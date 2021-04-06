УКР
Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов

НАБУ затримало на хабарі в 100 тисяч доларів рідного брата глави Окружного адмінсуду Павла Вовка. Його звуть Юрій Зонтов, і він заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Як відомо, рідне прізвище Павла Вовка - Зонтов, Вовк - це прізвище його дружини Світлани, яке він взяв після одруження в 1999 році. А брат залишився Зонтовим, і теж був тісно пов'язаний з правосуддям - він працював адвокатом", - пояснив він.

За даними джерел Цензор.Нет, Вовк організував глибоко законспіровану систему отримання хабарів. Кожен хабародавець аналізувався, робота йшла тільки зі зрозумілими і відомими людьми, і тільки з великими сумами.

"Павло Вовк особисто не бере участі в передачі грошей - він розуміє, що за ним йде полювання. Працює система посередників, це вони контактують з "клієнтами", і передають гроші від хабародавця рідному брату", - зазначив журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ проводить обшуки в ОАСК. Чекаємо чергову фантастичну історію, - глава суду Вовк

"Вовк неодноразово зривав операції НАБУ з документування його хабарів. Цього разу спрацювала жадібність - справа мала слухатися в ОАСК завтра, терміновість була виправдана ситуацією. І добре знаючи наші правоохоронні органи, Вовк не думав, що НАБУ ризикне передавати цілих 100 000 доларів через ланцюжок посередників, який, здавалося, було неможливо відстежити. Уявіть собі, адже 100 тисяч можна було в процесі передачі і десь втратити. Однак НАБУ вирішило ризикнути такими величезними грошима і при цьому знайшло спосіб знайти свої гроші і встановити передачу Зонтову", - деталізував Бутусов.

За його словами, Юрій Зонтов зберігає адвокатське свідоцтво, і отриманий хабар повіз на зберігання на квартиру, в якій обладнаний адвокатський офіс. У квартирі три сейфи для документів і цінностей.

"Завдяки роботі в розвідці, Зонтов мав можливість користуватися офіційними прикриттям і статусом державного службовця, організовуючи виїзди в країни, в яких сім'ї так зручно зберігати крадене в Україні", - додав журналіст.

Нагадаємо, 6 квітня НАБУ затримало рідного брата глави ОАСК Вовка при отриманні $ 100 тис. Гроші призначалися для одіозного судді.

Автор: 

НАБУ (5434) хабар (4776) затримання (4364) зовнішня розвідка (490) Бутусов Юрій (3642) Вовк Павло (300) Зонтов Юрій (27)
https://spektrnews.in.ua/news/hotim-vyrazit-svoe-glubokoe-soboleznovanie-general-nomu-prokuroru-irine-venediktovoy/113151#gsc.tab=0 Хотим выразить свое глубокое соболезнование генеральному прокурору Ирине Венедиктовой...

