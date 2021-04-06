Шмигаль оприлюднив план підвищення пенсій в 2021 році і анонсував запуск накопичувальної системи

Індексація пенсій за березень поточного року повністю завершена. Виплачено 43 млрд грн. Це на 20% більше, ніж за березень минулого року. Середній розмір підвищення для однієї особи становив трохи більше 300 грн. Загалом індексація торкнулася 8 млн українських пенсіонерів.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Крім цього, він уточнив, що з квітня також почали індексацію виплат для працюючих пенсіонерів. Вона орієнтовно торкнеться 400-600 тисяч людей. Збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально залежно від страхового стажу та від заробітної плати (доходу), з якої обчислюється пенсія.

За інформацією Шмигаля, з 1 липня будуть збільшені надбавки за понаднормовий стаж, надбавки особам з інвалідністю внаслідок війни, надбавки учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсії за особливі заслуги. Буде підвищено мінімальну пенсію.

З жовтня встановимо щомісячні доплати до пенсії до 400 грн для пенсіонерів віком 75-80 років.

З грудня відбудеться чергове підвищення мінімальної пенсії, а також збільшення надбавок до виплат окремим категоріям громадян.

"Ці кроки важлива частина соціальної політики нашого Уряду. При цьому ми розуміємо, що для того, аби українці отримували пенсії у 2-3 рази вище, потрібно змінювати саму систему пенсійного забезпечення. За 30 років в Україні так і не запустили повноцінну накопичувальну пенсію, коли людина протягом трудового життя відкладає кошти на свій особистий пенсійний рахунок. Така система працює в більшості заможних країн і таку систему ми вже цього року плануємо запустити в Україні", - додав Шмигаль.

Кабмін пропонує таку модель:

2% зі сплачених людиною податків йдуть на її особистий пенсійний рахунок;

також на цей рахунок потрапляють ще 2% від ЄСВ, який сплачує за людину роботодавець;

людина саме зможе обирати пенсійний фонд, який далі буде інвестувати її кошти;

інвестиції можуть відбуватися лише у надійні та не ризиковані фінансові інструменти;

українці, які виходять на пенсію, зможуть обирати: забрати всі накопичені кошти одразу, отримувати виплати рівними частинами та навіть залишити частину своїх виплат у спадок;

накопичувальна пенсійна система в жодному разі не скасовує солідарну, а буде додатковими виплатами.

"Наразі Кабінет Міністрів працює з експертами та народними депутатами, щоб врахувати всі деталі сформувати найкращу модель запуску накопичувальної пенсійної системи. Дійсно, її впровадження займе не один рік. Але відкладати її далі – це просто злочин проти людей та економіки країни", - підсумував прем'єр.