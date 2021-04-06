УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9440 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
968 8

З міркувань справедливості: ВООЗ поки не підтримує запровадження паспортів вакцинації для поїздок

З міркувань справедливості: ВООЗ поки не підтримує запровадження паспортів вакцинації для поїздок

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) поки не підтримує запровадження паспортів вакцинації для в'їзду або виїзду в країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила речниця ВООЗ Маргарет Харріс на брифінгу ООН 6 квітня, пише Reuters.

Зазначається, що таке рішення продиктоване непевністю в тому, запобігає щеплення проти COVID-19 передачу вірусу, а також міркуваннями справедливості.

Наразі ВООЗ розглядає можливість екстреного використання китайських COVID-вакцин Sinopharm та Sinovac. Рішення має бути наприкінці квітня, оскільки потрібні додаткові дані, додала спікерка.

Нагадаємо, в Європейському агентстві з лікарських засобів заявили про зв'язок між вакциною від коронавірусу AstraZeneca й утворенням тромбів. Однак причина не ясна.

Також читайте: Восени щеплюватися тими вакцинами, які є зараз, сенсу не буде, - імунолог Волянський

Очікується, що цього тижня буде представлена ​​оновлена ​​оцінка вакцини від AstraZeneca.

"Ми намагаємося отримати точну картину того, що відбувається, щоб детально визначити, чи цей синдром через вакцину", - сказав представник регулятора.

Зазначимо, наступного місяця Сінгапур вже почне приймати відвідувачів з мобільними проїзними квитками, що міститимуть цифрові COVID-сертифікати. В них має бути інформація про вакцинацію власника та результати тестів на коронавірус.

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (775) паспорт (1165) COVID-19 (19766)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сразу чип и ошейник?
показати весь коментар
06.04.2021 14:39 Відповісти
ПЛР-тест на в'їзді в країну ЄС з результатом протягом 3-6 годин
показати весь коментар
06.04.2021 14:44 Відповісти
Поздравляю Одессу и Бердянск . У вас будет супер сезон .
показати весь коментар
06.04.2021 14:40 Відповісти
Хай губу сильно не розкатують: будуть ще Греція, Туреччина, Кіпр як мінімум
показати весь коментар
06.04.2021 14:46 Відповісти
Все пассажиры, возрастом старше 6 лет, путешествующие в Турцию на международных рейсах, должны предъявить ОРИГИНАЛ отрицательный результат ПЦР-теста (SARS-COV-2 PCR TEST), сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета в Турцию. Пассажиры, не выполнившие это условие, к рейсу допущены не будут.
показати весь коментар
06.04.2021 14:48 Відповісти
Кацапські тролі будуть в афігє! Вони цю тему так вже відпрацьовували, шо аж гай шумів.

Саме кумедне, шо жодна кацапяча лякалка ще жодного разу не спрацювала. Щось кремлівські геббельси косячать останнім часом. Мабуть це ковід позбавив їх останнього розуму.
показати весь коментар
06.04.2021 15:25 Відповісти
Ключевое слово пока.И так понятно для чего пандемия организовывалась.
показати весь коментар
06.04.2021 20:06 Відповісти
 
 