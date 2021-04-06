Гармаш про перенесення майданчика для переговорів ТКГ: І Росії, і ОБСЄ з цим доведеться рахуватися

Україна не розглядає Мінськ як майданчик для переговорів щодо Донбасу відтоді, як не визнала Олександра Лукашенка легітимно обраним президентом Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

За його словами, питання щодо заміни переговорного майданчика повинні вирішуватися консенсусом, тому необхідна згода трьох сторін.

"Але якщо Україна вже заявила, що вона не буде їздити до Мінська на переговори, то з цим теж доведеться рахуватися і Росії, і ОБСЄ. На щастя, поки це питання гостро не стоїть, поки не видно перспективи завершення карантину", - сказав Гармаш.

Гармаш зазначив, що небажання України брати участь у переговорах у Мінську не є новиною.

"Ми заявили про те, що не розглядаємо Білорусь як майданчик для наших зустрічей одразу після того, як Україна не визнала Лукашенка легітимно обраним президентом. Відповідно, які можуть бути офіційні делегації в державі, владу якої ми не визнаємо? Питання було давно озвучене, не знаю, чому Росія його не чула. Пам'ятаю, Леонід Макарович (Кравчук - ред.) говорив про це на одній із перших зустрічей, і вже тоді Білорусь не була демократичною державою. Якщо Росія захоче поїхати до Мінська, їй доведеться туди їхати самій зі своїми маріонетками з Донецька і Луганська. Я не бачу ніякої загрози, в крайньому випадку і далі зустрічі будуть проходити в онлайні, як зараз", - зазначив член української делегації.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков заявив, що Україна не братиме участі в засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна відмовилася брати участь у засіданнях ТКГ в Мінську, тому що Білорусь перебуває у сфері впливу РФ.