Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов
НАБУ затримало на хабарі в 100 тисяч доларів рідного брата глави Окружного адмінсуду Павла Вовка. Його звуть Юрій Зонтов, і він заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Як відомо, рідне прізвище Павла Вовка - Зонтов, Вовк - це прізвище його дружини Світлани, яке він взяв після одруження в 1999 році. А брат залишився Зонтовим, і теж був тісно пов'язаний з правосуддям - він працював адвокатом", - пояснив він.
За даними джерел Цензор.Нет, Вовк організував глибоко законспіровану систему отримання хабарів. Кожен хабародавець аналізувався, робота йшла тільки зі зрозумілими і відомими людьми, і тільки з великими сумами.
"Павло Вовк особисто не бере участі в передачі грошей - він розуміє, що за ним йде полювання. Працює система посередників, це вони контактують з "клієнтами", і передають гроші від хабародавця рідному брату", - зазначив журналіст.
"Вовк неодноразово зривав операції НАБУ з документування його хабарів. Цього разу спрацювала жадібність - справа мала слухатися в ОАСК завтра, терміновість була виправдана ситуацією. І добре знаючи наші правоохоронні органи, Вовк не думав, що НАБУ ризикне передавати цілих 100 000 доларів через ланцюжок посередників, який, здавалося, було неможливо відстежити. Уявіть собі, адже 100 тисяч можна було в процесі передачі і десь втратити. Однак НАБУ вирішило ризикнути такими величезними грошима і при цьому знайшло спосіб знайти свої гроші і встановити передачу Зонтову", - деталізував Бутусов.
За його словами, Юрій Зонтов зберігає адвокатське свідоцтво, і отриманий хабар повіз на зберігання на квартиру, в якій обладнаний адвокатський офіс. У квартирі три сейфи для документів і цінностей.
"Завдяки роботі в розвідці, Зонтов мав можливість користуватися офіційними прикриттям і статусом державного службовця, організовуючи виїзди в країни, в яких сім'ї так зручно зберігати крадене в Україні", - додав журналіст.
Нагадаємо, 6 квітня НАБУ затримало рідного брата глави ОАСК Вовка при отриманні $ 100 тис. Гроші призначалися для одіозного судді.
... в связи с задержанием адвоката Юрия Зонтова - родного брата главы Окружного административного суда Киева, одиозного судьи Павла Вовка. НАБУ сегодня снова вломилось в суд с обыском - теперь по факту получения 100 тысяч долларов США за правильное решение вопроса. Одним из судей. Когда речь о таком родстве - даже не важна фамилия судьи.
На голову Ирины Валентиновны - новая беда. А ведь все же хорошо было! «Заморозила» подозрение Вовку у себя на столе! Отстранила заместителя, подписавшего подозрение. Не давала ход подозрению, до тех пор пока отстранять судью Вовка от должности не отказался Высший совет правосудия. Дальше - Вовк сам выставляет дураками набитыми и суды, и НАБУ. Навыков у него хватает.
Тем более - никакой СНБО против судьи Вовка санкции не объявляет и никакой президент Зеленский не отменяет указ о его назначении.
Жизнь была прекрасна! И вот - все заново. Опять, морозь подозрения, увольняй заместителей, отмазывай судью Вовка (теперь вместе с братом). Дело о взятке разваливай! И все из-за НАБУ, Портнов бы его побрал! Из-за Сытника, которого ну никак не могут уволить! Да еще из-за Вовка, который вопреки всему продолжает брать как в последний раз.
А проблемы все - госпоже Венедиктовой. Никто не посочувствует несчастному генпрокурору!
https://t.me/pecherhill/387 Печерский холм
Павел Вячеславович Зонтов родился 7 июля 1978 года в Краматорске Донецкой области. Сейчас живет в Киеве.
Мама Зинаида Зонтова работала на заводе. Отец Вячеслав Зонтов умер, когда Павлу был год. Он и его родной брат Юрий в детстве имели фамилию Зонтов.Образование
В 1995-2000 годах Павел учился в Харьковской юридической академии им. Ярослава Мудрого по специальности "правоведение" (в 2009 году получил научную степень кандидата юридических наук).Жена Вовка
В 1999 году, еще во время учебы в университете, Павел Зонтов женился на Светлане Вовк и взял ее фамилию. У них есть сын и дочь. По свидетельствам самого Вовка, он официально развелся с женой в 2015 году. Но по данным антикоррупционных организаций и по словам главы НАБУ Артема Сытника, развод Павла и Светланы Вовк был фиктивным, и они продолжали совместную жизнь - жили в одном доме, вели совместный быт и вместе ездили на отдых за границу.Карьера Вовка
В 2000 году - сразу после окончания вуза - Павел Вовк устроился следователем в прокуратуре Шевченковского района Киева. Затем стал старшим помощником прокурора по вопросам статистики.
