Україна відмовилася брати участь у засіданнях ТКГ в Мінську, тому що Білорусь перебуває у сфері впливу РФ, - Кравчук

Україна більше не проводитиме переговори щодо Донбасу в Мінську, оскільки Білорусь перебуває у сфері впливу Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, коментуючи слова віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова про те, що до Білорусі "немає довіри".

"Я не думаю, що тут йдеться тільки про довіру. Я переконаний, що країна, яка невпорядкована, яка веде складну боротьбу з опозицією, яка в цій боротьбі використовує недозволені, непередбачені методи, репресії, країна, яка перебуває у сфері впливу Росії, країна, де проходять російські військові маневри тощо - не може бути майданчиком для вирішення такого питання, яке зветься "боротьба за мир", - заявив Кравчук.

За його словами, місцем для переговорів може бути тільки нейтральна країна, проте поки конкретних пропозицій немає.

Читайте також: "Потрібна позиція ще двох сторін", - Кремль щодо ініціативи України про перенесення майданчика для переговорів ТКГ

"Буде вирішувати українська влада. Таких країн, які ні від кого не залежать і можуть створити умови для проведення зустрічей, в Європі багато. Це не проблема. Є тільки проблема бажання й узгодження, і це буде основне питання для пані Хайді Грау (спецпредставниця ОБСЄ на переговорах щодо Донбасу - ред.), оскільки вона модератор і повинна підтримати такі пропозиції та поставити питання на рішення", - пояснив глава української делегації.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков заявив, що Україна не братиме участі в засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Білорусь (8030) Кравчук Леонід (546) росія (67301) Мінськ (829) Тристороння контактна група (827)
+10
ще, до речі, велике питання, чи пустять "представників ОРДЛО", яких так ******* возити з собою москалі, до Варшави
до речі "представники ОРДЛО" чиповані? ветеринарний паспорт мають?
показати весь коментар
06.04.2021 16:22 Відповісти
+6
На лопате...
показати весь коментар
06.04.2021 16:18 Відповісти
+5
Гамна им вместо журека.
показати весь коментар
06.04.2021 16:16 Відповісти
В Варшаве будет очень комфортно. И журик по утрам московитам, с их вечного бодуна, очень понравиться.
показати весь коментар
06.04.2021 16:11 Відповісти
Гамна им вместо журека.
показати весь коментар
06.04.2021 16:16 Відповісти
На лопате...
показати весь коментар
06.04.2021 16:18 Відповісти
ще, до речі, велике питання, чи пустять "представників ОРДЛО", яких так ******* возити з собою москалі, до Варшави
до речі "представники ОРДЛО" чиповані? ветеринарний паспорт мають?
показати весь коментар
06.04.2021 16:22 Відповісти
По всему хлебалу
показати весь коментар
06.04.2021 16:38 Відповісти
Украина отказалась участвовать в заседаниях ТКГ в Минске, потому что Беларусь находится в сфере влияния РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4530
показати весь коментар
06.04.2021 16:20 Відповісти
Отличный вариант! Да и им привычнее.
показати весь коментар
06.04.2021 16:23 Відповісти
Журек тоже по-разному можно приготовить. Спецом для русни - тухлые яйца сварить...
показати весь коментар
06.04.2021 16:27 Відповісти
Я бы приправлял бы его, журик для московитов, дустом. И для аромата пшикал бы в него 18 раз подряд дихлофоса. Паразитов надо уничтожать любыми доступными методами, средствами и способами.
показати весь коментар
06.04.2021 17:40 Відповісти
Воршава ждет кацапов... наверняка на кого то из тех, кто приедет уже выписан ордер на арест за убийство правительства Польши !
показати весь коментар
06.04.2021 17:14 Відповісти
Вот именно это я и имел в подтексте своего поста. Катынь. Дважды Катынь.
показати весь коментар
06.04.2021 17:38 Відповісти
нужно взвешивать такие ришения..к Минским соглашениям привязаны санкции на россию
показати весь коментар
06.04.2021 16:15 Відповісти
а це ніяк не відміняє ті угоди, які вже досягнуто
показати весь коментар
06.04.2021 16:17 Відповісти
Те соглашения так и останутся минскими...и следовательно и санкции на паРашу останутся...
показати весь коментар
06.04.2021 16:17 Відповісти
неужели....
показати весь коментар
06.04.2021 16:19 Відповісти
Как это нет места а Гаага?Подходит по всем выше перечисленным Кравчуком критериям.
показати весь коментар
06.04.2021 16:20 Відповісти
Без ратифікації Римського статуту - Гаага не допоможе.
показати весь коментар
06.04.2021 16:37 Відповісти
Появился картофельный ***** -2 .
показати весь коментар
06.04.2021 16:24 Відповісти
А раньше она там не находилась) ну хоть прозрели)
показати весь коментар
06.04.2021 16:30 Відповісти
От старе дурбецело.
Ти ж домовляєшся не з Білоруссю. А поки будете шукати місце і всіляко затягувати процес - Росія видасть ще паспортів жителям ЛДНР. А потім просто візьме під захист своїх громадян. І боятиметесь навіть глянути в їхню сторону, як і в сторону Криму.
показати весь коментар
06.04.2021 16:36 Відповісти
На Кравчука в Белоруси давят спецслужбы?
Вначале найдите куда переезжать, потом отказывайтесь от аренды!
Или хотят похоронить минский процесс и снять санкции с *****?
показати весь коментар
06.04.2021 16:53 Відповісти
Это да.Як то кажуть,у злого попа,доброго благословения не отримаеш
показати весь коментар
06.04.2021 17:06 Відповісти
 
 