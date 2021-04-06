УКР
Зеленський як Верховний Головнокомандувач має бути зараз не в Катарі, а в Генштабі, - Гриценко

Якщо президент Володимир Зеленський справді стурбований розгортанням російських військ уздовж кордонів України, то він як Верховний Головнокомандувач зараз має бути не в Катарі, а в Генштабі.

Таку думку ексміністр оборони Анатолій Гриценко висловив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Гриценко назвав офіційний візит Зеленського до Катару "грубою помилкою".

"Ця поїздка-прогулянка мала би бути скасована. Якщо Зеленський дійсно стурбований маневрами/розгортанням російських військ уздовж кордонів України, то як Верховний Головнокомандувач він зараз мав би бути не в Катарі - у Генштабі! Заслухати керівників розвідок, генерала Хомчака - План оборони країни; внести необхідні корективи; уточнити завдання військовим і Кабміну - щодо фінансового і матеріального забезпечення армії на випадок агресивних дій Путіна. Не можна волати "вовки, вовки!", закликати партнерів активно включитися, допомогти нам стримати Путіна - і тут же самому поїхати за кордон, без жодної на те серйозної потреби", - зазначив Гриценко.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Росія перекидає в сторону України важкі вогнеметні системи "Буратіно" - німецький журналіст Рьопке. ФОТО

За його словами, така поведінка дискредитує президента і Україну в очах міжнародних партнерів.

"Це дискредитує самого Зеленського, дискредитує Україну в очах США, Великої Британії, Канади, інших партнерів з НАТО, фактично, обнуляє зусилля української дипломатії по формуванню антипутінської платформи з підтримки України. Шкода, що такі очевидні речі для керівництва нашої держави є terra incognita", - резюмував Гриценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг подзвонив Зеленському у зв'язку з діями Росії: "НАТО твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України"

Нагадаємо, 5 квітня українська делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським здійснила офіційний візит до Катару.

Водночас наприкінці березня стало відомо, що очевидці фіксують масові перекидання військової техніки на окупований Кримський півострів.

Виступаючи в парламенті, Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордонів України під приводом підтримки бойової готовності та підготовки до навчань, "здійснюючи поступове нарощування військ у державного кордону України". Він також звинуватив Москву в проведенні "агресивної політики" щодо Києва.

Пізніше прессекретар Путіна Пєсков заявив, що війська РФ не мають нікого турбувати, вони не становлять жодної загрози.

У МЗС РФ заявили, що Росія не зацікавлена ​​в конфлікті з Україною будь-якому, тим більше військовому.

Водночас російська дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) оприлюднила докази перекидання до українського кордону частин армії РФ Центрального військового округу.

