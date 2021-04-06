УКР
Існує зв'язок між COVID-вакциною AstraZeneca і тромбами, але причина не зрозуміла, - Європейське агентство з лікарських засобів

У Європейському агентстві з лікарських засобів заявили про зв'язок між вакциною проти коронавірусу AstraZeneca й утворенням тромбів. Однак причина не зрозуміла.

Про це повідомляє AFP, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вища посадова особа Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) заявляє, що існує зв'язок між вакциною проти COVID AstraZeneca і тромбами, але причина не зрозуміла", - зазначає агентство.

Потім AFP уточнило, що таку заяву зробив глава відділу вакцин ЕМА Марко Кавалері в інтерв'ю італійській газеті Il Messaggero, опублікованому у вівторок.

"Ми можемо сказати це зараз, очевидно, що існує зв'язок з вакциною. Але ми досі не знаємо, що викликає цю реакцію", - заявив Кавалері.

Він зазначив, що в найближчі кілька годин агентство скаже, що зв'язок є, але "нам ще належить зрозуміти, як це відбувається".

За словами представника ЕМА, можливий причинно-наслідковий зв'язок між утворенням тромбів і вакциною. Очікується, що на цьому тижні буде представлена ​​оновлена ​​оцінка.

"Ми намагаємося отримати точну картину того, що відбувається, щоб детально визначити цей синдром через вакцину... Серед вакцинованих більше випадків тромбозу головного мозку... серед молоді, ніж ми очікували", - підкреслив він.

вакцина (4419) карантин (18172) Євросоюз (14013) COVID-19 (19766) коронавірус (19923) AstraZeneca (140)
+4
Причина - вакцина астразенека
показати весь коментар
06.04.2021 14:49
+1
Вы бы уже определились, есть связь или нет, пока люди сотнями дохнуть не стали, тем более неясно насколько может быть растянут по времени такой эффект и последствия от вакцины.
показати весь коментар
06.04.2021 14:52
+1
Главное НАШИ отчитались что ЛИЧНО ПРОВЕЛИ РАССЛЕДОВАНИЯ и "связи не выявили" ...!

В самую пору привлечь к уголовной ответственности наших "исследователей" за фальсификацию !!!
показати весь коментар
06.04.2021 15:04
Причина - вакцина астразенека
показати весь коментар
06.04.2021 14:49
Чушь, причина - Ничего личного, только бизнес. Конкуренты топят первого выщедшего на рынок. Просто обратите внимание на уровень заявителей о вреде вакцины.
показати весь коментар
06.04.2021 16:02
Не известно!!!!! Делайте все анализ д-димер перед вакцинацией и будете более или менее спокойны. Перестаньте слушать абы кого. Идет настоящая война за рынки сбыта вакцины -торговая война. Вакцинируйтесь тем что есть, иначе еще уже будет. А, главное ЗАЩИЩАЙТЕ себя масками и гигиеническими процедурами, соблюдайте карантинные меры. Люди - мы все не бессмертны...
показати весь коментар
06.04.2021 16:07
Какая на фиг война - очереди за вакцинами не видно конца!
Война будет когда один покупатель будет ходить и выбирать среди пяти продавцов...
показати весь коментар
06.04.2021 16:20
А ты кто такая, что бы ТЕБЯ слушали ?
показати весь коментар
06.04.2021 17:01
Вы бы уже определились, есть связь или нет, пока люди сотнями дохнуть не стали, тем более неясно насколько может быть растянут по времени такой эффект и последствия от вакцины.
показати весь коментар
06.04.2021 14:52
так написано ж що є. тобі повилазило? ще не знають, що саме. будуть ще шукати.
показати весь коментар
06.04.2021 15:28
А Степанов сказал что нет связи. Кому верить?! Ну конечно не "Европейскому агентству по лекарственным средствам"
показати весь коментар
06.04.2021 15:02
А почему ему надо верить на словах? Где доказательства?
показати весь коментар
06.04.2021 16:08
Главное НАШИ отчитались что ЛИЧНО ПРОВЕЛИ РАССЛЕДОВАНИЯ и "связи не выявили" ...!

В самую пору привлечь к уголовной ответственности наших "исследователей" за фальсификацию !!!
показати весь коментар
06.04.2021 15:04
У вас другие данные исследований? Обнародуйте! Зачем сеете панику?
показати весь коментар
06.04.2021 16:09
Ты слепая или тупая !? Статья это О ЧЁМ !?
показати весь коментар
06.04.2021 17:00
Цікаво, за якою статтею можна засудити виродків, які не є фахівцями, без жодних базових медичних знань, але обіймають посади і приймають рішення, від яких залежить життя і здоров*я людей, і які публічно і безапеляційно стверджували, що вакцинка - абсолютно безпечна.
Тут такі кадри - вчителі та бухгалтери (міністри).
І потім подібна мерзота сміє вякати, що вона "дбає" про людей, "бореться".

Кололи справді молодим людям: лікарям, пожежникам, військовим, поліцейським, рятувальникам ...
Скільки їх незавдовго помре ? Це тому поприймали закончики, що виробник жодної відповідальності не несе ?
показати весь коментар
06.04.2021 20:50
 
 