... в связи с задержанием адвоката Юрия Зонтова - родного брата главы Окружного административного суда Киева, одиозного судьи Павла Вовка. НАБУ сегодня снова вломилось в суд с обыском - теперь по факту получения 100 тысяч долларов США за правильное решение вопроса. Одним из судей. Когда речь о таком родстве - даже не важна фамилия судьи.
На голову Ирины Валентиновны - новая беда. А ведь все же хорошо было! «Заморозила» подозрение Вовку у себя на столе! Отстранила заместителя, подписавшего подозрение. Не давала ход подозрению, до тех пор пока отстранять судью Вовка от должности не отказался Высший совет правосудия. Дальше - Вовк сам выставляет дураками набитыми и суды, и НАБУ. Навыков у него хватает.
Тем более - никакой СНБО против судьи Вовка санкции не объявляет и никакой президент Зеленский не отменяет указ о его назначении.
Жизнь была прекрасна! И вот - все заново. Опять, морозь подозрения, увольняй заместителей, отмазывай судью Вовка (теперь вместе с братом). Дело о взятке разваливай! И все из-за НАБУ, Портнов бы его побрал! Из-за Сытника, которого ну никак не могут уволить! Да еще из-за Вовка, который вопреки всему продолжает брать как в последний раз.
А проблемы все - госпоже Венедиктовой. Никто не посочувствует несчастному генпрокурору!
https://t.me/pecherhill/387 Печерский холм
06.04.2021 16:38
почему я не удивлен?)))
06.04.2021 15:30
а тепер питання- завдяки кому він досі в зовнішній розвідці???
06.04.2021 15:34
почему я не удивлен?)))
скажу навіть більше, мало хто здивується коли "зясується" що цей "геройський розвідник" виконував надсекретне завдання і ризикуючи власним життям під прикриттям внедрився в злочинне угрупування адвокатів-перевертнів і все йшло за витонченим і геніальним сценарієм але, на самій завершальній стадії все спортило НАБУ..... .
і оскільки розголошувати деталі слідства нема ніякої можливості зі "зрозумілих" причин, від компетентних органів стане відомо лише про присвоєння чергового військового звання
" герою невидимого фронту" і скромну грошову винагороду і ще обовязково відмітять що "неоціненну" допомогу при виконанні ризикованого завдання оказав рідний брат розвідника.
А так же - замПапой Римским и Гросбухгалтером
показати весь коментар
і бухгалтером Гросу ....
показати весь коментар
в цей час голос у радіоприймачі об'явив: "масковскає врємя - шесть часов"
Зонтов відповів: "єсть!", - піднявся і пішов геть
показати весь коментар
Задержанный НАБУ на взятке в $100 тыс. брат Вовка Зонтов заявил, что является сотрудником Службы внешней разведки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7608
Сам ти дебіл.
показати весь коментар
по собі судиш, тормоз , матчасть вчи, якщо працюєш телепень
показати весь коментар
Сам вчи дебіл якщо ти між двох вовків заблукав.На цензорі все правильно написано.
показати весь коментар
Баран, перше фото ,яке виставили був оцей покидьок, фото ,якого я зскрінив з статті під якою ти зараз патякаєш ( див.https://censor.net/ru/comments/locate/3257995/01921465-9507-7289-9618-3a6ed5ca4a2c ), н це Вовк, але з Печерського суду, а не з окружн. адмінстративного суду, пізніше фото поміняли, так що вчи матчастину, а Бутусову, таких олухів потрібно вчити, так зрозуміло ?https://censor.net/ru/comments/locate/3257995/01921465-9507-7289-9618-3a6ed5ca4a2c
Батько твій баран, а я до тебе не маю ніякого відношення,ніяких родинних зв"язків..
показати весь коментар
звісно до мене ніякого відношення, до парнокопитних з рогами , вище ж написав
показати весь коментар
Якщо твій батько баран,то хто має бути син? Тільки
співчуваю і тобі й твому батьку
показати весь коментар
Не маю потреби в співчутті худоби,навіть якщо ця худоба баран,чи бик свинорилий. такий як ти.
показати весь коментар
Бачу ти й тут матчастину погано вивчив , путаєш свою родослівну , як малої рогатої худоби https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/Мала_рогата_худоба , з великою рогатою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/Велика_рогата_худоба ,яка не має відношення до тебе барана, саме такі барани ,як ти й роблять помилки на "Цензорі" , працюючи коректорами, бо не вчать матчастину
показати весь коментар
Рашки?
показати весь коментар
а тепер питання- завдяки кому він досі в зовнішній розвідці???
показати весь коментар
Завдяки "мудрому нариду".
показати весь коментар
"Благодаря работе в разведке, Зонтов имел возможность пользоваться официальным прикрытием и статусом государственного служащего, организовывая выезды в страны, в которых семье так удобно хранить краденое в Украине", - добавил журналист.Источник: https://censor.net/ru/n3257695

Думаєте, ксіву йому дали для роботи, чи все ж для того, щоб він "засвітив" схованки?

