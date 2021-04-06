УКР
Ми із Ситником розуміємо, як стався витік інформації у справі "Приватбанку", - Венедіктова

Ми із Ситником розуміємо, як стався витік інформації у справі

За результатами перевірки обставин витоку інформації у справі "Приватбанку" причетні до цього понесуть кримінальну або дисциплінарну відповідальність.

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Яким чином відбувся витік інформації, і чому Яценко (експерший заступник голови "Приватбанку" Володимир Яценко. - Ред.) вилетів у понеділок - мені відомо. Знаю, що Артему Сергійовичу Ситнику (директорові НАБУ. - Ред.) також зрозуміло. Ми про це говорили. Є розуміння і спільна позиція. Ми із Ситником розуміємо, як, чому і хто це зробив", - сказала Венедіктова.

Водночас вона наголосила, що наразі немає результатів перевірки обставин витоку інформації.

Відповідаючи на запитання про те, чи йдеться про підозру конкретним людям у зв'язку з витоком, генпрокурор сказала: "Ми подивимося, на що це "потягне" - на кримінальну відповідальність чи дисциплінарну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заарештував $3 млн екстопа "ПриватБанку" Яценка та корпоративні права його цивільної дружини (оновлено). ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 23 лютого Венедіктова повідомила про погодження підозри трьом колишнім співробітникам із числа керівництва ПриватБанку в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, і в службовому підробленні, які призвели до розтрати 136 млн грн.

Одним з них був експерший заступник голови правління "Приватбанку" Володимир Яценко, який, за даними НАБУ, напередодні планував покинути Україну приватним літаком у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра.

"Завдяки зусиллям керівника групи детективів і директора НАБУ, що звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", - повідомили в бюро.

Через три дні затриманий Яценко вийшов під заставу у 52 млн грн.

Також читайте: Венедіктова: Витік інформації про підозру Яценку був, але ми не можемо сказати, звідки

Автор: 

+7
Шо, опять этот Порошенко?😀
06.04.2021 14:59 Відповісти
+6
"Ми з Ситником" - цікавий поворот
Уже до Ситника примазується. Ситник її критикує, м"яко кажучи, а вона "ми з Ситником". Ні, пані Венедиктова, "ти всупереч Ситнику"
06.04.2021 15:00 Відповісти
+5
Срамота !
06.04.2021 14:59 Відповісти
Срамота !
06.04.2021 14:59 Відповісти
Шо, опять этот Порошенко?😀
06.04.2021 14:59 Відповісти
"Ми з Ситником" - цікавий поворот
Уже до Ситника примазується. Ситник її критикує, м"яко кажучи, а вона "ми з Ситником". Ні, пані Венедиктова, "ти всупереч Ситнику"
06.04.2021 15:00 Відповісти
Мы пахали - я и бык - сказала муха.
06.04.2021 18:07 Відповісти
Твой дом - тюрьма, тьотя.
06.04.2021 15:05 Відповісти
невже знову утєчка з охвістя на Банковій?
06.04.2021 15:07 Відповісти
бенядиктова,неужто явка с повинной будет?
06.04.2021 15:07 Відповісти
Понимаем, как произошла утечка информации. Нет результатов проверки обстоятельств утечки информации. / Чтобы да так нет . Как в детской песенке: Как из гардероба высунулась жо… A? Что? - Ничего, жёлтые ботинки.
06.04.2021 15:08 Відповісти
приватбанк самый отстойный банк в мире. не успел завести карточку вечером уже звонят мошенники.
06.04.2021 15:14 Відповісти
Мошенники звонят и по другим банкам, по ощаду не менее часто. Просто приватовские карточки есть почти у всех граждан. Скоро и монобанковцев начнут доставать, популярная система. Мне уже досталось 3 автомобиля, 2 квартиры в киеве, БЕЗЛІЧ выиграшей от 1 000 до 130 000.) Меня пару раз пытались спасти от мошенников.) Карты - аваль, ощад, приват.
1 раз попытался сдать *дарителей* автомобиля. На киберполицаев написал заявление с указанием сайта, телефонов, места прописки городского телефона, обещал предоставить записи разговоров. В ответ получил мыло - Состава преступления по вашему заявлению не рбнаружено). Сайт продолжал разводку через 4 месяца после моего заявления.
А вы тут про такие мелочи...
06.04.2021 15:58 Відповісти
Ваше "понятно" это типа " происки Пороха" ? 😂
06.04.2021 15:24 Відповісти
Прикольные законы депутаты под себя выписывают: Хош - уголовка, а не хош - дисциплинарка.
06.04.2021 15:28 Відповісти
Так мы тоже понимаем)))
06.04.2021 22:08 Відповісти
 
 