УКР
Новини
Найдешевша ліцензія на гральний бізнес коштує 10 млн грн на рік, - спікер Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Чуйкова

Вартість ліцензії на гральний бізнес залежить від виду діяльності. Найдешевша - ліцензія на зали гральних автоматів - 10 млн грн, а найдорожча - на букмекерську діяльність в інтернеті - 108 млн грн на рік.

Про це Суспільному повідомила прессекретар Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) Наталія Чуйкова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, ліцензії на роботу наземного казино у Києві, регіонах, онлайн, гральних автоматів та на букмекерську дільність мають різні суми. Так, вартість ліцензії на роботу наземного казино у Києві становить 72 мільйони гривень на рік, однак ліцензія видається строком на 5 років, тобто організатори мають сплатити 360 мільйонів гривень.

Наземні казино в інших містах України, крім Києва, мають заплатити 36 мільйонів гривень на рік, отже, 180 мільйонів гривень за п'ять років. За букмекерську діяльність в інтернеті організаторам доведеться заплатити 108 мільйонів гривень на рік, а ліцензія на зали гральних автоматів у Києві та регіонах становить 9 мільйонів гривень на рік. Водночас сума, яку платять онлайн-казино, залежить від впровадження онлайн-моніторингу.

"Оскільки зараз ще не впроваджено онлайн-моніторинг, то ліцензія коштуватиме утричі більше, а коли його буде впроваджено, то ліцензія коштуватиме утричі менше", — сказала Чуйкова.

Вона зазначила, що нині ліцензія для онлайн-казино складає 23 400 000 на рік, але потім вона буде утричі менше, однак не уточнила, коли саме. Чуйкова додала, що також планується створення ліцензії на гральне обладнання для наземних казино, але поки Комісія видає лише перераховані ліцензії.

Речниця Комісії з регулювання азартних ігор повідомила, що ця інформація є у відкритих джерелах, але у них не вказані ці конкретні суми, а лише кількість мінімальних зарплат (зараз 6 тисяч гривень), яка множиться. Якщо зростатиме мінімальна зарплата, зростатиме і вартість ліцензій для казино.

Нагадаємо, 14 липня 2020 року Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні.

11 серпня документ підписав глава держави Володимир Зеленський.

23 вересня Кабінет Міністрів прийняв постанову "Про Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей", створення якої передбачено законом про легалізацію грального бізнесу.

21 жовтня ветеран АТО Іван Рудий обраний на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.

2 лютого 2021 року Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала першу ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у мережі "Інтернет". Її отримало ТОВ "Спейсікс" (тм Cosmolot).

+1
Это копейки по сравнению с зароботком
06.04.2021 17:07 Відповісти
+1
С лохов драть не жалко. Зеленский и Слуги народа это вам подтвердят.
06.04.2021 17:09 Відповісти
+1
21.05.2021 16:22 Відповісти
Ента ж сикока нужно содрать с игровых людишек, чтобы заплатить за такую лицензию. причем с занесением!
06.04.2021 17:00 Відповісти
С лохов драть не жалко. Зеленский и Слуги народа это вам подтвердят.
06.04.2021 17:09 Відповісти
Это копейки по сравнению с зароботком
06.04.2021 17:07 Відповісти
А во что обошлась лицензия собственнику "Космолота"? Вся выручка от рюкзаков пошла на оплату или немного осталось?
06.04.2021 17:08 Відповісти
21.05.2021 16:22 Відповісти
Нахрена мне ваш онлайн?
Давай зал с автоматами, и чтоб курить!
21.05.2021 16:48 Відповісти
04.02.2022 18:04 Відповісти
21.04.2025 17:59 Відповісти
 
 