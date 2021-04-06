Рішення про надання російській мові статусу регіональної в Миколаєві досі залишається чинним, - Кремінь

Уповноважений щодо захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив, що рішення Миколаївської міської ради про надання російській мові статусу регіональної мови в Миколаєві досі залишається чинним.

про це повідомляє пресслужба мовного омбудсмена.

"У листопаді минулого року я звернувся до новообраних депутатів низки місцевих рад, на території яких ще діяли рішення про функціонування регіональних мов, із закликом скасувати такі рішення та направив листа до Генерального прокурора України Ірини Венедіктової щодо забезпечення скасування протиправних рішень у судовому порядку", - заявив Кремінь.

Зазначається, що за інформацією прокуратури Миколаївської області, досі залишається чинним рішення Миколаївської міської ради "Про надання російській мові статусу регіональної мови м.Миколаєва". За інформацією на 6 квітня обласна прокуратура направила до Миколаївської міської ради запит про надання інформації щодо заходів, вжитих для скасування або визнання нечинним зазначеного рішення ради.

"У разі невжиття належних заходів, прокуратура порушить питання щодо звернення з позовом до суду про визнання недійсним та протиправним відповідного рішення Миколаївської міськради", - йдеться в повідомленні.

Кремінь також закликав місцеві ради всіх рівнів активізувати роботу щодо розробки й ухвалення регіональних програм розвитку і функціонування української мови.