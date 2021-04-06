УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9440 відвідувачів онлайн
Новини
1 687 9

Реєстрація для виплат 8 тис. грн допомоги підприємцям із "червоної" зони розпочнеться з наступного тижня, - Шмигаль

Реєстрація для виплат 8 тис. грн допомоги підприємцям із

Кабмін на найближчому засіданні ухвалить необхідні документи, щоб з наступного тижня почалася реєстрація для виплат 8 тис. грн допомоги підприємцям із "червоної" карантинної зони.

Про це повідомив сьогодні в ході селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби під головуванням президента Володимира Зеленського прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.

"Уряд планує на найближчому засіданні ухвалити всі необхідні документи, щоб уже наступного тижня розпочати реєстрацію в застосунку "Дія" на виплату 8 тисяч гривень", – зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр повідомив, що профільні міністерства – Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство соціальної політики – нині активно розробляють нормативно-правові акти щодо допомоги бізнесу та працівникам, які ведуть свою діяльність у регіонах "червоної" зони.

Також читайте: Необхідно якнайшвидше допомогти бізнесу, який постраждав під час локдауну, - Зеленський

Автор: 

виплати (1113) карантин (18172) підприємці (629) Шмигаль Денис (4779)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бабушки начнут скупать гречку и макароны ?
показати весь коментар
06.04.2021 14:41 Відповісти
А пока жоедайте последний х..хрен без соли.
показати весь коментар
06.04.2021 14:45 Відповісти
Регистрация для выплат 8 тыс. грн помощи предпринимателям из "красной" зоны начнется со следующей недели, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5408
показати весь коментар
06.04.2021 14:49 Відповісти
кинут косточку
показати весь коментар
06.04.2021 14:52 Відповісти
Регистрация для выплат 8 тыс. грн помощи предпринимателям из "красной" зоны начнется со следующей недели, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5389
показати весь коментар
06.04.2021 14:54 Відповісти
Ага, сегодня на почте забрал письмецо от налоговой - недоимка ЕСВ за три месяца карантина 2020 года и ниипёт, что там какой-то карантин был и по телевизору вещали, что кого-то там освободили. Бегите, берите по 8 тыс., потом отдавать будете.
показати весь коментар
06.04.2021 16:16 Відповісти
Можливо, ви невірно заповнили звіт ЄСВ за 2020р. В ті місяці, коли ви були звільнені від сплати ЄСВ, потрібно в колонці нарахування проставити нулі, щоб зменшити річну суму. Інакше, податкова розуміє, що ви за власним бажанням не захотіли скористатися поблажкою несплати ЄСВ під час карантину.
показати весь коментар
06.04.2021 17:31 Відповісти
Кому нужны эти копейки?
показати весь коментар
06.04.2021 16:56 Відповісти
 
 