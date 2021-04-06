УКР
Від початку доби 6 квітня на Донбасі загинуло двоє українських воїнів, - ОТУ "Схід"

Від початку доби 6 квітня на Донбасі загинуло двоє українських воїнів, - ОТУ

Український військовослужбовець загинув під час обстрілу з боку російських найманців під Невельским у вівторок, ще один загинув внаслідок підриву на вибуховому пристрій біля населеного пункту Степове.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Фейсбуці оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"6 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Невельське. Внаслідок ворожого мінометного вогню один український захисник зазнав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, але на жаль, під час евакуації він помер", - підкреслюється в повідомленні.

В ОТУ продовжили: "Також, недалеко від населеного пункту Степове внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав поранення несумісні з життям. Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблих захисників.

На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група Військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються".

смерть (6812) Донбас (22361) втрати (4535) ЗСУ (7857) операція Об’єднаних сил (6725)
+30
Вчера погибло двое наших, сегодня - еще двое...
И это все "несистемные нарушения перемирия"?!
06.04.2021 16:09 Відповісти
+25
Зелена влада узаконила безкарний відстріл кацапами українських військових.
Ну що, 73%, до чого привів ваш вибір "миролюбного" зЕзідента? фуйло не зупинилось, а ще більше знахабніло.
06.04.2021 16:27 Відповісти
+18
Земля вам пухом, герои.

06.04.2021 16:24 Відповісти
Вчера погибло двое наших, сегодня - еще двое...
И это все "несистемные нарушения перемирия"?!
06.04.2021 16:09 Відповісти
главное что в это время вовка-шмаркля за гос.чет нежится на пляжах Катара и подпипысает "меморандумы о намерениях".. ну и конечно - обсуждает проведение ЧМ по футболу в Катаре
06.04.2021 18:01 Відповісти
со слов зеленых тварей - это "все лишь провокации"..
06.04.2021 18:02 Відповісти
RIP
06.04.2021 16:16 Відповісти
"Нужна проста перистать стрелять!" - найвеличніший лідер **********.
06.04.2021 16:19 Відповісти
06.04.2021 16:23 Відповісти
Земля вам пухом, герои.

06.04.2021 16:24 Відповісти
Зелена влада узаконила безкарний відстріл кацапами українських військових.
Ну що, 73%, до чого привів ваш вибір "миролюбного" зЕзідента? фуйло не зупинилось, а ще більше знахабніло.
06.04.2021 16:27 Відповісти
доперемиривался зеленый андон
06.04.2021 16:30 Відповісти
Да все перемирья не має! Маскальська шваль ніколи не тримає слово!
06.04.2021 16:33 Відповісти
Что там Люся нам скажет про прекращение огня?
06.04.2021 16:33 Відповісти
люди каждий день гибнут а гидрант атдихать сос ленкой свалацюга совкодчельная
06.04.2021 16:34 Відповісти
Гинуть справжні українські захисники й патріоти! Вічна пам'ять героям!
06.04.2021 16:36 Відповісти
І тут же на цій гілці- повідомлення про зоадників-хабарників-продажніх потвор ( хоча б взяти наприклад сволоту "братів Вовків")! Люди ! Схаменіться! Що твориться!
06.04.2021 16:39 Відповісти
Скільки це знущання над нашими військовими триватиме ? вчора двоє загинули ,сьогодні двоє ,чому не зберется РНБО що б заявити немає ніякого миру,ворог відчув свою вседозволеність ,Давати гідну відповідь і просто так ,а на випиредження і хватить гратись в односторонє припинення вогню,а тим часом олігархи ,судді ,правоохороні органи все ніяк нажертись не можуть горіть пеклі така "еліта".
06.04.2021 17:10 Відповісти
Вічна пам'ять полеглим за Батьківщину Героям....Від початку доби 6 квітня на Донбасі загинуло двоє українських воїнів, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 6356

Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Від початку доби 6 квітня на Донбасі загинуло двоє українських воїнів, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 9862
06.04.2021 17:21 Відповісти
Пора нашим солдатам заехать в гости к этим апологетам перемирия - к разным там зеленогнойским, люсям арестовичам, и вежливо так - прикладом по зубам, пригласить их на мирный пикник на передке.
06.04.2021 18:11 Відповісти
А шо жидок? Молчит?
06.04.2021 19:13 Відповісти
А для Сцыкуна это всего лишь мелкая провокация. Надо его с Ленкой в окопы отправить на отдых, а не в Катар.
06.04.2021 19:35 Відповісти
В країні війна , до наших кордонів підтягуються війська московських окупантів , Ковід лютує , вакцини немає ,
а так званий ************ десь в Катарі із першою лє... д'ю гріються на сонечку !
Слів бракує .....
06.04.2021 19:55 Відповісти
 
 