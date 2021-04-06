Ми не можемо "наступати на горло" і "ламати" прокурора, тому що так хоче вулиця, - Венедіктова про справу Антоненка

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підкреслює процесуальну незалежність прокурорів, котрі приймають рішення про обґрунтованість клопотання про продовження арешту фігуранту "справі Шеремета" Андрію Антоненку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання про те, чи достатньо у слідства доказів провини Антоненка для тримання його під вартою понад рік, генпрокурор сказала: "Ми не можемо розбивати трикутник правосуддя: прокурор виходить із клопотанням, адвокат висловлює свою позицію, суд вивчає та приймає рішення. Якщо суд побачить, що обґрунтування адвоката більш серйозне, то стане на позицію захисту. Або якщо прокурор змінить свою позицію. На сьогодні прокурор не змінює своєї позиції".

Водночас Венедіктова наголосила, що поважає незалежність прокурорів. "Наступати на горло" прокурору, у якого є своя позиція, "ламати" і говорити "ні", тому що вулиця або політичні групи прогинають нас в інший бік, ми не можемо", - зазначила генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова про "білоруський слід" у вбивстві Шеремета: Свідчення ексспівробітника спецпідрозділу Білорусі Макара будуть враховані

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичної ситуації в Україні. Всім їм повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Зараз в СІЗО перебуває тільки Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.