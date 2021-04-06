УКР
Ми не можемо "наступати на горло" і "ламати" прокурора, тому що так хоче вулиця, - Венедіктова про справу Антоненка

Ми не можемо

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підкреслює процесуальну незалежність прокурорів, котрі приймають рішення про обґрунтованість клопотання про продовження арешту фігуранту "справі Шеремета" Андрію Антоненку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання про те, чи достатньо у слідства доказів провини Антоненка для тримання його під вартою понад рік, генпрокурор сказала: "Ми не можемо розбивати трикутник правосуддя: прокурор виходить із клопотанням, адвокат висловлює свою позицію, суд вивчає та приймає рішення. Якщо суд побачить, що обґрунтування адвоката більш серйозне, то стане на позицію захисту. Або якщо прокурор змінить свою позицію. На сьогодні прокурор не змінює своєї позиції".

Водночас Венедіктова наголосила, що поважає незалежність прокурорів. "Наступати на горло" прокурору, у якого є своя позиція, "ламати" і говорити "ні", тому що вулиця або політичні групи прогинають нас в інший бік, ми не можемо", - зазначила генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова про "білоруський слід" у вбивстві Шеремета: Свідчення ексспівробітника спецпідрозділу Білорусі Макара будуть враховані

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичної ситуації в Україні. Всім їм повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Зараз в СІЗО перебуває тільки Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.

Шеремет Павло (521) Венедіктова Ірина (829) Антоненко Андрій (252)
+37
"Улица" - это народ, граждане Украины.
Это первоисточник власти в стране, овца ты неделёкая.
06.04.2021 15:45 Відповісти
+23
Поломайся уже сама упав с девятого этажа. Маруха чёртова.
06.04.2021 15:43 Відповісти
+15
Да вроде суд у нас народный или все таки карманный?Хотелось бы услышать от Венедиктова конкретный ответ.Странно как-то получается если их избирать то это народ а если отстранять то улица.
06.04.2021 15:53 Відповісти
Поломайся уже сама упав с девятого этажа. Маруха чёртова.
06.04.2021 15:43 Відповісти
всему свое время.

мне кажется, после смены власти она - не жилец.
ну мне так кажется......
06.04.2021 16:07 Відповісти
Хрестіться, як "кажется".
показати весь коментар
На Ростов дёрнет? Она может...
показати весь коментар
В Молдову поїде! Просити політичного притулку!
показати весь коментар
"Улица" - это народ, граждане Украины.
Это первоисточник власти в стране, овца ты неделёкая.
06.04.2021 15:45 Відповісти
Вулиця - це не народ. Народ як першоджерело влади здійснює її через активне і пасивне виборче право. Якщо вулиця буде вирішувати кому сидіти а кого відпускати - Україна скотиться до рівня Сомалі.
06.04.2021 15:52 Відповісти
В бан, троль.
06.04.2021 16:01 Відповісти
Якщо влада фасифікує вибори, к Яник та Зеля, то вона відбирає в народу одне з головних прав, виборче.
06.04.2021 16:01 Відповісти
А чим саме доведена фальсифікація виборів - особистою думкою програвших?
06.04.2021 16:05 Відповісти
Висновками спостерігачів від "Опори", відео, фактами втручання дупокрутів Коль-котлет у виборчий процес.
06.04.2021 16:10 Відповісти
Ця стерво вонядіктова сама наступила на горло закону -- без доказів вини тримає (С) за г'ратами 2 роки невинного. Мерзота.
06.04.2021 20:07 Відповісти
А чи не занадто вповільнено працює той прокурор? Коли закон не працює - працює вулиця (народ, якому належить влада).
06.04.2021 15:50 Відповісти
то за такої позиції генпрокурор має розглянути дії президента, який у 19-му році розпустив верховну раду, бо так хотіла вулиця?
06.04.2021 16:20 Відповісти
Прокурор(ша) свій в доску. Про що може бути мова.
06.04.2021 16:22 Відповісти
Да вроде суд у нас народный или все таки карманный?Хотелось бы услышать от Венедиктова конкретный ответ.Странно как-то получается если их избирать то это народ а если отстранять то улица.
06.04.2021 15:53 Відповісти
ви, 73/43%зебіли, навіть не знаєте, кого ви привели до влади - якого клоуна і яку клоунесу.
*****, наголосувади же "по приколу"...
06.04.2021 16:21 Відповісти
Немає жодної "справи Антоненко", є розслідування вбивства Шеремета, в якому є троє підозрюваних / обвинувачених в ролі виконавців і не встановлені замовники.
І наскільки мені відомо, сторона захисту сама затягує розгляд справи, а потім бідкається що її довго розглядають і тримають обвинуваченого під вартою.
06.04.2021 15:53 Відповісти
Чим саме сторона захисту затягує розгляд справи?
06.04.2021 15:57 Відповісти
Згідно з позицією суду, засідання не змогли провести, тому що Національна гвардія не змогла забезпечити безпечну доставку одного з фігурантів, ветерана Андрія Антоненка до зали суду зі слідчого ізолятора. Суд запропонував його участь у форматі відеоконференції, але https://www.radiosvoboda.org/a/news-antonenko-zasidannia/31153958.html Антоненко за порадою адвокатів відмовився .

