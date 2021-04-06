УКР
Окупація Криму і війна на Донбасі - це спроби Росії ускладнити вступ України до НАТО, - Арестович

Окупація Криму і війна на Донбасі - це спроби Росії ускладнити вступ України до НАТО, - Арестович

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович заявив, що намір України вступити в НАТО дозволить зупинити процес окупації Росією українських територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Російські війська в країні, яка вступила в НАТО, - це, м'яко кажучи, нонсенс, тому що окупувати країну Північноатлантичного альянсу Росія дозволити собі не може. Але сама спроба вступити до НАТО Україні дорого обійдеться. І вже дорого обходиться. Зокрема, анексія Криму і так званих ДНР і ЛНР зроблені Росією якраз для того, щоб ускладнити вступ України до НАТО. Ми платимо велику ціну за самостійність своєї політики", - зазначив спікер української делегації.

Арестович також додав, що "завдання Російської Федерації – за жодних обставин не допустити вступу України до НАТО".

Нагадаємо, раніше Зеленський під час розмови з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив: "НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ".

Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков висловив сумніви в тому, що вступ до НАТО допоможе впоратися з проблемою війни на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поки що це дуже віддалена перспектива", - Арестович про перенесення консультацій ТКГ із Білорусі до іншої країни

Топ коментарі
+6
Люся Арестович, девочка ты наша, ну о чем ты кукарекаешь, мы и без тебя, петушок, все знаем. Вернись на свою работу на окружную, а то потеряешь всех своих клиентов.
Говорят, ты такая выдумщица, просто слов нет !
показати весь коментар
06.04.2021 15:33 Відповісти
+3
Арестовичу, Кравчуку и Мендель - надо перестать говорить. А лучше - вообще не публиковать их высказываний.
показати весь коментар
06.04.2021 15:36 Відповісти
+3
Это стремление захватить Украину, дура!
показати весь коментар
06.04.2021 15:37 Відповісти
