімум у п'ятницю.

Про це розповів начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Висновки про продовження (посилених карантинних заходів. - Ред.) необхідно робити мінімум після тижня моніторингу за ситуацією - на цьому тижні можна зробити мінімум в п'ятницю і на наступному тижні робити попередні прогнози про продовження або скасування локдауну", - сказав Рубан.

Київ з 5 до 16 квітня запровадив більш суворі карантинні обмеження.

Так, у столиці вирішили закрити усі школи і дитсадочки. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працює по спецперепустках: виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Керівники установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу або, кому можливо, надати відпустки.

Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос чи доставку.

Також читайте: Необхідно якнайшвидше допомогти бізнесу, який постраждав під час локдауну, - Зеленський

У КМДА кажуть, що рішення щодо того, чи продовжуватимуть жорсткі карантинні обмеження після 16 квітня, столична влада буде ухвалювати за тиждень - беручи до уваги статистику щодо рівня госпіталізацій хворих на COVID-19.

Тим часом, у Києві 57 тисяч активних хворих на коронавірус - за минулу добу виявили ще 1,4 тис. інфікованих, 39 людей померли.