А також численними заявами про відвід суддів і присяжних.
06.04.2021 16:04 Відповісти
"численними заявами про відвід суддів і присяжних"

Скільки було таких заяв?
І скільки разів Національна гвардія не змогла забезпечити безпечну доставку одного з фігурантів?
06.04.2021 16:12 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B4+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96&oq=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B4+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96&aqs=chrome..69i57j69i61.4229j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Відводи суддів
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85&sxsrf=ALeKk01Duph9Or5kBtEKWjPMVeu5e44ItA%3A1617714768691&ei=UF5sYMjQKc6JrwT-0ai4CA&oq=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85&gs_lcp=**********************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjIuIqR2envAhXOxIsKHf4oCocQ4dUDCA0&uact=5 Відводи присяжних
06.04.2021 16:14 Відповісти
Купа новин від різних видань про одне клопотання про відвід судді.
06.04.2021 16:17 Відповісти
І новини про відвід присяжного за клопотанням ПРОКУРОРА, а не адвокатів Антоненка.

Дуже переконливі посилання.
06.04.2021 16:20 Відповісти
А, то ми бачимо лише те, що вигідно, а на іншу інформацію закриваємо оченята? Ну це типова тактика захисту.
06.04.2021 16:23 Відповісти
Так порахуйте саме ті випадки, стосовно яких щось стверджуєте.
Я маю перебирати, сортувати, рахувати весь шлак, який ви вкидаєте?
06.04.2021 16:31 Відповісти
все! Тепер і https://censor.net/ru/user/484227 мушу занести в своєму кондуїті до подлякових ботів. Переконав же!
06.04.2021 16:28 Відповісти
Вірно сказано.
06.04.2021 15:55 Відповісти
А може ти по факту Зонтов?
06.04.2021 16:02 Відповісти
Суд станет на позицию защиты только если дело касается татарова или другой шоблы
06.04.2021 16:02 Відповісти
Разве улица хочет "ломать прокурора через колено"?
Может, и стоило бы, честно говоря, но "улица" хоче правосудия!
06.04.2021 16:04 Відповісти
Это говорит та балаболка, которая меняла прокуроров и подследственность как перчатки по Привату и Татарову?
06.04.2021 16:09 Відповісти
Надо отдать правосудие в руки активистов. Это очевидно.
06.04.2021 16:10 Відповісти
Ага, а коли хоче бубочка і квакваков, то можна і прокурора "поламати"...
06.04.2021 16:12 Відповісти
Правосудие - это понятие. Нельзя егоотдать или забрать. Оно или есть, или его нет. У нас как раз второй вариант.
06.04.2021 19:21 Відповісти
Зато наступать на горло кому угодно мы можем ,если этого хочет Зеленский! Немного умолчала.
06.04.2021 16:13 Відповісти
Зачем "наступать на горло" и "ломать" прокурора ? Нужно просто повесить его на площади
06.04.2021 16:15 Відповісти
Стерненко волю!
06.04.2021 16:18 Відповісти
а Стерненко тут причём?
06.04.2021 16:34 Відповісти
Не улица, а народ Украины!
06.04.2021 16:20 Відповісти
А шо там насчьот закона? Чи для мусорських закон - тайга
06.04.2021 16:24 Відповісти
https://prm.ua/do-vykradennia-suddi-chausa-prychetnyy-ofis-prezydenta-zhurnalist/ Д https://prm.ua/do-vykradennia-suddi-chausa-prychetnyy-ofis-prezydenta-zhurnalist/ о викрадення у Молдові українського судді Миколи Чауса причетний заступник керівника Офісу президента України Андрій Смірнов, який має замінити І.Венедіктову на посаді Генпрокурора України . Про це http://tema.in.ua/article/13736.html у своїй статті написав журналіст Олег Єльцов з посиланням на інформацію джерел з ОПУ. Він запевнив, що Андрій Смірнов наразі претендує на крісло генерального прокурора, але був замішаний у втечі Чауса у Молдову.