Гриценко Анатолій (388) Зеленський Володимир (25217) Катар (258) росія (67301)
06.04.2021 15:05
"грубой ошибкой" онотолия было агитировать за этого зеленого идиота. Отдых в катаре во время надвигающейся войны - это уже следствие выбора обезьяны на должность главнокомандующего
06.04.2021 15:08
Гриценко на горизонті з"явився. Забув, як паплюжив справжнього головнокомандувача?
От тепер і маємо, усі маємо
06.04.2021 15:04
06.04.2021 15:02
ниже рояль ?
06.04.2021 15:03
пам'ятаєте як гріцацуй співав півнем, що моніка "не здасть Україну"!
щось з цього надувного пілковніка не те з передчуттям
показати весь коментар
06.04.2021 15:19
грцацуй сподівався, що йому якусь посаду хлібну вділять, а йому не те, що посади не дали, а взагалі несприймають, знову вилізло, щоб всякі игориЛ не забували
показати весь коментар
06.04.2021 17:11
06.04.2021 15:05
та щаз.. в генштабе? а что вовка-шмаркля там делать станет - ройаля ведь нет
Да и в Катаре не так стремно, опять же - море, пальмы и офшоры для "Великого деребана"
показати весь коментар
06.04.2021 16:22
Вава просто первый "свалил из этой страны"
показати весь коментар
06.04.2021 15:02
Во ***! Он, может, забил на всех и останется в гостях навсегда? Хаха 2 раза
показати весь коментар
06.04.2021 19:52
Может это к лучшему ?
показати весь коментар
06.04.2021 15:02
Что к лучшему?! Что на нас болт положат?
Типа вы кричите "Караул на нас нападают...", а верховный главнокомандующий едет в Катар договариваться об строительстве окружной дороге (и то там даже не договор, а как всегда у Вовочки - меморандум)
показати весь коментар
06.04.2021 15:05
чем он тебе поможет ? Смотри "сватов" , не отвлекайся .
показати весь коментар
06.04.2021 15:07
Я из другой "секты". Не смотрел ни единой серии "Сватов", пару раз попадал, хватало минут на 10, та же хрень с 95 кварталом - уровень быдла
показати весь коментар
06.04.2021 16:43
Я думаю он знает где ему быть!
показати весь коментар
06.04.2021 15:03
06.04.2021 15:04
Тільки туди ні карта, ні компас не можуть вказати йому шлях ....
показати весь коментар
06.04.2021 15:13
Гриценко на горизонті з"явився. Забув, як паплюжив справжнього головнокомандувача?
От тепер і маємо, усі маємо
06.04.2021 15:04
справжнього - це мабуть Пецьку? ну то даааа....
06.04.2021 15:09
Ні, то Зєлєнскій - справжній! Він нє крадьот і такій Бубачька! З
Хай розвіється, дітьо! Він так устал!
показати весь коментар
06.04.2021 15:16
Яку тільки фігню цей Гриць не молов на Пороха, а сам раніше руйнував з подільниками армію.
показати весь коментар
Четыреждыуклонист лучше знает куда "из этой страны валить" в сегодняшней ситуации.
06.04.2021 15:04
а еще лучше он должен приехать на периферию и поискать работу и узнать как реально обстоят дела с работой и с зарплатами. чмошник хренов..
показати весь коментар
06.04.2021 15:04
Нафіга? 😲Усьо харашо у 73-х відсотків зебілів.
показати весь коментар
показати весь коментар
Да и толя гриценко как полковник вроде бы в действующей армии должен был побывать...в 14-15 годах...но отмазался что он типа ракетчик...и для него там работы нет...
показати весь коментар
06.04.2021 15:05
таки да ,а главное что коллеги полковника тоже в основной своей массе так решили и быстренько разбежались из района , кто на пенсию , кто куда нибудь по переводу. поэтому почти все ПВО в прифронтовой зоне тогда укомплектовали пиджаками...
показати весь коментар
07.04.2021 13:24
интересно есть у нашего президента план визитов, или его дёргают как шлюху в сауну, когда надо?
показати весь коментар
А порноактрис у сауну, може, теж запрошують.
показати весь коментар
"грубой ошибкой" онотолия было агитировать за этого зеленого идиота. Отдых в катаре во время надвигающейся войны - это уже следствие выбора обезьяны на должность главнокомандующего
06.04.2021 15:08
ОНОтоле зарабатывал денежку путём оттягивания голосов у проукраиских сил. Иудину денежку он зарабатывал.
показати весь коментар
Нема там "отдиха", там чоловічі справи. Нам потрібні гроші, а їм харчі, бо на піску пшениця не росте.
показати весь коментар
а вот у меня вопрос, к этому "бравому" полковнику - торговцу техникой и вооружением оперативного резерва ВСУ, - а тебя, ОНОтоле, на передовой с 2014 года ни разу не видели. Главнокомандующий конечно нужен в стране, а ГОВНОкомандующий пускай остаётся в Катаре, но вот ты бы, чмо воровито-трусливое, Зеленскому личный пример бы подал, а не своё вонючее хлебало раззевал.
06.04.2021 15:08
Он клоун и может быть везде
показати весь коментар
Он не клоун. Зачем вы говорите неправду?
06.04.2021 15:25
, Вы правы, клоун- швец, жнец и на рояле игрец.
06.04.2021 15:31
Я бы охарактеризовал его одним словом, - говнец.
06.04.2021 15:57
А кто ?державний діяч?
06.04.2021 15:51
Клоун это тот человек, который учился в цирковом училище минимум 5 лет и имеет соответствующий диплом о цирковом образовании и профессионально выступает на арене цирка, а он, вот это криворожское чмо, с плохим средним образованием, просто фигляр дворовой самодеятельности зарабатывающим до мая 2019 года своим помойным юмором на умственно недоразвитых людях, и к благородной профессии "клоун" не имеет ни какого отношения, как и не имеет соответствующего образования и диплома.
показати весь коментар
С таким пояснением согласен на все 101%
06.04.2021 16:30
И прошу вас, не обижайте более клоунов приравнивая к ним это лживое, сцикливое и воровитое чмо.
06.04.2021 16:47
Старий солдат, чи клоун.
показати весь коментар
Я не учился в цирковом. Поэтому к профессии "клоун" отношения не имею, как и ваш любимый вор-фигляр из дворовой самодеятельности для недоразвитых в своём развитии членов социума. Ежели вы этого не поняли из моего предыдущего пояснения, то вы точно относитесь к электорату и зрителям фигляра Зеленского обожающим его помойный юмор.
показати весь коментар
В истории есть двое великих полководцев, это Наполеон и Зеленский.
показати весь коментар
Три. Наполеон, Зеленский и Гриценко.
06.04.2021 15:26
Вони в одній палаті?
06.04.2021 15:32
Таки да.
06.04.2021 15:58
о ..надувной полковник проснулся))
06.04.2021 15:14
Клоун ничего не решает и от него ничего не зависит
Он лишь (формально) имитирует роль президента
По факту, страной управляют совершенно другие люди
Что касается Катара (Омана), куда он сбежал с Авакяном, их туда вообще никто не приглашал
показати весь коментар
Трусливое чмо свалило в Катар , испугавшись бомбёжки нашей столицы московитами !
показати весь коментар
А шо такоє? Гівнокомандувач на те і гівнокомандувач, що робить усе через дупу.

