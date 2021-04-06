Реєстрація для виплат 8 тис. грн допомоги підприємцям із "червоної" зони розпочнеться з наступного тижня, - Шмигаль

Кабмін на найближчому засіданні ухвалить необхідні документи, щоб з наступного тижня почалася реєстрація для виплат 8 тис. грн допомоги підприємцям із "червоної" карантинної зони.

Про це повідомив сьогодні в ході селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби під головуванням президента Володимира Зеленського прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.

"Уряд планує на найближчому засіданні ухвалити всі необхідні документи, щоб уже наступного тижня розпочати реєстрацію в застосунку "Дія" на виплату 8 тисяч гривень", – зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр повідомив, що профільні міністерства – Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство соціальної політики – нині активно розробляють нормативно-правові акти щодо допомоги бізнесу та працівникам, які ведуть свою діяльність у регіонах "червоної" зони.

