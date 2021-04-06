УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8601 відвідувач онлайн
Новини
14 439 112

Український консул відвідав 12 затриманих у Дубаї українок: їм загрожує штраф і депортація, - МЗС

Український консул відвідав 12 затриманих у Дубаї українок: їм загрожує штраф і депортація, - МЗС

Дубайська поліція затримала за порушення норм суспільної моралі не одинадцятьох, як раніше повідомлялося, а дванадцятьох громадянок України. Їм загрожує штраф і депортація.

Про це Укрінформу повідомив прессекретар МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що український консул сьогодні відвідав затриманих українок, а також провів зустріч з керівництвом департаменту кримінальних розслідувань Дубая.

"Правоохоронці підтвердили, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соціальних мережах фото та відеоматеріалів непристойного характеру. Відповідно до законодавства ОАЕ, покаранням за вчинення такого правопорушення може бути штраф у розмірі близько 1300 доларів США з подальшою депортацією", - зазначив Ніколенко.

За його інформацією, умови утримання громадянок України у слідчому ізоляторі прийнятні, вони забезпечені їжею, а консульство України в Дубаї підтримує зв'язок із рідними і тримає справу на контролі.

Нагадаємо, поліція Дубая 3 квітня затримала групу осіб за порушення норм суспільної моралі, серед яких, за попередньою інформацією, було одинадцять громадянок України. Жінки були заарештовані за позування оголеними на балконі висотної будівлі в курортному районі Дубая.

Автор: 

Дубай (77) затримання (4365) МЗС (4246) українці (2578) Ніколенко Олег (365)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+47
шо там президентський борт коли відправляють по курвів?
показати весь коментар
06.04.2021 17:44 Відповісти
+38
А их родных и близких оповестили что их дочери *****.
показати весь коментар
06.04.2021 17:43 Відповісти
+30
они такие же "украинки" как и зеленский
показати весь коментар
06.04.2021 17:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Рабинович успокойся со своим Фемен,або ты отныне поющий ректор
показати весь коментар
06.04.2021 19:40 Відповісти
яка біда. приїхали працювати "офіціантами і танцівницями". а тепер додому. яка біда.
показати весь коментар
06.04.2021 20:03 Відповісти
Стойбище дикарей...
При словосочетании "нудистский пляж" у них начинается неудержимое семяизвержение.
показати весь коментар
06.04.2021 20:13 Відповісти
А на девственность вертикальный и горизонтальных половых губ проверил? Вдруг арабы нарушили их целостность?
показати весь коментар
06.04.2021 20:16 Відповісти
Я ж казав,що їм фактично нічого не буде.Ну потім в Маямі поїдуть.Там за таке навіть штрафу не буде.
показати весь коментар
06.04.2021 20:33 Відповісти
Шлендри
показати весь коментар
06.04.2021 20:38 Відповісти
У граждан в топовых комментах какое-то ограниченное понимание нравственности - то ли из средневековья, то ли из кодекса строителей коммунизма. Съемки нагишом на балконе (не на улице и без всякого секса) - точно повод называть девушек "бл*дями" и "курвами"? Хотя, если личная жизнь не удалась, любой повод сгодится...
показати весь коментар
06.04.2021 20:53 Відповісти
Конешно, обезьяны и на улице ходят голые, и ничего. А раньше первобытные жили в племенах, там такое творилось - куда там порнхабам всяким. Было в порядке вещей сьесть представителя другого племени. Не вопрос. Можем вернуться.
показати весь коментар
06.04.2021 21:01 Відповісти
Верю, можете. ) Но я, вообще-то, не говорил, что девушки поступили правильно (ИМХО штраф здесь вполне адекватное наказание). Просто кажется, что у комментаторов, которые кроют девиц так, будто те устроили групповуху на центральной площади, в голове какая-то шибко нравственная субстанция плещется.
показати весь коментар
06.04.2021 22:37 Відповісти
А вони усі були з песиками, чи тіки у Кітай з собаками дозволяють?? Потрібно з Уряду 12 чоловіків....євакуіровать....
показати весь коментар
06.04.2021 21:11 Відповісти
Постеснялись хоть посла б...
показати весь коментар
06.04.2021 22:34 Відповісти
курицы ещё легко отделались.
показати весь коментар
07.04.2021 03:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 