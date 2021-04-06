Данія від сьогодні ввела COVID-паспорти для відвідування музеїв, кафе і перукарень
Влада Данії з вівторка, 6 квітня, ввела COVID-паспорти для відвідування громадських місць. Документ зможуть отримати ті, хто був вакцинований.
Про це повідомляє державний портал охорони здоров'я країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Згідно з повідомленням, отримати документ зможуть вакциновані або ті, хто отримав негативний результат тесту на коронавірус. Останній варіант діє впродовж трьох днів.
На думку влади, введення цього документа дозволить країні швидше повернутися до нормального ділового і культурного життя.
Зазначено, що з 6 квітня COVID-паспорт потрібно пред'явити в перукарнях, тату-салонах, а також парках розваг. А з 21 квітня за його наявності дозволяється відвідування відкритих веранд ресторанів і кафе, а також музеїв, художніх галерей і бібліотек.
Крім того, з 6 травня COVID-паспорт дозволить відвідувати ресторани і кафе в закритих приміщеннях, а також театри, кінотеатри і фітнес-центри. А вже з 21 травня ковід-паспорт дасть змогу відвідувати спортивні заходи, криті приміщення в парках розваг, зоопарках, а також ігрові майданчики.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Как уточняет https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5657447,00.html Vesty.co.il, всего планируется уничтожить 10 тысяч особей. При этом, местные экологи полностью поддерживают этот отстрел. По их словам, верблюды - "тупиковая ветвь" австралийской фауны.
Между тем десятки жителей Сомали опубликовали в соцсетях призывы к властям Австралии не убивать верблюдов, а передать их африканской республике, пишет https://www.dw.com/ru/%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B0%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B8/a-51933926 Dw.com.
В настоящее время в пустынях Австралии насчитывается более миллиона верблюдов. Животных считают вредителями.
Дуже товсто тролиш
Боятся, что без сипов коровье дерьмо убирать запретят.
У Львові немає метро!
Коли там концтабори з*являться ?
Я писала, як тут один діяч проханнячко до влади склав: єдина причина, через яку він просив =борців= не вводити ковідний паспорт - тоді виявиться, що "ковідодисиденти" мали рацію, коли ще в 2020 говорили про це.