Зеленський як Верховний Головнокомандувач має бути зараз не в Катарі, а в Генштабі, - Гриценко

Якщо президент Володимир Зеленський справді стурбований розгортанням російських військ уздовж кордонів України, то він як Верховний Головнокомандувач зараз має бути не в Катарі, а в Генштабі.

Таку думку ексміністр оборони Анатолій Гриценко висловив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Гриценко назвав офіційний візит Зеленського до Катару "грубою помилкою".

"Ця поїздка-прогулянка мала би бути скасована. Якщо Зеленський дійсно стурбований маневрами/розгортанням російських військ уздовж кордонів України, то як Верховний Головнокомандувач він зараз мав би бути не в Катарі - у Генштабі! Заслухати керівників розвідок, генерала Хомчака - План оборони країни; внести необхідні корективи; уточнити завдання військовим і Кабміну - щодо фінансового і матеріального забезпечення армії на випадок агресивних дій Путіна. Не можна волати "вовки, вовки!", закликати партнерів активно включитися, допомогти нам стримати Путіна - і тут же самому поїхати за кордон, без жодної на те серйозної потреби", - зазначив Гриценко.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Росія перекидає в сторону України важкі вогнеметні системи "Буратіно" - німецький журналіст Рьопке. ФОТО

За його словами, така поведінка дискредитує президента і Україну в очах міжнародних партнерів.

"Це дискредитує самого Зеленського, дискредитує Україну в очах США, Великої Британії, Канади, інших партнерів з НАТО, фактично, обнуляє зусилля української дипломатії по формуванню антипутінської платформи з підтримки України. Шкода, що такі очевидні речі для керівництва нашої держави є terra incognita", - резюмував Гриценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг подзвонив Зеленському у зв'язку з діями Росії: "НАТО твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України"

Нагадаємо, 5 квітня українська делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським здійснила офіційний візит до Катару.

Водночас наприкінці березня стало відомо, що очевидці фіксують масові перекидання військової техніки на окупований Кримський півострів.

Виступаючи в парламенті, Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордонів України під приводом підтримки бойової готовності та підготовки до навчань, "здійснюючи поступове нарощування військ у державного кордону України". Він також звинуватив Москву в проведенні "агресивної політики" щодо Києва.

Пізніше прессекретар Путіна Пєсков заявив, що війська РФ не мають нікого турбувати, вони не становлять жодної загрози.

У МЗС РФ заявили, що Росія не зацікавлена ​​в конфлікті з Україною будь-якому, тим більше військовому.

Водночас російська дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) оприлюднила докази перекидання до українського кордону частин армії РФ Центрального військового округу.