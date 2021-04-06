УКР
Рішення про надання російській мові статусу регіональної в Миколаєві досі залишається чинним, - Кремінь

Уповноважений щодо захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив, що рішення Миколаївської міської ради про надання російській мові статусу регіональної мови в Миколаєві досі залишається чинним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба мовного омбудсмена.

"У листопаді минулого року я звернувся до новообраних депутатів низки місцевих рад, на території яких ще діяли рішення про функціонування регіональних мов, із закликом скасувати такі рішення та направив листа до Генерального прокурора України Ірини Венедіктової щодо забезпечення скасування протиправних рішень у судовому порядку", - заявив Кремінь.

Зазначається, що за інформацією прокуратури Миколаївської області, досі залишається чинним рішення Миколаївської міської ради "Про надання російській мові статусу регіональної мови м.Миколаєва". За інформацією на 6 квітня обласна прокуратура направила до Миколаївської міської ради запит про надання інформації щодо заходів, вжитих для скасування або визнання нечинним зазначеного рішення ради.

"У разі невжиття належних заходів, прокуратура порушить питання щодо звернення з позовом до суду про визнання недійсним та протиправним відповідного рішення Миколаївської міськради", - йдеться в повідомленні.

Кремінь також закликав місцеві ради всіх рівнів активізувати роботу щодо розробки й ухвалення регіональних програм розвитку і функціонування української мови.

+10
Решение о предоставлении русскому языку статуса регионального в Николаеве до сих пор остается в силе, - Креминь - Цензор.НЕТ 4857
06.04.2021 14:27 Відповісти
+9
Решение о предоставлении русскому языку статуса регионального в Николаеве до сих пор остается в силе, - Креминь - Цензор.НЕТ 4764
06.04.2021 14:31 Відповісти
+7
еврейский татарский чем не вариант
06.04.2021 14:34 Відповісти
Решение о предоставлении русскому языку статуса регионального в Николаеве до сих пор остается в силе, - Креминь - Цензор.НЕТ 4857
06.04.2021 14:27 Відповісти
брат отрежет Украину от моря совсем
06.04.2021 14:31 Відповісти
"брат" ?
06.04.2021 14:33 Відповісти
Решение о предоставлении русскому языку статуса регионального в Николаеве до сих пор остается в силе, - Креминь - Цензор.НЕТ 4764
06.04.2021 14:31 Відповісти
https://www.facebook.com/olena.dobrovolchik?hc_ref=ARSpGXl4KNOG3jSxw91fRQttt3TraJx727b10FayExnrFTWQDiDmhrdaqw8nn7X2EHk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCDkk1oO1Ovygf2MhG3pACpG_RBjpqGhCCfsMO_3sb8VGFqnl4e6Voqoppk66CsDgn8uQIalXpP6btvCvt3gGXHeYPE8N7u7Hz2_oVN23ja5jxjwaN1rj8ceK8qX-zbr8hWRvmQIJYBxO6eKrtQIEueggaRi3ZA0SAUHt2pEuoRC5afn5OXYCab_CtMoUQ_q5ZHqKHiXW5Tw7s9TqcBpOutqtnph9n_Y3f32jtj3POhnKyutkXrjgjBwss4RsPQPhDVIty-Io8_C1KlD47gDEFrgJL0IOguuhZFmvjFej2MCPc&__tn__=CH-R Олена Добровольська
https://www.facebook.com/olena.dobrovolchik/posts/4026053497475464?__xts__%5B0%5D=68.ARCDkk1oO1Ovygf2MhG3pACpG_RBjpqGhCCfsMO_3sb8VGFqnl4e6Voqoppk66CsDgn8uQIalXpP6btvCvt3gGXHeYPE8N7u7Hz2_oVN23ja5jxjwaN1rj8ceK8qX-zbr8hWRvmQIJYBxO6eKrtQIEueggaRi3ZA0SAUHt2pEuoRC5afn5OXYCab_CtMoUQ_q5ZHqKHiXW5Tw7s9TqcBpOutqtnph9n_Y3f32jtj3POhnKyutkXrjgjBwss4RsPQPhDVIty-Io8_C1KlD47gDEFrgJL0IOguuhZFmvjFej2MCPc&__tn__=H-R Вчера в 03:06

Якась системна навала "російських укрАинцев" чи то укрАїнскіх росіян (чорта авакова, незграбної мєндєль з немитою головою), з ядерними викидами у повітря.
Ці викиди - ніщо інше як російська пропаганда і найогидніше, що вона здійснюється за гроші платників податків.

