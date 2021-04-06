УКР
Якщо спалах COVID-19 в Індії піде на спад, експорт вакцини AstraZeneca відновиться до червня, - Інститут сироватки

Інститут сироватки Індії - найбільша у світі компанія-виробник вакцин - зможе відновити експорт вакцини AstraZeneca від COVID-19 до червня, якщо епідеміологічна ситуація в Індії покращиться.

Про це заявив в інтерв'ю Associated Press виконавчий директор інституту Адар Пунавалла, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми будемо вимушені продовжувати постачання в Індію і більше нікуди. Тому що ми маємо захистити свій народ", - сказав він.

Пунавалла уточнив, що компанія "обрала Індію як свій пріоритет на два місяці". Проте він визнав, що таке рішення керівництва "вплинуло на зобов'язання за договорами" про постачання вакцин за кордон, і тепер йому телефонують лідери різних держав з метою обговорити цю проблему. Пунавалла запевнив, що більшість лідерів ставиться до дій індійської сторони з розумінням, тому що на тлі пандемії їм доводиться стикатися з аналогічними вимогами внутрішньої політики.

Також читайте: Індія призупиняє експорт вакцини CoviShield виробництва AstraZeneca, щоб забезпечити власне населення, - ЗМІ

"Націоналізм живе до певної міри скрізь", - сказав Пунавалла, нагадавши про заходи з обмеження експорту вакцин у Європі та про обмеження США на експорт матеріалів, потрібних для нарощування виробництва вакцин.

Також він припустив, що потреба Індії в запасах сировини і матеріалах може на п'ять-шість місяців загальмувати терміни постачання тестованої Інститутом сироватки ще однієї вакцини - Novavax.

Associated Press нагадує, що Інститут сироватки - це ключовий постачальник вакцин для COVAX, що є міжнародною програмою із забезпечення рівного доступу до вакцин від коронавірусу в усьому світі. Також Інститут сироватки підписав контракт про постачання Novavax для COVAX.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов про припинення експорту Індією CoviShield: Справді, є проблема, працюємо над її вирішенням за різними каналами

Але зростання захворюваності на COVID-19 в Індії призвело до затримок із постачанням до 90 млн доз вакцин, і 25 березня в COVAX оголосили про серйозні труднощі з розподілом вакцин у світі в рамках цієї програми.

Минулого понеділка в Індії зафіксували понад 103 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19: уперше з вересня минулого року добовий приріст перевищив 100 тис. У результаті в Нью-Делі та Мумбаї запровадили обмежувальні заходи, а з 1 квітня в країні вакцинують не лише найуразливіші групи населення, а й усіх осіб від 45 років.

Наприкінці березня сінгапурський телеканал "Ченнел Ньюс Ейша" повідомляв, що низка країн Азії, зокрема Філіппіни, Південна Корея, Індонезія, вимушена шукати нові канали постачань вакцин від коронавірусу COVID-19 після того, як влада Індії запровадила тимчасові обмеження на експорт вироблюваних вакцин.

Припинені і поставки вакцини AstraZeneca в Україну.

Ну, ще на один куртяк будуть гроші! The winter is coming!
06.04.2021 18:38 Відповісти
Перемога буде папіжже.
06.04.2021 18:40 Відповісти
если процесс заболеваемости не пойдёт на спад, то к июню старая вакцина уже может и не понадобится. все выжившие будут вакцинированны ессным путём и коллективный иммунитет, о котором столько говорят необольшевики, может стать реальностю без вакцины. а сэкономленные на её покупке деньги, можно будет смело пускать на польты и другое барахло для внуков. новых моделей!
06.04.2021 18:40 Відповісти
якщо її до того моменту взагалі хтось захоче.
06.04.2021 18:36 Відповісти
Дуже багато загиблих від цієї вакцини. вони працюють?
06.04.2021 18:47 Відповісти
Не больше чем от любых других лекарств. Но об этом пока можно не беспокоиться - вакцины до конца клоунской каденции нам не видать (сначала перенос на февраль, потом еще перенос, потом на лето с припиской "если".....)
06.04.2021 18:51 Відповісти
Давайте уж сразу скажем правду: Украина получит вакцину только когда эпидемия пойдет на спад во всем мире (когда все будут вакцинированными и вакцина им будет тупо не нужна). НО тоже не факт.
Зебилов кормить "завтраками" можно вечность!
06.04.2021 18:49 Відповісти
Все не так просто. А якщо знову втрутиться "фактор П"? Одне слово ПОП і все, пиши пропало, вакцинація зірвана, Індія в образах, Степанов як зірка в шоці, Україна в незрозумілій ситуації.

П.С. Я от одного в зеленій інформполітиці ніяк не зрозумію, хто ж такий ПОП? Тут він "збитий льотчик", а тут магістр масонської ложі одне слово якого перевертає з ніг на голову всю зовнішню політику України.
06.04.2021 18:50 Відповісти
Врутиться не ПОП, а ППО (тот которого нельзя называть вслух )
показати весь коментар
Вот именно в Индии пойдет на спад...
показати весь коментар
хороший подход к делу...
если бы да кабы....
06.04.2021 19:12 Відповісти
такой "шмурдяк-шмурдяк", что индусы не хотят его отдавать. самим нужен.
показати весь коментар
