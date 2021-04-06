З міркувань справедливості: ВООЗ поки не підтримує запровадження паспортів вакцинації для поїздок

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) поки не підтримує запровадження паспортів вакцинації для в'їзду або виїзду в країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила речниця ВООЗ Маргарет Харріс на брифінгу ООН 6 квітня, пише Reuters.

Зазначається, що таке рішення продиктоване непевністю в тому, запобігає щеплення проти COVID-19 передачу вірусу, а також міркуваннями справедливості.

Наразі ВООЗ розглядає можливість екстреного використання китайських COVID-вакцин Sinopharm та Sinovac. Рішення має бути наприкінці квітня, оскільки потрібні додаткові дані, додала спікерка.

Нагадаємо, в Європейському агентстві з лікарських засобів заявили про зв'язок між вакциною від коронавірусу AstraZeneca й утворенням тромбів. Однак причина не ясна.

Очікується, що цього тижня буде представлена ​​оновлена ​​оцінка вакцини від AstraZeneca.

"Ми намагаємося отримати точну картину того, що відбувається, щоб детально визначити, чи цей синдром через вакцину", - сказав представник регулятора.

Зазначимо, наступного місяця Сінгапур вже почне приймати відвідувачів з мобільними проїзними квитками, що міститимуть цифрові COVID-сертифікати. В них має бути інформація про вакцинацію власника та результати тестів на коронавірус.