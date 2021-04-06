Ми із Ситником розуміємо, як стався витік інформації у справі "Приватбанку", - Венедіктова

За результатами перевірки обставин витоку інформації у справі "Приватбанку" причетні до цього понесуть кримінальну або дисциплінарну відповідальність.

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Яким чином відбувся витік інформації, і чому Яценко (експерший заступник голови "Приватбанку" Володимир Яценко. - Ред.) вилетів у понеділок - мені відомо. Знаю, що Артему Сергійовичу Ситнику (директорові НАБУ. - Ред.) також зрозуміло. Ми про це говорили. Є розуміння і спільна позиція. Ми із Ситником розуміємо, як, чому і хто це зробив", - сказала Венедіктова.

Водночас вона наголосила, що наразі немає результатів перевірки обставин витоку інформації.

Відповідаючи на запитання про те, чи йдеться про підозру конкретним людям у зв'язку з витоком, генпрокурор сказала: "Ми подивимося, на що це "потягне" - на кримінальну відповідальність чи дисциплінарну".

Нагадаємо, 23 лютого Венедіктова повідомила про погодження підозри трьом колишнім співробітникам із числа керівництва ПриватБанку в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, і в службовому підробленні, які призвели до розтрати 136 млн грн.

Одним з них був експерший заступник голови правління "Приватбанку" Володимир Яценко, який, за даними НАБУ, напередодні планував покинути Україну приватним літаком у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра.

"Завдяки зусиллям керівника групи детективів і директора НАБУ, що звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", - повідомили в бюро.

Через три дні затриманий Яценко вийшов під заставу у 52 млн грн.

