Від початку доби 1 воїн загинув унаслідок обстрілу біля Невельського, 1 воїн загинув унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, - пресцентр ОС

Від початку доби 1 воїн загинув унаслідок обстрілу біля Невельського, 1 воїн загинув унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, - пресцентр ОС

Від початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Недалеко від населеного пункту Невельське противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок ворожого обстрілу, один український воїн зазнав поранення, несумісні з життям.

Крім цього, в районі операції Об'єднаних сил один військовослужбовець загинув унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої", - сказано в повідомленні.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські війська відкрили вогонь у відповідь.

Про факт порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

обстріл (30447) Донбас (22361) втрати (4535) операція Об’єднаних сил (6725)
06.04.2021 19:01
Як же вам не соромно? Скільки можна торочити про підрив на "невідомих" пристроях?
06.04.2021 18:42
8 погибших в апреле ,говнокоиандующий катарский хоть слово проронит
06.04.2021 18:37
8 погибших в апреле ,говнокоиандующий катарский хоть слово проронит
06.04.2021 18:37
хай краще мовчить,бо знову скаже,що треба трохи відводити.
06.04.2021 18:39
От кокса язык немеет.....
06.04.2021 20:20
****** Чмо убило за двое суток четверых воинов ВСУ. Я ни чуть не сомневаюсь,что именно наши воины срывали перемирие Зеленскага. Не партнёры же Зеленскага из Мацковии.
06.04.2021 18:41
Як же вам не соромно? Скільки можна торочити про підрив на "невідомих" пристроях?
06.04.2021 18:42
Від початку доби 1 воїн загинув унаслідок обстрілу біля Невельського, 1 воїн загинув унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9413
06.04.2021 19:05
Пора нашим солдатам заехать в гости к этим апологетам перемирия - к разным там зеленогнойским, люсям арестовичам, и вежливо так - прикладом по зубам, пригласить их на мирный пикник на передке.
06.04.2021 18:43
Що відбувається ?
Вчора двоє, сьогодні вже двоє ?
Хлопці, не дозволяйте себе розстрілювати і вбивати !
06.04.2021 18:48
Від початку доби 1 воїн загинув унаслідок обстрілу біля Невельського, 1 воїн загинув унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9464
06.04.2021 19:01
а тим часом є@учий "миродрочець" засмагає у катарі, розказує, як може допомогти у проведенні футбольного чемпіонату, й, можливо, одержує нову ЦУ від мацковскіх друзєй...
06.04.2021 19:17
Але ж зє прермирря триває???
06.04.2021 19:54
Вічна пам'ять полеглим за Батьківщину Героям....

Від початку доби 1 воїн загинув унаслідок обстрілу біля Невельського, 1 воїн загинув унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7394
06.04.2021 20:50
 
 