Думаєте, ксіву йому дали для роботи, чи все ж для того, щоб він "засвітив" схованки?
показати весь коментар
На фото пичерский Вовк, поменяйте на осаковского
показати весь коментар
Какая разница?
показати весь коментар
Задержанный НАБУ на взятке в $100 тыс. брат Вовка Зонтов заявил, что является сотрудником Службы внешней разведки, - Бутусов
показати весь коментар
братец бегунок оказался с корочкой разведчика, а абонемент на шапито 95 есть? или билеты покупает? 100 штук баксов это крохи, вспомните как взятки на кравчучке возили))))))))))))
показати весь коментар
ну и скажите мне что методы Сталина и Гитлера по борьбе с врагами СССР или Рейха так уж были плохими это не семья даже монстров это пародия на саму Украину разведчик ублюдок судья ушлебок Президент ушатанное точто возле свинофермы плавает в луже...и так по кругу..
показати весь коментар
...токо учитывай что при сралине и гитлере тебя бы расстреляли первым
а Зонтовы бы откупились, дав взятку Берии или Борману
06.04.2021 15:58 Відповісти
ЗОНТОВЫ ЭТО ЕВРЕСКОЕ ПОГОНЯЛОВО и Сталин и Борман презирал жжжуков...
а Зонтовых расстреливал бы как раз я истинный украинец не испытывающий к иудеям мусульманам и прочей наволочи пиетета...
показати весь коментар
Ну а по факту вийшло навпаки - жиди розстрілювали та морили голодом українців
показати весь коментар
Ким же потрібно бути щоб хвалити методи вбивць.
показати весь коментар
ой ой вякнуло правнука вертухая лагеря НКВД ГУЛАГ.. какие мы ля стыдливые... идиот только расстрелами казнями можно привести общество даунов гопников дебилов праздник каждый день лето круглый год пофигистов до нормальной жизни я лично не делаю жить на биосвалке пора навести в стране всеобщий массовый субботник или СТРАСТНУЮ НЕДЕЛЮ 5-6 суток расстрелов и казней и мы узнаем удивительные вещи..все страны на которые мы хотим равняться повторяю ВСЕ учите и повторите Историю прошли через революции казни расстрелы диктатуры восстания Гражданские войны интервенции разрыв страны на части попыток вернуться в прошлое реставрация контрреволюций все и куда раньше Украина и более того... на 200-270 лет раньше...
показати весь коментар
Ще не бачив не одної розумної людини яка б розмовляв як ви, факт.
Як можна нормально ставитися до людини, яка в приклад ставить двух тиранів-вбивць які призвели до десятків мільйонів смертей, і не знаючи історію заявляє що їх дії призвели до процвітання їх країн. Я знаю країну в якій є все те чого ви хочете, КНДР, хочете жити в країні побудованій на страху їдьте туди.
вы наивный да в США проводит казней больше чем в КНР и КНДР вместе взятых в мусульманских странах совокупно казнят людей в разы больше чем в КНР США ИКНДР вместе взятых + Белоруссия.. а сколько люддей просто умирает от внутренних типа проблем имя которым ГЕНОЦИД ЭТНОЦИД РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕСЛЕДВОАНИЯ миллионы в день тут нам про Ковид втюхивают а сколько в Украине умирает просто от нехватки витаминов денег на простое лечение
показати весь коментар
Ви не відповідаєте на мої звинувачення, мабуть тому що вони правдиві, що унеможливлює наш подальший діалог і робить вас в моїх очах жахливою людиною прихильником Гітлера-Сталіна.
показати весь коментар
обвинитель свали а??! как достали эти дегенераты типа вашего.. кого я люблю кого уважаю или ненавижу или презираю..... ЭТО МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.. понятно а обвинения так встаньте напротив зеркала и кидайте хоть 100 лет сами себе..... то же мне моралист нашелся рафинированный само наверное гвоздя в жизни не забило выродылося с ложкой во рту пробегли не задев горе и болячки мимо вас же... вот и выпендреж с вас прет аж с придурью .
показати весь коментар
Дегенерат - людина з ознаками дегенерації, виродження, той, хто помітно відхиляється в своїй поведінці і психічних якостях від соціальної норми.
Не трохи не здивований що те в чому ви звинуватили інших підходить до вас. Вже добре що слово дегенерат вами вживається в негативному контексті а то могло бути як з Гітлером і Сталіном, чуваки для наслідування))
показати весь коментар
Кто такой брат Вовка Зонтов? Это как сестра Люска Арестович?
показати весь коментар
Ой, вей! «Зонтов»! Ха-ха-ха!!!!!
показати весь коментар
Ну да, он по факту Ширман.
показати весь коментар
Агент "ПАРАСОЛЬКА"!
показати весь коментар
агент рептилоидов
показати весь коментар
Да-аа... Лютый.
показати весь коментар
І що, у нас ті, хто мають посвідчення СВР, можуть хабарі "тонами" отримувати?
Казали, що маленькій д'Єрмак теж має таку корку, але це йому не заважало бути "рєшалою" по посадах..
показати весь коментар
Скажет что было оперативное задание по негласному финансированию нелегальных резидентур на средства спонсоров.
показати весь коментар
Вооо оно как. Тем лучше. Пароли, явки, паханы ...
показати весь коментар
Спалил кантору сразу ..
показати весь коментар
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Взятка надо полагать от Шария? Может хоть так запретят, раз уж не донесли.
показати весь коментар
Всяких взяточников ловить легко, а ты попробуй двери в студию притащить.
показати весь коментар
И что дальше?!...
показати весь коментар
ничего ...
показати весь коментар
небось, и до клетчатого одеяла не дойдет...
показати весь коментар
ну так , разве шо фотки на цензор выложат , шо бы нарид не травмировать
показати весь коментар
Так он еще и кацап. Теперь паззл сложился
показати весь коментар
Ога! «Кацап»! Кондовий.
показати весь коментар
С понтом, но Зонтов.
показати весь коментар
Украина бессильна против Зонтовых.
Он может просто не являться в суд и всех делов.
Зато когда у меня ограбили офис - я не ходил на заседания, как потрпевший, времени небыло. Так менты меня вычисляли и привезли в бобике в уд.
Ну так то ж я а это сам сиятельный Зонтов.
показати весь коментар
НАБУ зірвало операцію ЗРУ. Далі буде ...
показати весь коментар
От Вовк і буде судити свого брата. Є якісь сумніви щодо справедливого вироку?
показати весь коментар
гандоны совсем берега попутали
показати весь коментар
Так мокша Зонтов став українцем Вовком, яерез жінку. Але Вовком він так і не став, залишився смердючим і жадним мокшою цапом.
показати весь коментар
Вовки - то найогидніший сімейний клан в Україні - геть усі його відомі члени - корумповані покидьки. Тому цей Зонтов-Вовк якраз повністю вписався у сім'ю.
показати весь коментар
Та не моша він. Це прізвище характерне для євреїв, тому і міняв на Вовк за старим совковим звичаєм.
показати весь коментар
07.04.2021 11:17 Відповісти
"Брати Вовки "- а насправді -ватне шакальйо !
показати весь коментар
!!!
показати весь коментар
https://spektrnews.in.ua/news/hotim-vyrazit-svoe-glubokoe-soboleznovanie-general-nomu-prokuroru-irine-venediktovoy/113151#gsc.tab=0 Хотим выразить свое глубокое соболезнование генеральному прокурору Ирине Венедиктовой...

