Данія від сьогодні ввела COVID-паспорти для відвідування музеїв, кафе і перукарень

Влада Данії з вівторка, 6 квітня, ввела COVID-паспорти для відвідування громадських місць. Документ зможуть отримати ті, хто був вакцинований.

Згідно з повідомленням, отримати документ зможуть вакциновані або ті, хто отримав негативний результат тесту на коронавірус. Останній варіант діє впродовж трьох днів.

На думку влади, введення цього документа дозволить країні швидше повернутися до нормального ділового і культурного життя.

Зазначено, що з 6 квітня COVID-паспорт потрібно пред'явити в перукарнях, тату-салонах, а також парках розваг. А з 21 квітня за його наявності дозволяється відвідування відкритих веранд ресторанів і кафе, а також музеїв, художніх галерей і бібліотек.

Крім того, з 6 травня COVID-паспорт дозволить відвідувати ресторани і кафе в закритих приміщеннях, а також театри, кінотеатри і фітнес-центри. А вже з 21 травня ковід-паспорт дасть змогу відвідувати спортивні заходи, криті приміщення в парках розваг, зоопарках, а також ігрові майданчики.