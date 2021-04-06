УКР
2 453 30

Данія від сьогодні ввела COVID-паспорти для відвідування музеїв, кафе і перукарень

Влада Данії з вівторка, 6 квітня, ввела COVID-паспорти для відвідування громадських місць. Документ зможуть отримати ті, хто був вакцинований.

Про це повідомляє державний портал охорони здоров'я країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з повідомленням, отримати документ зможуть вакциновані або ті, хто отримав негативний результат тесту на коронавірус. Останній варіант діє впродовж трьох днів.

На думку влади, введення цього документа дозволить країні швидше повернутися до нормального ділового і культурного життя.

Читайте також: З міркувань справедливості: ВООЗ поки не підтримує запровадження паспортів вакцинації для поїздок

Зазначено, що з 6 квітня COVID-паспорт потрібно пред'явити в перукарнях, тату-салонах, а також парках розваг. А з 21 квітня за його наявності дозволяється відвідування відкритих веранд ресторанів і кафе, а також музеїв, художніх галерей і бібліотек.

Крім того, з 6 травня COVID-паспорт дозволить відвідувати ресторани і кафе в закритих приміщеннях, а також театри, кінотеатри і фітнес-центри. А вже з 21 травня ковід-паспорт дасть змогу відвідувати спортивні заходи, криті приміщення в парках розваг, зоопарках, а також ігрові майданчики.

вакцина (4419) Данія (816) карантин (18172) паспорт (1165) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
+6
Чип в ухо было бы нагляднее...проверять легче...
06.04.2021 16:46 Відповісти
+4
Ковідофашизм.
Коли там концтабори з*являться ?

Я писала, як тут один діяч проханнячко до влади склав: єдина причина, через яку він просив =борців= не вводити ковідний паспорт - тоді виявиться, що "ковідодисиденти" мали рацію, коли ще в 2020 говорили про це.
06.04.2021 20:21 Відповісти
+2
Правильно борются с перенаселением Земли. Туда их всех!...
06.04.2021 16:49 Відповісти
Чип в ухо было бы нагляднее...проверять легче...
06.04.2021 16:46 Відповісти
Правильно борются с перенаселением Земли. Туда их всех!...
06.04.2021 16:49 Відповісти
В музеї?
06.04.2021 16:56 Відповісти
https://focus.ua/world/448156-***************************************************** Пожары в Австралии: власти убили 5 тысяч верблюдов.

Как уточняет https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5657447,00.html Vesty.co.il, всего планируется уничтожить 10 тысяч особей. При этом, местные экологи полностью поддерживают этот отстрел. По их словам, верблюды - "тупиковая ветвь" австралийской фауны.
Между тем десятки жителей Сомали опубликовали в соцсетях призывы к властям Австралии не убивать верблюдов, а передать их африканской республике, пишет https://www.dw.com/ru/%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B0%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B8/a-51933926 Dw.com.
В настоящее время в пустынях Австралии насчитывается более миллиона верблюдов. Животных считают вредителями.
06.04.2021 18:41 Відповісти
Лучше хоронить каждый день по 400 с лишним человек, умерших от ковида?
06.04.2021 17:45 Відповісти
Воля або смерть. В неволе только стадо размножается, чтоб отвести его на убой.
06.04.2021 18:40 Відповісти
Ну так не размножайся.
06.04.2021 20:31 Відповісти
Натякаєш, що розворот в бік кацапіх краще?
Дуже товсто тролиш
06.04.2021 21:56 Відповісти
Це головна мета його кацапських хазяїв, щоб як умога більше українців позаражалися та повмирали від ковіду. А залишки легше буде знищувати. Тому цей антиковідник так активно тролить.
07.04.2021 00:41 Відповісти
От умора! Аквариус видалив весь свій брєд шизофреніка-антиковідника. Реально підступна троляка.
07.04.2021 02:06 Відповісти
Ну, а шо Порох, выйдет и скажет - там уже у всех социалисты у власти - розвертаймося? Я даже не знаю, шо ему делать в такой ситуации.
06.04.2021 17:58 Відповісти
Нет прививки - лес, землянка.
06.04.2021 17:14 Відповісти
https://censor.net/ru/user/184403 А позже: нет вшитого чипа- лес, землянка.
06.04.2021 17:53 Відповісти
Стопудово. В колхозе "Светлый путь" стало неспокойно.
Боятся, что без сипов коровье дерьмо убирать запретят.
06.04.2021 17:56 Відповісти
https://censor.net/ru/user/184403 Юмор- наше все. Только вот, год назад, мы и представить не могли, что любой мэр, может остановить, метро и транспорт и закрывать бизнес. Свобода и права людей, сжимаются, как шагреневая кожа.
06.04.2021 18:01 Відповісти
Садовой может остановить львовское метро? Юмор- наше все.
06.04.2021 18:37 Відповісти
https://censor.net/ua/user/95229 А в чем проблема? Кличко может, а Садовой нет?
06.04.2021 20:37 Відповісти
Ну, как только ты метро во Львове построишь, так сразу и Садовой сможет.
06.04.2021 21:21 Відповісти
Палишся, запоребріковєць
У Львові немає метро!
06.04.2021 21:58 Відповісти
Ковідофашизм.
Коли там концтабори з*являться ?

Я писала, як тут один діяч проханнячко до влади склав: єдина причина, через яку він просив =борців= не вводити ковідний паспорт - тоді виявиться, що "ковідодисиденти" мали рацію, коли ще в 2020 говорили про це.
06.04.2021 20:21 Відповісти
Україна може запровадити такий паспорт в додатку "Дія" , в смартфоні . Корисний досвід .
06.04.2021 21:23 Відповісти
Вчем смыл ? Вакцина не останавливает заражание вирусом и его передачу другому лицу . Вакцина облегчает симптомы заболевания . Все . Невакцинированные должны опасаться вакцинированных куда больше .
07.04.2021 00:03 Відповісти
Ковідофашизм нє прайдьот!
07.04.2021 00:37 Відповісти
 
 