Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов

НАБУ затримало на хабарі в 100 тисяч доларів рідного брата глави Окружного адмінсуду Павла Вовка. Його звуть Юрій Зонтов, і він заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Як відомо, рідне прізвище Павла Вовка - Зонтов, Вовк - це прізвище його дружини Світлани, яке він взяв після одруження в 1999 році. А брат залишився Зонтовим, і теж був тісно пов'язаний з правосуддям - він працював адвокатом", - пояснив він.

За даними джерел Цензор.Нет, Вовк організував глибоко законспіровану систему отримання хабарів. Кожен хабародавець аналізувався, робота йшла тільки зі зрозумілими і відомими людьми, і тільки з великими сумами.

"Павло Вовк особисто не бере участі в передачі грошей - він розуміє, що за ним йде полювання. Працює система посередників, це вони контактують з "клієнтами", і передають гроші від хабародавця рідному брату", - зазначив журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ проводить обшуки в ОАСК. Чекаємо чергову фантастичну історію, - глава суду Вовк

"Вовк неодноразово зривав операції НАБУ з документування його хабарів. Цього разу спрацювала жадібність - справа мала слухатися в ОАСК завтра, терміновість була виправдана ситуацією. І добре знаючи наші правоохоронні органи, Вовк не думав, що НАБУ ризикне передавати цілих 100 000 доларів через ланцюжок посередників, який, здавалося, було неможливо відстежити. Уявіть собі, адже 100 тисяч можна було в процесі передачі і десь втратити. Однак НАБУ вирішило ризикнути такими величезними грошима і при цьому знайшло спосіб знайти свої гроші і встановити передачу Зонтову", - деталізував Бутусов.

За його словами, Юрій Зонтов зберігає адвокатське свідоцтво, і отриманий хабар повіз на зберігання на квартиру, в якій обладнаний адвокатський офіс. У квартирі три сейфи для документів і цінностей.

"Завдяки роботі в розвідці, Зонтов мав можливість користуватися офіційними прикриттям і статусом державного службовця, організовуючи виїзди в країни, в яких сім'ї так зручно зберігати крадене в Україні", - додав журналіст.

Нагадаємо, 6 квітня НАБУ затримало рідного брата глави ОАСК Вовка при отриманні $ 100 тис. Гроші призначалися для одіозного судді.