Український консул відвідав 12 затриманих у Дубаї українок: їм загрожує штраф і депортація, - МЗС

Дубайська поліція затримала за порушення норм суспільної моралі не одинадцятьох, як раніше повідомлялося, а дванадцятьох громадянок України. Їм загрожує штраф і депортація.

Про це Укрінформу повідомив прессекретар МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що український консул сьогодні відвідав затриманих українок, а також провів зустріч з керівництвом департаменту кримінальних розслідувань Дубая.

"Правоохоронці підтвердили, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соціальних мережах фото та відеоматеріалів непристойного характеру. Відповідно до законодавства ОАЕ, покаранням за вчинення такого правопорушення може бути штраф у розмірі близько 1300 доларів США з подальшою депортацією", - зазначив Ніколенко.

За його інформацією, умови утримання громадянок України у слідчому ізоляторі прийнятні, вони забезпечені їжею, а консульство України в Дубаї підтримує зв'язок із рідними і тримає справу на контролі.

Нагадаємо, поліція Дубая 3 квітня затримала групу осіб за порушення норм суспільної моралі, серед яких, за попередньою інформацією, було одинадцять громадянок України. Жінки були заарештовані за позування оголеними на балконі висотної будівлі в курортному районі Дубая.