Зеленський як Верховний Головнокомандувач має бути зараз не в Катарі, а в Генштабі, - Гриценко
Якщо президент Володимир Зеленський справді стурбований розгортанням російських військ уздовж кордонів України, то він як Верховний Головнокомандувач зараз має бути не в Катарі, а в Генштабі.
Таку думку ексміністр оборони Анатолій Гриценко висловив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, Гриценко назвав офіційний візит Зеленського до Катару "грубою помилкою".
"Ця поїздка-прогулянка мала би бути скасована. Якщо Зеленський дійсно стурбований маневрами/розгортанням російських військ уздовж кордонів України, то як Верховний Головнокомандувач він зараз мав би бути не в Катарі - у Генштабі! Заслухати керівників розвідок, генерала Хомчака - План оборони країни; внести необхідні корективи; уточнити завдання військовим і Кабміну - щодо фінансового і матеріального забезпечення армії на випадок агресивних дій Путіна. Не можна волати "вовки, вовки!", закликати партнерів активно включитися, допомогти нам стримати Путіна - і тут же самому поїхати за кордон, без жодної на те серйозної потреби", - зазначив Гриценко.
За його словами, така поведінка дискредитує президента і Україну в очах міжнародних партнерів.
"Це дискредитує самого Зеленського, дискредитує Україну в очах США, Великої Британії, Канади, інших партнерів з НАТО, фактично, обнуляє зусилля української дипломатії по формуванню антипутінської платформи з підтримки України. Шкода, що такі очевидні речі для керівництва нашої держави є terra incognita", - резюмував Гриценко.
Нагадаємо, 5 квітня українська делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським здійснила офіційний візит до Катару.
Водночас наприкінці березня стало відомо, що очевидці фіксують масові перекидання військової техніки на окупований Кримський півострів.
Виступаючи в парламенті, Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордонів України під приводом підтримки бойової готовності та підготовки до навчань, "здійснюючи поступове нарощування військ у державного кордону України". Він також звинуватив Москву в проведенні "агресивної політики" щодо Києва.
Пізніше прессекретар Путіна Пєсков заявив, що війська РФ не мають нікого турбувати, вони не становлять жодної загрози.
У МЗС РФ заявили, що Росія не зацікавлена в конфлікті з Україною будь-якому, тим більше військовому.
Водночас російська дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) оприлюднила докази перекидання до українського кордону частин армії РФ Центрального військового округу.
щось з цього надувного пілковніка не те з передчуттям
Да и в Катаре не так стремно, опять же - море, пальмы и офшоры для "Великого деребана"
Типа вы кричите "Караул на нас нападают...", а верховный главнокомандующий едет в Катар договариваться об строительстве окружной дороге (и то там даже не договор, а как всегда у Вовочки - меморандум)
От тепер і маємо, усі маємо
Хай розвіється, дітьо! Він так устал!
Он лишь (формально) имитирует роль президента
По факту, страной управляют совершенно другие люди
Что касается Катара (Омана), куда он сбежал с Авакяном, их туда вообще никто не приглашал
Палковнік мадам Гріцацуєвой наче розчарований у своєму виборі на президентській виборах.
В Багдаде всё спокойно
И спят седые воины
На золотых коврах ........а Зеля в Катаре все спокойно )))))
