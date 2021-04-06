УКР
Росія зобов'язана забезпечити захист українських інвестицій на території окупованого Криму, - заступник глави МЗС Єнін

Власність українських компаній в окупованому Росією Криму захищає Угода між урядами України і РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій 1998 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"Відповідно до міжнародного права незаконна окупаційна влада зобов'язана захищати сторони, які не беруть участі в конфлікті. Територіальне застосування угоди між урядом України та урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій 1998 року може включати в себе окуповані райони. Тому Росія зобов'язана забезпечити захист українських інвестицій на території Криму", - заявив дипломат.

Він підкреслив, що Росія не зможе вести подвійну гру й уникнути відповідальності.

"Претензії Росії на Крим є незаконними, необґрунтованими і мають юридичні наслідки. Насильно поширюючи свою юрисдикцію над територією Криму Росія має виконувати зобов'язання, які з цього випливають. Правило єдиної позиції забороняє державі проводити подвійну гру - з одного боку користуватися перевагами, а з іншого - уникати зобов'язань. Цей принцип має широке застосування при вирішенні спорів у міжнародних судових інстанціях", - сказав Єнін.

Читайте також: Маріонетки Кремля продовжують блокувати сайти популярних українських ЗМІ в окупованому Криму, Цензор.НЕТ зокрема

Автор: 

_Т. е. вот простым человечьим языком - смертельный враг Украины должен защитить интересы Украины! На захваченной врагом территории!! И вот возникает вопрос: Енин шизик, что ли?
Это он про ту хату, которую Зеля давеча прикупил в Крыматории?
а зеля(она) исправно оплачивает
<смайлик, который сначала ржот, а потом делает рука-лицо>
просто в Ялте есть одна квартира...
\знаєте загадку "вовк, коза, капуста, перевезти через річку", так ось вовку дали завдання не їсти козу, поки капуста пливе у човні через річку.
Россия обязана обеспечить защиту украинских инвестиций на территории оккупированного Крыма, - замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 1155
Скажите, Енин и прочие ЗеДолбни, а вот ежемесячную оплату коммунальных услуг квартир в оккупированном Крыму некой Еленой Зеленской можно считать инвестициями в экономику оккупантов? И если нет, то почему вы так считаете?
ВСЯ ЭКОНОМИКА СОВРЕМЕННОГО КРЫМА, ЭТО ИНВЕСТИЦИИ УРАИНЫ. Реально стоит рассматривать только потери экономики Украины.
За то я в курсе. Я за некую Елену Зеленскую спросил.
А хіба це СОГЛАШЕНІЄ роSSія не денонсувала в односторонньому порядку, коли окупувала Крим?
Это да.Пока москали не поймут,що право собственности в современном мире незыблемо их в нормальный Мир не пустят
Когда зам. главы украинского МИД говорит, что россия должна обеспечить защиту!?!?!?!? это уже звучит смешно. Защита и россия это антонимы
дядя вася, ти дурак?
