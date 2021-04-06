Існує зв'язок між COVID-вакциною AstraZeneca і тромбами, але причина не зрозуміла, - Європейське агентство з лікарських засобів
У Європейському агентстві з лікарських засобів заявили про зв'язок між вакциною проти коронавірусу AstraZeneca й утворенням тромбів. Однак причина не зрозуміла.
Про це повідомляє AFP, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Вища посадова особа Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) заявляє, що існує зв'язок між вакциною проти COVID AstraZeneca і тромбами, але причина не зрозуміла", - зазначає агентство.
Потім AFP уточнило, що таку заяву зробив глава відділу вакцин ЕМА Марко Кавалері в інтерв'ю італійській газеті Il Messaggero, опублікованому у вівторок.
"Ми можемо сказати це зараз, очевидно, що існує зв'язок з вакциною. Але ми досі не знаємо, що викликає цю реакцію", - заявив Кавалері.
Він зазначив, що в найближчі кілька годин агентство скаже, що зв'язок є, але "нам ще належить зрозуміти, як це відбувається".
За словами представника ЕМА, можливий причинно-наслідковий зв'язок між утворенням тромбів і вакциною. Очікується, що на цьому тижні буде представлена оновлена оцінка.
"Ми намагаємося отримати точну картину того, що відбувається, щоб детально визначити цей синдром через вакцину... Серед вакцинованих більше випадків тромбозу головного мозку... серед молоді, ніж ми очікували", - підкреслив він.
Война будет когда один покупатель будет ходить и выбирать среди пяти продавцов...
В самую пору привлечь к уголовной ответственности наших "исследователей" за фальсификацию !!!
Тут такі кадри - вчителі та бухгалтери (міністри).
І потім подібна мерзота сміє вякати, що вона "дбає" про людей, "бореться".
Кололи справді молодим людям: лікарям, пожежникам, військовим, поліцейським, рятувальникам ...
Скільки їх незавдовго помре ? Це тому поприймали закончики, що виробник жодної відповідальності не несе ?