... в связи с задержанием адвоката Юрия Зонтова - родного брата главы Окружного административного суда Киева, одиозного судьи Павла Вовка. НАБУ сегодня снова вломилось в суд с обыском - теперь по факту получения 100 тысяч долларов США за правильное решение вопроса. Одним из судей. Когда речь о таком родстве - даже не важна фамилия судьи.
На голову Ирины Валентиновны - новая беда. А ведь все же хорошо было! «Заморозила» подозрение Вовку у себя на столе! Отстранила заместителя, подписавшего подозрение. Не давала ход подозрению, до тех пор пока отстранять судью Вовка от должности не отказался Высший совет правосудия. Дальше - Вовк сам выставляет дураками набитыми и суды, и НАБУ. Навыков у него хватает.
Тем более - никакой СНБО против судьи Вовка санкции не объявляет и никакой президент Зеленский не отменяет указ о его назначении.
Жизнь была прекрасна! И вот - все заново. Опять, морозь подозрения, увольняй заместителей, отмазывай судью Вовка (теперь вместе с братом). Дело о взятке разваливай! И все из-за НАБУ, Портнов бы его побрал! Из-за Сытника, которого ну никак не могут уволить! Да еще из-за Вовка, который вопреки всему продолжает брать как в последний раз.
А проблемы все - госпоже Венедиктовой. Никто не посочувствует несчастному генпрокурору!
https://t.me/pecherhill/387 Печерский холм
Ну так она еще и бабла на этом подымет.
показати весь коментар
Спасибо США за НАБУ!
показати весь коментар
Ну и что?
Во Франции посадили президента. И не парятся.
А тут какой-то агент, с купленным в метро удостоверением.
показати весь коментар
А то їхній https://nkvd.memo.ru/index.php/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 дєдушка ?
показати весь коментар
А ДЕДУШКА ПОБИЛ БАБУШКОЙ, НЕИЗВЕСТНО ХТО ЇХНІЙ ДІД.
показати весь коментар
Таваріщь Нікалай! У Вас шапка горить...
показати весь коментар
А шо,для внешней разведки до 100 тіс можно? Не знал.
показати весь коментар
Вот скажите мне, пожалуйста. Кто завтра пойдёт воевать с агресором #уйлом,чтобы эти мрази Волки и дальше творили беззаконие в Украине. Да никто не пойдёт, пан клоун П резидент.
показати весь коментар
Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу.
показати весь коментар
так ця гидотна сімейка ще й секретами розвідки торгує?
показати весь коментар
добре що не агент 007.
і так у кожному суді починаючи з найнижчої ланки, всі знають скільки і кому потрібно занести щоб суддя прийняв "правильне" рішення.
Нас врятує хіба реальне завнішнє управління, бажано США, а не кацапні(хоча і вони наведуть порядок посадивши або знищивши цих вошей і поставлять своїх). А так буде лише ходіння по колу
показати весь коментар
Биография гниды Зонтова-Вовка


