Україна відмовилася брати участь у засіданнях ТКГ в Мінську, тому що Білорусь перебуває у сфері впливу РФ, - Кравчук
Україна більше не проводитиме переговори щодо Донбасу в Мінську, оскільки Білорусь перебуває у сфері впливу Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, коментуючи слова віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова про те, що до Білорусі "немає довіри".
"Я не думаю, що тут йдеться тільки про довіру. Я переконаний, що країна, яка невпорядкована, яка веде складну боротьбу з опозицією, яка в цій боротьбі використовує недозволені, непередбачені методи, репресії, країна, яка перебуває у сфері впливу Росії, країна, де проходять російські військові маневри тощо - не може бути майданчиком для вирішення такого питання, яке зветься "боротьба за мир", - заявив Кравчук.
За його словами, місцем для переговорів може бути тільки нейтральна країна, проте поки конкретних пропозицій немає.
"Буде вирішувати українська влада. Таких країн, які ні від кого не залежать і можуть створити умови для проведення зустрічей, в Європі багато. Це не проблема. Є тільки проблема бажання й узгодження, і це буде основне питання для пані Хайді Грау (спецпредставниця ОБСЄ на переговорах щодо Донбасу - ред.), оскільки вона модератор і повинна підтримати такі пропозиції та поставити питання на рішення", - пояснив глава української делегації.
Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков заявив, що Україна не братиме участі в засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську.
