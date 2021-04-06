Венедіктова про "білоруський слід" у вбивстві Шеремета: Свідчення ексспівробітника спецпідрозділу Білорусі Макара будуть враховані

Свідчення колишнього співробітника білоруського спецпідрозділу Ігоря Макара будуть враховані в межах розслідування кримінальної справи про замовників убивства журналіста Павла Шеремета, з появою "білоруського сліду" до розслідування буде ґрунтовний підхід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Слідство враховуватиме все у своєму розслідуванні, безумовно, і ці свідчення також. З огляду на те, що до справи надто багато запитань, а з появою так званого білоруського сліду - це вже міжнародна політика, ми підходитимемо до розслідування дуже ґрунтовно. Слідство вивчає все", - зазначила Венедіктова.

Генпрокурор наголосила: "Справа резонансна і з точки зору громадянської позиції, і з точки зору правоохоронних органів, тому що, як ви знаєте, була справа і щодо фальсифікації матеріалів слідством. Але це була оціночна історія, яку подавала сторона захисту".

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року. 19 січня Макар дав свідчення в Києві. МЗС Білорусі після цього заявило, що має в своєму розпорядженні аудіоспростування його свідчень. У Нацполіції повідомили, що Макар надав інформацію, яка допоможе вийти на слід замовників убивства Шеремета.