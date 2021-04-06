Рішення про надання російській мові статусу регіональної в Миколаєві досі залишається чинним, - Кремінь
Уповноважений щодо захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив, що рішення Миколаївської міської ради про надання російській мові статусу регіональної мови в Миколаєві досі залишається чинним.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба мовного омбудсмена.
"У листопаді минулого року я звернувся до новообраних депутатів низки місцевих рад, на території яких ще діяли рішення про функціонування регіональних мов, із закликом скасувати такі рішення та направив листа до Генерального прокурора України Ірини Венедіктової щодо забезпечення скасування протиправних рішень у судовому порядку", - заявив Кремінь.
Зазначається, що за інформацією прокуратури Миколаївської області, досі залишається чинним рішення Миколаївської міської ради "Про надання російській мові статусу регіональної мови м.Миколаєва". За інформацією на 6 квітня обласна прокуратура направила до Миколаївської міської ради запит про надання інформації щодо заходів, вжитих для скасування або визнання нечинним зазначеного рішення ради.
"У разі невжиття належних заходів, прокуратура порушить питання щодо звернення з позовом до суду про визнання недійсним та протиправним відповідного рішення Миколаївської міськради", - йдеться в повідомленні.
Кремінь також закликав місцеві ради всіх рівнів активізувати роботу щодо розробки й ухвалення регіональних програм розвитку і функціонування української мови.
Якась системна навала "російських укрАинцев" чи то укрАїнскіх росіян (чорта авакова, незграбної мєндєль з немитою головою), з ядерними викидами у повітря.
Ці викиди - ніщо інше як російська пропаганда і найогидніше, що вона здійснюється за гроші платників податків.
Муляє цим пацюкам українська мова, як пляшка в м'якому місці, пробують і так, і інакше просунути російський мовний, культурний (обожемій, хоча про яку таку культуру тут взагалі йдеться) та інформаційний простір, знову натягнути сову на глобус.
Ідіть нхй, тут водки немає.
-
Щоб у нас з рідною мовою не вийшла така жахлива ситуація як з «беларусізацыяй» у 1995 році, коли в унітарній європейській державі Білорусь, вона була припинена анти-білоруським референдумом, який провели з ініціативи проросійського кривавого диктатора ...резидента кремля Лукашенка. Через неправильне розуміння ситуації з рівноправністю мов і «щоб не обмежувати права окупаційної російської мови» злочинна влада білорусів необдумано надала їй, нарівні з своєю рідною білоруською, статус державної. Це і стало жахливою катастрофою останнім цвяхом в труну білоруської мови яка просто зникла, як і почала зникати Білоруська держава, яка поступово перетворюється в безправну кацапську колонію у складі жахливої не слов'янської паРаші. Страшний гіркий досвід білорусів повинен застерегти український народ, всіх українських політиків, а особливо українофоба..резидента -ЗЕбіла капітулянта і деяких продажних депутатів антиукраїнських сил в Раді ... Які повинні назавжди засвоїти що наша вільна суверенна Українська держава і її народ не може існувати без своєї рідної національної української мови. І тільки жалюгідним безправним колоніям, а Украина поки що не є такою, насильно насаджують чужу окупаційну мову метрополії.
А тепер вже нема слов'янської білоруської мови, не захистили її білоруси і перетворилися у рабів -бульбашів в недо-кацапів. А це означає що тепер вже немає у них і рідної держави, бо без національної мови не буває суверенної держави, а може бути тільки, в даному випадку як бесправна кацапська колонія.-