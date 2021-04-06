З міркувань справедливості: ВООЗ поки не підтримує запровадження паспортів вакцинації для поїздок
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) поки не підтримує запровадження паспортів вакцинації для в'їзду або виїзду в країни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила речниця ВООЗ Маргарет Харріс на брифінгу ООН 6 квітня, пише Reuters.
Зазначається, що таке рішення продиктоване непевністю в тому, запобігає щеплення проти COVID-19 передачу вірусу, а також міркуваннями справедливості.
Наразі ВООЗ розглядає можливість екстреного використання китайських COVID-вакцин Sinopharm та Sinovac. Рішення має бути наприкінці квітня, оскільки потрібні додаткові дані, додала спікерка.
Нагадаємо, в Європейському агентстві з лікарських засобів заявили про зв'язок між вакциною від коронавірусу AstraZeneca й утворенням тромбів. Однак причина не ясна.
Очікується, що цього тижня буде представлена оновлена оцінка вакцини від AstraZeneca.
"Ми намагаємося отримати точну картину того, що відбувається, щоб детально визначити, чи цей синдром через вакцину", - сказав представник регулятора.
Зазначимо, наступного місяця Сінгапур вже почне приймати відвідувачів з мобільними проїзними квитками, що міститимуть цифрові COVID-сертифікати. В них має бути інформація про вакцинацію власника та результати тестів на коронавірус.
Саме кумедне, шо жодна кацапяча лякалка ще жодного разу не спрацювала. Щось кремлівські геббельси косячать останнім часом. Мабуть це ковід позбавив їх останнього розуму.