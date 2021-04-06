УКР
Шмигаль оприлюднив план підвищення пенсій в 2021 році і анонсував запуск накопичувальної системи

Індексація пенсій за березень поточного року повністю завершена. Виплачено 43 млрд грн. Це на 20% більше, ніж за березень минулого року. Середній розмір підвищення для однієї особи становив трохи більше 300 грн. Загалом індексація торкнулася 8 млн українських пенсіонерів.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Крім цього, він уточнив, що з квітня також почали індексацію виплат для працюючих пенсіонерів. Вона орієнтовно торкнеться 400-600 тисяч людей. Збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально залежно від страхового стажу та від заробітної плати (доходу), з якої обчислюється пенсія.

За інформацією Шмигаля, з 1 липня будуть збільшені надбавки за понаднормовий стаж, надбавки особам з інвалідністю внаслідок війни, надбавки учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсії за особливі заслуги. Буде підвищено мінімальну пенсію.

З жовтня встановимо щомісячні доплати до пенсії до 400 грн для пенсіонерів віком 75-80 років.

З грудня відбудеться чергове підвищення мінімальної пенсії, а також збільшення надбавок до виплат окремим категоріям громадян.

Також читайте: 1,8 мільйона громадян України отримують менш ніж 2 тис. грн пенсії, - Лазебна

"Ці кроки важлива частина соціальної політики нашого Уряду. При цьому ми розуміємо, що для того, аби українці отримували пенсії у 2-3 рази вище, потрібно змінювати саму систему пенсійного забезпечення. За 30 років в Україні так і не запустили повноцінну накопичувальну пенсію, коли людина протягом трудового життя відкладає кошти на свій особистий пенсійний рахунок. Така система працює в більшості заможних країн і таку систему ми вже цього року плануємо запустити в Україні", - додав Шмигаль.

Кабмін пропонує таку модель:

  • 2% зі сплачених людиною податків йдуть на її особистий пенсійний рахунок;
  • також на цей рахунок потрапляють ще 2% від ЄСВ, який сплачує за людину роботодавець;
  • людина саме зможе обирати пенсійний фонд, який далі буде інвестувати її кошти;
  • інвестиції можуть відбуватися лише у надійні та не ризиковані фінансові інструменти;
  • українці, які виходять на пенсію, зможуть обирати: забрати всі накопичені кошти одразу, отримувати виплати рівними частинами та навіть залишити частину своїх виплат у спадок;
  • накопичувальна пенсійна система в жодному разі не скасовує солідарну, а буде додатковими виплатами.

"Наразі Кабінет Міністрів працює з експертами та народними депутатами, щоб врахувати всі деталі сформувати найкращу модель запуску накопичувальної пенсійної системи. Дійсно, її впровадження займе не один рік. Але відкладати її далі – це просто злочин проти людей та економіки країни", - підсумував прем'єр.

+5
+4
+3
твари отдайте свои зарплаты пенсионерам а сами проживите на пенсию... ублюдки
показати весь коментар
06.04.2021 15:29 Відповісти
вот интересно...с чего будут повышать пенсии если экономика идёт в минус? я не против повышения, но неужели сократят колличество чиновников-депутатов? может в вашей галактике с бизнесом получше?
показати весь коментар
06.04.2021 15:32 Відповісти
Отстаешь от жизни. Давно и по многу печатают купюры...
показати весь коментар
06.04.2021 17:07 Відповісти
пройдисвіти при владі!
показати весь коментар
06.04.2021 15:32 Відповісти
План, кажете? Від зебілів, кажете? ну, ну...
показати весь коментар
06.04.2021 15:36 Відповісти
пилять.. опять поднятие пенсии на 20% , а цены на 50%.. как же вы заэпали! Нет что бы анонсировать проект поднятие реального сектора экономики, укрепления гривны до 4 грн за доллар, понижение зарплат чиновников и т.п... нееетт же оно объявляет, чуть ли не заслуга, очередной виток подъема цен, инфляции, грабежа работаюзего населения! а что же ты будешь делать когда все рабочие свалят отседова? С своего кармана и кармана чинушь пенсии повышать будешь? вот же тупые , хотя тупые у власти все 30 лет сидят, схема одна и та же.. займем спждим, нагнем, обворуем собственное население!
показати весь коментар
06.04.2021 15:37 Відповісти
Аххха! При зряплатні в 200 к і більше гривень доллар по 4 грн😂😂😂😂. Так Штати скуплять ці всі " роботяги".
показати весь коментар
06.04.2021 15:57 Відповісти
..................понижение зарплат чиновников и т.п.....................
показати весь коментар
06.04.2021 17:05 Відповісти
😂😂😂😂. Тобто тепер крали мільйонами і їх потрібно конвертувати😂😂😂😂. Логіка зашкалює!
показати весь коментар
06.04.2021 21:00 Відповісти
та я и вижу ваша логика зашкаливает)) не уж то вы думаете что те кто крали миллионами хранят украденное в гривнах? мдяяяя))) да вообще, на кой что то конвертировать с евро и долларов? когда спокойно они рассчитываются валютой при крупных покупках!!!
показати весь коментар
07.04.2021 00:44 Відповісти
когда - же эти ,так называемые,чиновники подумают о военных пенсионерах , или это не в преаритете у них???
показати весь коментар
06.04.2021 15:48 Відповісти
Индексация пройдет как у Попадопуло из "свадьба в Малиновке".
"Это - тебе…, это - мне…, это - тебе…, это - обратно тебе…Я себя не обделил"?
показати весь коментар
06.04.2021 15:57 Відповісти
Слуги вы долбаные лучше верните пенсии и цены какими они были до вашего прихода.Вы собаки пенсии через два-три месяца возможно будете поднимать а цены после вашего анонса станут подниматься уже сегодня.
показати весь коментар
06.04.2021 15:59 Відповісти
Короче,я понял,что простых пенсов будут отправлять на встречу с создателем более убыстренными темпами!
показати весь коментар
06.04.2021 17:29 Відповісти
по "фракциям" плиииъз - 2млн не получили ничего , 8 млн по 100грн от и вся индексация
показати весь коментар
06.04.2021 18:07 Відповісти
vse polu4at po e-balu
показати весь коментар
06.04.2021 18:51 Відповісти
 
 