Окупація Криму і війна на Донбасі - це спроби Росії ускладнити вступ України до НАТО, - Арестович
Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович заявив, що намір України вступити в НАТО дозволить зупинити процес окупації Росією українських територій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Російські війська в країні, яка вступила в НАТО, - це, м'яко кажучи, нонсенс, тому що окупувати країну Північноатлантичного альянсу Росія дозволити собі не може. Але сама спроба вступити до НАТО Україні дорого обійдеться. І вже дорого обходиться. Зокрема, анексія Криму і так званих ДНР і ЛНР зроблені Росією якраз для того, щоб ускладнити вступ України до НАТО. Ми платимо велику ціну за самостійність своєї політики", - зазначив спікер української делегації.
Арестович також додав, що "завдання Російської Федерації – за жодних обставин не допустити вступу України до НАТО".
Нагадаємо, раніше Зеленський під час розмови з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив: "НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ".
Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков висловив сумніви в тому, що вступ до НАТО допоможе впоратися з проблемою війни на Донбасі.
Від українського кордону до Кремля - 455 км
Від кордону Естонії (НАТО) до С-Петербурга - 143 км
Куди вже ближче?
Бо тоді був реальний шанс. Ще один реальний шанс був при Ющі, але тоді Франція і Німеччина вперлися і не захотіли ПДЧ давати...