Павел Вячеславович Зонтов родился 7 июля 1978 года в Краматорске Донецкой области. Сейчас живет в Киеве.
Мама Зинаида Зонтова работала на заводе. Отец Вячеслав Зонтов умер, когда Павлу был год. Он и его родной брат Юрий в детстве имели фамилию Зонтов.Образование
В 1995-2000 годах Павел учился в Харьковской юридической академии им. Ярослава Мудрого по специальности "правоведение" (в 2009 году получил научную степень кандидата юридических наук).Жена Вовка
В 1999 году, еще во время учебы в университете, Павел Зонтов женился на Светлане Вовк и взял ее фамилию. У них есть сын и дочь. По свидетельствам самого Вовка, он официально развелся с женой в 2015 году. Но по данным антикоррупционных организаций и по словам главы НАБУ Артема Сытника, развод Павла и Светланы Вовк был фиктивным, и они продолжали совместную жизнь - жили в одном доме, вели совместный быт и вместе ездили на отдых за границу.Карьера Вовка
В 2000 году - сразу после окончания вуза - Павел Вовк устроился следователем в прокуратуре Шевченковского района Киева. Затем стал старшим помощником прокурора по вопросам статистики.
В 2005-2006 годах Павел Вовк - заместитель гендиректора юридической компании "Рада". После этого он почти два года работал помощником скандального народного депутата 5-го созыва Сергея Кивалова (Партия регионов) - того самого, который был председателем Центральной избирательной комиссии и в 2003 году объявлял Виктора Януковича избранным президентом Украины.Поговаривают, что именно при протекции Кивалова экс-прокурор и экс-помощник нардепа Павел Вовк стал в 2007 году судьей Окружного административного суда города Киева.
Дальше Вовк начал стремительно подниматься по карьерной лестнице.
16 апреля 2009 года стал членом Высшей квалификационной комиссии судей по квоте Верховной Рады. А уже в сентябре того же 2010-го Высший совет юстиции назначил Павла Вовка на должность председателя Окружного административного суда города Киева, на которой он работает вот уже 10 лет.
В 2017 году Вовк пытался подняться еще выше и принял участие в конкурсе в новый Верховный суд Украины. Однако получил отрицательное заключение относительно его добропорядочности от комиссии и выбыл из гонки.
Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2593
Вовк стремительно строил карьеру / Фото Слово и дело

Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8411
Пленки Вовка
В июле-2019 в помещении Окружного админсуда состоялся обыск следователей НАБУ и ГПУ из-за аудиозаписей, на которых якобы зафиксированы переговоры Павла Вовка. Тогда в масс-медиа начали употреблять термин "пленки Вовка". Впрочем, "подслушанный" судья назвал записи "фейком" и "монтажом", а дело против него - политическим.
Что на пленках Вовка?На аудио записях, обнародованных НАБУ, судьи обсуждают иски в Окружной админсуд о приостановлении полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей, изменение состава ВККС, введение в ее состав лояльных лиц, квалификационного оценивания и тому подобное.

2 августа 2019 года следователи Генпрокуратуры Украины провели допрос Павла Вовка и вручили ему подозрение. При этом Павел уволился с должности главы Окружного админсуда и ушел в отпуск. Но Высший совет правосудия не поддержал решение Вовка и оставил его на посту.
В ноябре 2019 года ГПУ по решению Шевченковского суда остановила расследование дела Вовка. Прокурор Юлия Малашич заявила, что в октябре прокуроры подали ходатайство о продлении срока предварительного следствия, но судьи не смогли вовремя его рассмотреть.
21 января 2020 года Павла Вовка снова избрали председателем Окружного админсуда Киева.
17 июля НАБУ сообщило Вовку о подозрении в создании преступной организации и захвате власти. Но судья заявил журналистам, что не получил подозрения, потому что находится в отпуске. Более того - Вовк заверил, что не уйдет с должности из-за якобы фейкового скандала с пленками.
11 августа НАБУ объявило в розыск Павла Вовка и еще семерых фигурантов дела о захвате власти Окружным судом. Подозрение передали руководителю аппарата админсуда и отправили заказными письмами по почте домой. По версии НАБУ, судьи узнали о намерениях следствия вручить подозрение и не находились по месту работы и жительства. Сам Вовк утверждал, что в это время был на рабочем месте.
1 сентября 2020 года Высший совет правосудия вновь отказался отстранять Вовка от должности председателя Окружного админсуда Киева. Аргумент совета: Вовк не получил статус подозреваемого.
22 октября Высший антикоррупционный суд не смог избрать меры пресечения судьям Окружного административного суда, потому что те не пришли на заседание.
Поэтому 3 ноября 2020 года НАБУ вновь объявило Павла Вовка в розыск. В объяснении бюро указано, что такие действия вынуждены из-за систематического игнорирования повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также неявки для участия в допросе и других процессуальных действий.Окружной админсуд за Вовка
Во время председательства Вовка в ОАСК его судьи приняли много скандальных решений. Это, в частности - разблокирование Майдана Независимости во время Революции Достоинства (суд разрешил разобрать баррикады активистов, что стало сигналом для "Беркута" штурмовать Евромайдан), отмена национализации "Приватбанка", восстановление в должности экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, отстранение от должности бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и другие.
Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2593Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5550
Обыски в доме Вовка / Фото bihus.infoДекларация-2019 Павла Вовка
Согласно https://declarations.com.ua/declaration/nacp_b3ceabc8-448f-4dfa-a77d-17********** декларации за 2019 год , судья Вовк заработал за год 628 191 гривну. И значительно большую сумму - 1 283 600 гривен он получил в качестве роялти-дохода в ООО "Мамалюк". Скандальный юрист хранит наличными 68 000 долларов США, 28 000 евро, 6 200 фунтов стерлингов и 50 000 гривен. На банковском счете - 48 040 гривен.
Павел Вовк владеет квартирой в столице (83,9 кв.м), жилым домом под Киевом (127,4 кв.м) и земельным участком (1 600 кв.м).
Имеет Вовк также драгоценности - 3 картины, 2 иконы, 10 монет и коллекцию марок (денежной оценки нет).
Каким состоянием обладает жена Светлана, судья, конечно, не указал. Они официально разведены.

