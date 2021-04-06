УКР
Новини Убивство Шеремета
1 707 7

Венедіктова про "білоруський слід" у вбивстві Шеремета: Свідчення ексспівробітника спецпідрозділу Білорусі Макара будуть враховані

Венедіктова про

Свідчення колишнього співробітника білоруського спецпідрозділу Ігоря Макара будуть враховані в межах розслідування кримінальної справи про замовників убивства журналіста Павла Шеремета, з появою "білоруського сліду" до розслідування буде ґрунтовний підхід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Слідство враховуватиме все у своєму розслідуванні, безумовно, і ці свідчення також. З огляду на те, що до справи надто багато запитань, а з появою так званого білоруського сліду - це вже міжнародна політика, ми підходитимемо до розслідування дуже ґрунтовно. Слідство вивчає все", - зазначила Венедіктова.

Генпрокурор наголосила: "Справа резонансна і з точки зору громадянської позиції, і з точки зору правоохоронних органів, тому що, як ви знаєте, була справа і щодо фальсифікації матеріалів слідством. Але це була оціночна історія, яку подавала сторона захисту".

Читайте: Аваков назвав свідчення колишнього співробітника білоруського спецпризначення Макара у справі Шеремета "цікавими"

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року. 19 січня Макар дав свідчення в Києві. МЗС Білорусі після цього заявило, що має в своєму розпорядженні аудіоспростування його свідчень. У Нацполіції повідомили, що Макар надав інформацію, яка допоможе вийти на слід замовників убивства Шеремета.

Автор: 

Шеремет Павло (521) Венедіктова Ірина (829) Макар Ігор (7)
Коментувати
Сортувати:
Уже готовится экспертный отчёт где указывается что исходя из походки Антоненко был завербован белорусскими спец. службами.
06.04.2021 15:22 Відповісти
он еще и в росте набрал пока с ними работал, а потом опять сдулся )
06.04.2021 15:50 Відповісти
А що робити з тими потворами (прокурорськими, суддями, слідчими, ************ і авякіним, геращенком), котрі тримають трьох людей під вартою і арештом, майже два роки, бездоказово. Пропоную відрубати хвіст по саме **@ло і роги повідшибати. Так буде справедливо
06.04.2021 16:04 Відповісти
Предложение очень хорошее. Только вот как показывает практика, самое страшное наказание, которое их может ожидать, это жить в изгнании за границей на вилле за пару миллионов евро и с кучей бабла.
06.04.2021 16:25 Відповісти
МАБУТЬ БУДУТЬ СПАСАТЬ БАТЬКУ, ВИНОВАТИМ ЗРОБЛЯТЬ АНТОНЕНКА.
06.04.2021 16:22 Відповісти
Так це і є головна версія. Бувший співробітник розвовідає, що диктарор знищував своїх ворогів, які навіть щось трішечки про нього говорили. А кого знищували Дугарь, Кузьменко і Антоненко? Налякали потерпілого? Як будуте вибачатись перед невинними, чи будете і надалі фальшувати, підкидати "сліди" і готували лжесвідків?
06.04.2021 16:23 Відповісти
 
 