Від початку доби 6 квітня на Донбасі загинуло двоє українських воїнів, - ОТУ "Схід"
Український військовослужбовець загинув під час обстрілу з боку російських найманців під Невельским у вівторок, ще один загинув внаслідок підриву на вибуховому пристрій біля населеного пункту Степове.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Фейсбуці оперативно-тактичного угруповання "Схід".
"6 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Невельське. Внаслідок ворожого мінометного вогню один український захисник зазнав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, але на жаль, під час евакуації він помер", - підкреслюється в повідомленні.
В ОТУ продовжили: "Також, недалеко від населеного пункту Степове внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав поранення несумісні з життям. Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблих захисників.
На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група Військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються".
И это все "несистемные нарушения перемирия"?!
Ну що, 73%, до чого привів ваш вибір "миролюбного" зЕзідента? фуйло не зупинилось, а ще більше знахабніло.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
а так званий ************ десь в Катарі із першою лє... д'ю гріються на сонечку !
Слів бракує .....