"У цій справі Смірнов згадується як людина, що безпосередньо відповідала за переховування Чауса напередодні втечі в Молдову. Цікаво, що на запитання колег зі "Слідства інфо", чи відповідає це дійсності, чи перевозив Смірнов суддю-хабарника спочатку на територію ЖК "Альпійський", потім в готель "Салют", а звідти - на летовище "Київ" Смірнов відмовився відповідати, направивши журналістів до НАБУ, яке веде справу. Що ж, документ НАБУ все це підтверджує", - пише журналіст.
За його словами, якщо участь Смірнова у сприянні втечі хабарника буде доведена, це стане кінцем його державної кар'єри.
"За відомостями поінформованих джерел насувається чергова зміна очільника Генеральної прокуратури України. Кандидатура нового генерального - Смірнов. Ну тепер второпали? Смірнову потрібний тотальний контроль за Чаусом. Проблема полягала в тому, що невдовзі той міг оскаржити в суді відмову у наданні йому політичного притулку й тоді в екссудді розв'язався б язик. Він багато може розповісти про участь у своїй втечі потенційного генпрокурора України. До того ж викрасти на території чужої держави українського громадянина без особливого статусу не так обурливо, як викрасти біженця, яким він міг стати будь-якої миті. Тому викрадачі поспішали", - зазначив Єльцов.
Як повідомляють його джерела, рішення було ухвалено керівництвом Офісу президента. Самого президента на тому зібранні не було, але йому повідомили про рішення руками українських спецслужб викрасти суддю з Молдови.
І цей інцидент може нанівець зіпсувати міжнародні відносини України з Молдовою. Очевидно, Україну звинуватять в порушенні суверенітету республіки Молдова, що може надовго зіпсувати відносини між двома країнами.
"Це просто вищий пілотаж з введення міжнародної політики країни у штопор. В той час, коли Україна перебуває в стані неоголошеної війни з російським агресором, протягом кількох місяців через зраду, непрофесіоналізм й безвідповідальність найвищого керівництва держави ми встигли вляпатися у дві провальні спецоперації на території двох сусідніх країн, із якими до цього мали доволі теплі стосунки: вагнерівський провал у Білорусі й чаусівська ганьба в Молдові.
У Зеленського влізли в черговий міжнародний скандал, переслідуючи геть не державницькі, а шкурні інтереси. Історія з кримінальною справою проти Байдена нічому не навчила кухарок з Банкової. Діючи як ведмідь в посудній лавці, вони руйнують відносини, які будувалися десятиріччями до приходу Зеленського", - підсумував журналіст.
Детальніше про обставини справи Олег Єльцов розповів у ефірі "Прямого". Дивіться відео за посиланням зверху:
06.04.2021 16:27 Відповісти
"За його словами, якщо участь Смірнова у сприянні втечі хабарника буде доведена, це стане кінцем його державної кар'єри."- не факт, клоун собрал и собирает вокруг себя всякую нечесть.Умные честные люди с ним работать не будут.
06.04.2021 19:35 Відповісти
Зато ломать человека, потому что требует беззаконие - это вы можете.
06.04.2021 16:38 Відповісти
Тупая, алчная баба уважает независимость прокурора, но совершенно не уважает жизнь невиновного человека, априори он уже не человек, его можно не брать в расчет, для нее сейчас 37 год, и у руля власти, сталин 21 века и похоже, она права.
06.04.2021 16:55 Відповісти
..а пір'я б тобі в роті виросло, відьма чорнорота з язиком змії
06.04.2021 17:03 Відповісти
Желание улицы тут вторично.

