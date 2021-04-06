Ми не можемо "наступати на горло" і "ламати" прокурора, тому що так хоче вулиця, - Венедіктова про справу Антоненка
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підкреслює процесуальну незалежність прокурорів, котрі приймають рішення про обґрунтованість клопотання про продовження арешту фігуранту "справі Шеремета" Андрію Антоненку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Відповідаючи на запитання про те, чи достатньо у слідства доказів провини Антоненка для тримання його під вартою понад рік, генпрокурор сказала: "Ми не можемо розбивати трикутник правосуддя: прокурор виходить із клопотанням, адвокат висловлює свою позицію, суд вивчає та приймає рішення. Якщо суд побачить, що обґрунтування адвоката більш серйозне, то стане на позицію захисту. Або якщо прокурор змінить свою позицію. На сьогодні прокурор не змінює своєї позиції".
Водночас Венедіктова наголосила, що поважає незалежність прокурорів. "Наступати на горло" прокурору, у якого є своя позиція, "ламати" і говорити "ні", тому що вулиця або політичні групи прогинають нас в інший бік, ми не можемо", - зазначила генпрокурор.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичної ситуації в Україні. Всім їм повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Зараз в СІЗО перебуває тільки Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.
мне кажется, после смены власти она - не жилец.
ну мне так кажется......
Это первоисточник власти в стране, овца ты неделёкая.
*****, наголосувади же "по приколу"...
І наскільки мені відомо, сторона захисту сама затягує розгляд справи, а потім бідкається що її довго розглядають і тримають обвинуваченого під вартою.
А також численними заявами про відвід суддів і присяжних.
Скільки було таких заяв?
І скільки разів Національна гвардія не змогла забезпечити безпечну доставку одного з фігурантів?
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85&sxsrf=ALeKk01Duph9Or5kBtEKWjPMVeu5e44ItA%3A1617714768691&ei=UF5sYMjQKc6JrwT-0ai4CA&oq=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85&gs_lcp=**********************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjIuIqR2envAhXOxIsKHf4oCocQ4dUDCA0&uact=5 Відводи присяжних
Дуже переконливі посилання.
Я маю перебирати, сортувати, рахувати весь шлак, який ви вкидаєте?
Может, и стоило бы, честно говоря, но "улица" хоче правосудия!
"У цій справі Смірнов згадується як людина, що безпосередньо відповідала за переховування Чауса напередодні втечі в Молдову. Цікаво, що на запитання колег зі "Слідства інфо", чи відповідає це дійсності, чи перевозив Смірнов суддю-хабарника спочатку на територію ЖК "Альпійський", потім в готель "Салют", а звідти - на летовище "Київ" Смірнов відмовився відповідати, направивши журналістів до НАБУ, яке веде справу. Що ж, документ НАБУ все це підтверджує", - пише журналіст.
За його словами, якщо участь Смірнова у сприянні втечі хабарника буде доведена, це стане кінцем його державної кар'єри.
"За відомостями поінформованих джерел насувається чергова зміна очільника Генеральної прокуратури України. Кандидатура нового генерального - Смірнов. Ну тепер второпали? Смірнову потрібний тотальний контроль за Чаусом. Проблема полягала в тому, що невдовзі той міг оскаржити в суді відмову у наданні йому політичного притулку й тоді в екссудді розв'язався б язик. Він багато може розповісти про участь у своїй втечі потенційного генпрокурора України. До того ж викрасти на території чужої держави українського громадянина без особливого статусу не так обурливо, як викрасти біженця, яким він міг стати будь-якої миті. Тому викрадачі поспішали", - зазначив Єльцов.
Як повідомляють його джерела, рішення було ухвалено керівництвом Офісу президента. Самого президента на тому зібранні не було, але йому повідомили про рішення руками українських спецслужб викрасти суддю з Молдови.
І цей інцидент може нанівець зіпсувати міжнародні відносини України з Молдовою. Очевидно, Україну звинуватять в порушенні суверенітету республіки Молдова, що може надовго зіпсувати відносини між двома країнами.
"Це просто вищий пілотаж з введення міжнародної політики країни у штопор. В той час, коли Україна перебуває в стані неоголошеної війни з російським агресором, протягом кількох місяців через зраду, непрофесіоналізм й безвідповідальність найвищого керівництва держави ми встигли вляпатися у дві провальні спецоперації на території двох сусідніх країн, із якими до цього мали доволі теплі стосунки: вагнерівський провал у Білорусі й чаусівська ганьба в Молдові.
У Зеленського влізли в черговий міжнародний скандал, переслідуючи геть не державницькі, а шкурні інтереси. Історія з кримінальною справою проти Байдена нічому не навчила кухарок з Банкової. Діючи як ведмідь в посудній лавці, вони руйнують відносини, які будувалися десятиріччями до приходу Зеленського", - підсумував журналіст.
Детальніше про обставини справи Олег Єльцов розповів у ефірі "Прямого". Дивіться відео за посиланням зверху:
У прокуратуры и ментов тупо нет доказательств. Есть только желание ЗЕ.
Хоча про що я?, який розум, порядність і сміливість у людей, які пісяються від жаху до того, що обзиває притомньіх громадян України "вуліцой".
Це у вас там у кабінетах "вуліци", кар'єристи та гопніки з ксівами прокурорів. Ганьба, ганьбиська. І цей неук вважається генеральним прокурором... генітальна потвора.
І вона ще отримує зарплатню з грошей платників податків, яких називає "уліцей"!
Достатньо написати іншу шпаргалку, по якій тупий прокурвор щось белькоче в суді.