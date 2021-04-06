Від початку доби 1 воїн загинув унаслідок обстрілу біля Невельського, 1 воїн загинув унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, - пресцентр ОС
Від початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Недалеко від населеного пункту Невельське противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок ворожого обстрілу, один український воїн зазнав поранення, несумісні з життям.
Крім цього, в районі операції Об'єднаних сил один військовослужбовець загинув унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої", - сказано в повідомленні.
На обстріл російсько-окупаційних військ українські війська відкрили вогонь у відповідь.
Про факт порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.
Вчора двоє, сьогодні вже двоє ?
Хлопці, не дозволяйте себе розстрілювати і вбивати !