У прокуратуры и ментов тупо нет доказательств. Есть только желание ЗЕ.
06.04.2021 17:16 Відповісти
мусора який вбив неповнолітнього пасажира вже судите 4 роки і він працює на своїй посаді, а Антоненка, який чи вбив чи не вбив **************** чи то агента чи не агента все тримаєте під вартою по сфальшованим обвинуваченням. Чи не ви утирки прокурорські обвинувачували що Антоненко яки-сь екстреміст-терорист і жидоненависний чи то нацист чи то фашист? Хто там у вас такий талановит ий придурок-обвитнувач понаписував такої херні, що після її оголошення прийшлось змінити такі мотиви, бо адвокати могли ВАМ вимагати призначити психолого-психіатричні експертизи?
06.04.2021 17:22 Відповісти
Вот тебе и "независимые суды". Одно горе от них.
06.04.2021 17:25 Відповісти
По делу Антоненко суд присяжных. Которых прокуроры и адвокаты полгода совместно подбирали и отбирали
показати весь коментар
06.04.2021 20:04 Відповісти
Смешной рассказ.
06.04.2021 17:37 Відповісти
Какую хрень несёт эта дура. Прокурор это власть государства и выносит он решения ни из своих хотелок, а координируется властью. Потому ссылки только на продажные суды это неправда, прокуратура же. Для Стерненко ведь прокурор просил семь лет, а в деле Антоненко ведь прокурор требует держать его в каталажке. Это всё одна шайка - лейка борющиеся с Украиной. Если всю эту свору проверить на детекторе лжи то там проросийских будет гораздо больше чем проукраинских. Кого нарід вибирае те він і получае.
06.04.2021 19:29 Відповісти
Чого робити наїзди на ген.прокурора? Все вірно вона говорить,вулиця тут нідочого!!!АЛЕ,я дуже і дуже хотів-би побачити ситуацію,коли буде доказано невинність **диверсантів** і неодмінно прнитягнення до кримінальної відповідальності ВСІХ причетних до фальсифікації!!!! ВСІХ,і ген.прокурора,і прокурорів,і суддів,і Авакова,і обов*язково,призидента,який наперед оголосив цих людей винними!!! Тоді я повністю підтримую Венедиктову,виговори тут не покатять!!!
06.04.2021 19:57 Відповісти
Приведите пример, хоть один, когда мент, прокурвор или судья понесли наказание за непровомерный арест?
06.04.2021 21:27 Відповісти
Это ты, 100% продажная прокурорка скомороха, ломаешь прокурора по указанию твоего пахана, зная , что посадила невиновного за решётку.....ломаешь из себя невинную....тебе цена , как прокурорке, 5 копеек в базарный день.....за сколько и в каком переходе метро купила диплом ?
06.04.2021 22:09 Відповісти
папа ей купил - в том же вузе преподавал
06.04.2021 23:19 Відповісти
Ах ти ж гадюка підколодна. Коли ви фабрикували справу, то "наступати на горло" могли, навіть Зе туди притягли, а як признатися, що справа сфабрикована від початку і до кінця, у вас бракне мужності, сміливості, порядності, розуму, та здорового глузду.
Хоча про що я?, який розум, порядність і сміливість у людей, які пісяються від жаху до того, що обзиває притомньіх громадян України "вуліцой".
Це у вас там у кабінетах "вуліци", кар'єристи та гопніки з ксівами прокурорів. Ганьба, ганьбиська. І цей неук вважається генеральним прокурором... генітальна потвора.
І вона ще отримує зарплатню з грошей платників податків, яких називає "уліцей"!
07.04.2021 00:48 Відповісти
Тому тупорилому прокурвору, як і його бандерші, нічого ламати не треба - у нього нічого міцного немає.
Достатньо написати іншу шпаргалку, по якій тупий прокурвор щось белькоче в суді.
07.04.2021 08:14 Відповісти
А по справі корифана сепара Татарова можете ламати?
07.04.2021 08:55 Відповісти
 
 