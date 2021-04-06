Окупація Криму і війна на Донбасі - це спроби Росії ускладнити вступ України до НАТО, - Арестович

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович заявив, що намір України вступити в НАТО дозволить зупинити процес окупації Росією українських територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Російські війська в країні, яка вступила в НАТО, - це, м'яко кажучи, нонсенс, тому що окупувати країну Північноатлантичного альянсу Росія дозволити собі не може. Але сама спроба вступити до НАТО Україні дорого обійдеться. І вже дорого обходиться. Зокрема, анексія Криму і так званих ДНР і ЛНР зроблені Росією якраз для того, щоб ускладнити вступ України до НАТО. Ми платимо велику ціну за самостійність своєї політики", - зазначив спікер української делегації.

Арестович також додав, що "завдання Російської Федерації – за жодних обставин не допустити вступу України до НАТО".

Нагадаємо, раніше Зеленський під час розмови з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив: "НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ".

Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков висловив сумніви в тому, що вступ до НАТО допоможе впоратися з проблемою війни на Донбасі.