Автор:https://24tv.ua/ru/anatolij_javorskij_tag5093/ Анатолий Яворский

https://news.google.com/publications/CAAiEDAMSReZZgrC6XJeQMfLvyMqFAgKIhAwDEkXmWYKwulyXkDHy78j?hl=ru&gl=UA&ceid=UA%3Aru Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2593
https://24tv.ua/ru/pavel-volk-biografija-chto-izvestno-pro-skandalnogo-sudju_n1450684
треба харківську юр академію розформувати і заснувати нову - в Києві або у Львові.
Івано-Франківськ з Тернополем теж підійдуть.
показати весь коментар
Вешать этих тварей, продажных, беспощадно..
показати весь коментар
Розстріляти мерзоту!
показати весь коментар
как не мразь в этой стране - так обязательно с корочкой какой то там значительной
показати весь коментар
А де написано, що Служба зовнішньої розвідки дозволяє своїм співробітниками брати хабарі і мати на то індульгенцію? Якщо і на цей раз вОВКИ вислизнуть з-під покарання, то залишиться тільки пожалкувати, що на Дніпрі вже скресла крига і немає ополонок...
показати весь коментар
Назвался Волком, а оказался евреем. Похоже у этой нации эксклюзивное право на грабеж Украины.
показати весь коментар
Кацапские криси. Мочи их, набу!
показати весь коментар
вовча зграя
показати весь коментар
шо??- всего-то маячок, и под зонтом с понтом не помогло крутейшему шпиену..???
показати весь коментар
Это полный кабздец! Как воровали, как брали взятки, всё так и продолжается. Сажать когда, Зелень будешь?
показати весь коментар
Только огнем и мечом можно ликвидировать эту судейско-прокурорско-мусорскую мафию имени портнова-татарова.
показати весь коментар
мафия бессмертна..., ясно теперь почему все это зверье так хочет закопать НАБУ, а тупое и безмозглое население может только надсадно ржать над носками по 400 грн, в то время, как у него из под носа уводят лярды бабла, а их самих раздевают и разувают до нитки...
показати весь коментар
І знову ці прізвища на -ОВ...
показати весь коментар
Дуже цікаво,чим все це закінчиться. Боюсь,що як завжди,нічим...
показати весь коментар
Ну не будуть же слуги народу заважати співробітнику "Служби внєшнєй развєдкі" виконувати службове завдання на території України.
показати весь коментар
"является сотрудником Службы внешней разведки" - це що, виходить що він до нас в Київ на виконання завдання якоїсь Служби внєшнєй развєдкі засланий? Корупції йому мало!,..
показати весь коментар
И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.
показати весь коментар