Палковнік мадам Гріцацуєвой наче розчарований у своєму виборі на президентській виборах.
06.04.2021 15:16
эта сопля, выбранная идиотами уже давно себя дискредититровала...
06.04.2021 15:22
тебе забули запитати!
06.04.2021 15:23
Ермак договорился с лубянскими, что без зели не начнут.
06.04.2021 15:24
Есть такая песня...... В Багдаде всё спокойно
В Багдаде всё спокойно
И спят седые воины
На золотых коврах ........а Зеля в Катаре все спокойно )))))
показати весь коментар
хай зелена пліснява передасть все Порошенко П.О. і не приїзджає в Україну. тоді Україна буде в небезпеці.
06.04.2021 15:39
В безпеці.
06.04.2021 19:08
навіщо ця біда в Генштабі????
06.04.2021 16:26
А воно йому потрібно? Його там батьківщина де квартира, дім і бізнес. Квартира в Криму, а дім в Італії. Бізнгес в московії. Він тут на спецзавданні.
06.04.2021 16:31
краще де-сь у гибокій криворізьській сраці!
06.04.2021 17:25
Ну он же не лох...
06.04.2021 17:56
ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь, как проотвечавшийся петух, должен чрезвычайно увлекательно и содержательно совершать увеселительный полёт на "кукурузе" мышцатых пилотов Крыжопольских авиалиний.
06.04.2021 19:04
Це несправедливо. Зеля розуміє, що він не військовий, і він не просився на верховного, не одягає військову форму, і не керує армією. Армією займаються фахівці і уряд. У президента є інші функції.
06.04.2021 19:19
Не позорьте звание Главнокомандующий этим клоуном
06.04.2021 20:58
о, о, ещё один генералиссимус-советчик вылез.
07.04.2021 02:38
Как я понял полковник Портникова посмотрел и дословно его сплагиатил... Вообще то он прав я я бы поддержал бы пана Онотолия , если бы не одно но ... Будучи кадровым военным и даже экс-министром обороны это создание в 2014 отморозился и решил что его услуги ЗСУ не нужны , пусть типа пиджаки воюют , их не жалко . И если Зеленский просто уклонист , цивильна людына что откосила от армии , то пан Гриценко редкая конченная тварь , нарушившая присягу . Не ему критиковать президента , права морального не имеет. Сказал бы это Муженко или Забродский , слова бы не сказал , но место данного полковника где то около плинтуса
07.04.2021 13:19
Авианосная ударная группа флота США во главе с атомным авианосцем Dwight D. Eisenhower в рамках операции Inherent Resolve вошла в восточную часть Средиземноморья, а авиагруппа авианосца уже начала выполнять полеты.

https://vn.mk.ua/2021/02/ 04.04.2021 14:23
07.04.2021 13:45