В 2005-2006 годах Павел Вовк - заместитель гендиректора юридической компании "Рада". После этого он почти два года работал помощником скандального народного депутата 5-го созыва Сергея Кивалова (Партия регионов) - того самого, который был председателем Центральной избирательной комиссии и в 2003 году объявлял Виктора Януковича избранным президентом Украины.Поговаривают, что именно при протекции Кивалова экс-прокурор и экс-помощник нардепа Павел Вовк стал в 2007 году судьей Окружного административного суда города Киева.
Дальше Вовк начал стремительно подниматься по карьерной лестнице.
16 апреля 2009 года стал членом Высшей квалификационной комиссии судей по квоте Верховной Рады. А уже в сентябре того же 2010-го Высший совет юстиции назначил Павла Вовка на должность председателя Окружного административного суда города Киева, на которой он работает вот уже 10 лет.
В 2017 году Вовк пытался подняться еще выше и принял участие в конкурсе в новый Верховный суд Украины. Однако получил отрицательное заключение относительно его добропорядочности от комиссии и выбыл из гонки.
Вовк стремительно строил карьеру / Фото Слово и дело
Пленки Вовка
В июле-2019 в помещении Окружного админсуда состоялся обыск следователей НАБУ и ГПУ из-за аудиозаписей, на которых якобы зафиксированы переговоры Павла Вовка. Тогда в масс-медиа начали употреблять термин "пленки Вовка". Впрочем, "подслушанный" судья назвал записи "фейком" и "монтажом", а дело против него - политическим.
Что на пленках Вовка?На аудио записях, обнародованных НАБУ, судьи обсуждают иски в Окружной админсуд о приостановлении полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей, изменение состава ВККС, введение в ее состав лояльных лиц, квалификационного оценивания и тому подобное.
2 августа 2019 года следователи Генпрокуратуры Украины провели допрос Павла Вовка и вручили ему подозрение. При этом Павел уволился с должности главы Окружного админсуда и ушел в отпуск. Но Высший совет правосудия не поддержал решение Вовка и оставил его на посту.
В ноябре 2019 года ГПУ по решению Шевченковского суда остановила расследование дела Вовка. Прокурор Юлия Малашич заявила, что в октябре прокуроры подали ходатайство о продлении срока предварительного следствия, но судьи не смогли вовремя его рассмотреть.
21 января 2020 года Павла Вовка снова избрали председателем Окружного админсуда Киева.
17 июля НАБУ сообщило Вовку о подозрении в создании преступной организации и захвате власти. Но судья заявил журналистам, что не получил подозрения, потому что находится в отпуске. Более того - Вовк заверил, что не уйдет с должности из-за якобы фейкового скандала с пленками.
11 августа НАБУ объявило в розыск Павла Вовка и еще семерых фигурантов дела о захвате власти Окружным судом. Подозрение передали руководителю аппарата админсуда и отправили заказными письмами по почте домой. По версии НАБУ, судьи узнали о намерениях следствия вручить подозрение и не находились по месту работы и жительства. Сам Вовк утверждал, что в это время был на рабочем месте.
1 сентября 2020 года Высший совет правосудия вновь отказался отстранять Вовка от должности председателя Окружного админсуда Киева. Аргумент совета: Вовк не получил статус подозреваемого.
22 октября Высший антикоррупционный суд не смог избрать меры пресечения судьям Окружного административного суда, потому что те не пришли на заседание.
Поэтому 3 ноября 2020 года НАБУ вновь объявило Павла Вовка в розыск. В объяснении бюро указано, что такие действия вынуждены из-за систематического игнорирования повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также неявки для участия в допросе и других процессуальных действий.Окружной админсуд за Вовка
Во время председательства Вовка в ОАСК его судьи приняли много скандальных решений. Это, в частности - разблокирование Майдана Независимости во время Революции Достоинства (суд разрешил разобрать баррикады активистов, что стало сигналом для "Беркута" штурмовать Евромайдан), отмена национализации "Приватбанка", восстановление в должности экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, отстранение от должности бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и другие.
Обыски в доме Вовка / Фото bihus.infoДекларация-2019 Павла Вовка
Согласно https://declarations.com.ua/declaration/nacp_b3ceabc8-448f-4dfa-a77d-17********** декларации за 2019 год , судья Вовк заработал за год 628 191 гривну. И значительно большую сумму - 1 283 600 гривен он получил в качестве роялти-дохода в ООО "Мамалюк". Скандальный юрист хранит наличными 68 000 долларов США, 28 000 евро, 6 200 фунтов стерлингов и 50 000 гривен. На банковском счете - 48 040 гривен.
Павел Вовк владеет квартирой в столице (83,9 кв.м), жилым домом под Киевом (127,4 кв.м) и земельным участком (1 600 кв.м).
Имеет Вовк также драгоценности - 3 картины, 2 иконы, 10 монет и коллекцию марок (денежной оценки нет).
Каким состоянием обладает жена Светлана, судья, конечно, не указал. Они официально разведены.