Муляє цим пацюкам українська мова, як пляшка в м'якому місці, пробують і так, і інакше просунути російський мовний, культурний (обожемій, хоча про яку таку культуру тут взагалі йдеться) та інформаційний простір, знову натягнути сову на глобус.
Ідіть нхй, тут водки немає.
06.04.2021 15:12 Відповісти
Кончай, братишка.
06.04.2021 14:34 Відповісти
ПНХ 🐖🐕 дырявая
06.04.2021 14:46 Відповісти
Украинский русский. Или, русский украинский.
06.04.2021 14:33 Відповісти
еврейский татарский чем не вариант
06.04.2021 14:34 Відповісти
Нет разницы , на каком языке предавать страну .
06.04.2021 14:35 Відповісти
Ну що ж можна тут казати, чекайте тоді кацапських смердів, щоб ця мова нарешті у вас стала регіональна, вата вона і є ватою, навіть в Африці, або в Миколаєві.....
06.04.2021 14:34 Відповісти
Миколаїв, відомий своїми постсовковими пережитками, нажаль ...
06.04.2021 14:38 Відповісти
кому .. тебе... Николаев один из первых выгнал всех этих кацапских смердов.. так что не п.. .. если в горсовете и сидят иуды это ничего не значит... их и в раде пруд пруди... сколько по Украине ублюдков поддерживает уродов из зопеже особенно в том же харькове... они чуть ли не второе место по рейтингу занимают... так что хорош пузыри пускать...
06.04.2021 15:09 Відповісти
Горсовет Николаева надо разогнать, а город переименовать в Миколаїв.
06.04.2021 14:40 Відповісти
Результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова та Центром SOCIS в 2020 р. свідчать що 64,5% опитаних вважають, що українська мова має бути єдиною державною мовою... І тільки 17,7% видно сепаратистів допускають для окупаційної російської мови статус офіційної в окремих регіонах. Мабуть в таких як поки що тимчасово окупованих кремлем суверенных українських територіях Криму та Донбасу. Ще незначна кількість сепаратистів опитаних вважають що в Україні мають бути дві державних мови, рідна для українського народу українська та ворожа для російських окупантів і для їх слуг колаборантів зрадників. 59,5% опитаних справедливо вважають Росію країною-агресором, 23,8% вважають РФ простою сусідською країною, з якою треба підтримувати незначні стосунки, а для 9,1% опитаних видно для сепаратистів, терористів ,бандитів- колаборантів ворогів України для них кривавий окупант Росія є чомусь братньою країною.
-
06.04.2021 15:33 Відповісти
Сучі сини!!!
06.04.2021 14:45 Відповісти
манкуртів багато наплодила росія
06.04.2021 14:46 Відповісти
Если ЗЕбильные сявы взялись за "языковый вопрос", то дела у Вовы совсем швах...
06.04.2021 14:46 Відповісти
Вот нафига такие негативные новости. До этого казалось что всё замечательно и все счастливы.
06.04.2021 14:52 Відповісти

Щоб у нас з рідною мовою не вийшла така жахлива ситуація як з «беларусізацыяй» у 1995 році, коли в унітарній європейській державі Білорусь, вона була припинена анти-білоруським референдумом, який провели з ініціативи проросійського кривавого диктатора ...резидента кремля Лукашенка. Через неправильне розуміння ситуації з рівноправністю мов і «щоб не обмежувати права окупаційної російської мови» злочинна влада білорусів необдумано надала їй, нарівні з своєю рідною білоруською, статус державної. Це і стало жахливою катастрофою останнім цвяхом в труну білоруської мови яка просто зникла, як і почала зникати Білоруська держава, яка поступово перетворюється в безправну кацапську колонію у складі жахливої не слов'янської паРаші. Страшний гіркий досвід білорусів повинен застерегти український народ, всіх українських політиків, а особливо українофоба..резидента -ЗЕбіла капітулянта і деяких продажних депутатів антиукраїнських сил в Раді ... Які повинні назавжди засвоїти що наша вільна суверенна Українська держава і її народ не може існувати без своєї рідної національної української мови. І тільки жалюгідним безправним колоніям, а Украина поки що не є такою, насильно насаджують чужу окупаційну мову метрополії.
А тепер вже нема слов'янської білоруської мови, не захистили її білоруси і перетворилися у рабів -бульбашів в недо-кацапів. А це означає що тепер вже немає у них і рідної держави, бо без національної мови не буває суверенної держави, а може бути тільки, в даному випадку як бесправна кацапська колонія.-
06.04.2021 15:21 Відповісти
 
 