Росія зобов'язана забезпечити захист українських інвестицій на території окупованого Криму, - заступник глави МЗС Єнін

Власність українських компаній в окупованому Росією Криму захищає Угода між урядами України і РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій 1998 року.

"Відповідно до міжнародного права незаконна окупаційна влада зобов'язана захищати сторони, які не беруть участі в конфлікті. Територіальне застосування угоди між урядом України та урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій 1998 року може включати в себе окуповані райони. Тому Росія зобов'язана забезпечити захист українських інвестицій на території Криму", - заявив дипломат.

Він підкреслив, що Росія не зможе вести подвійну гру й уникнути відповідальності.

"Претензії Росії на Крим є незаконними, необґрунтованими і мають юридичні наслідки. Насильно поширюючи свою юрисдикцію над територією Криму Росія має виконувати зобов'язання, які з цього випливають. Правило єдиної позиції забороняє державі проводити подвійну гру - з одного боку користуватися перевагами, а з іншого - уникати зобов'язань. Цей принцип має широке застосування при вирішенні спорів у міжнародних судових інстанціях", - сказав Єнін.

