Якщо спалах COVID-19 в Індії піде на спад, експорт вакцини AstraZeneca відновиться до червня, - Інститут сироватки

Інститут сироватки Індії - найбільша у світі компанія-виробник вакцин - зможе відновити експорт вакцини AstraZeneca від COVID-19 до червня, якщо епідеміологічна ситуація в Індії покращиться.

Про це заявив в інтерв'ю Associated Press виконавчий директор інституту Адар Пунавалла, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми будемо вимушені продовжувати постачання в Індію і більше нікуди. Тому що ми маємо захистити свій народ", - сказав він.

Пунавалла уточнив, що компанія "обрала Індію як свій пріоритет на два місяці". Проте він визнав, що таке рішення керівництва "вплинуло на зобов'язання за договорами" про постачання вакцин за кордон, і тепер йому телефонують лідери різних держав з метою обговорити цю проблему. Пунавалла запевнив, що більшість лідерів ставиться до дій індійської сторони з розумінням, тому що на тлі пандемії їм доводиться стикатися з аналогічними вимогами внутрішньої політики.

"Націоналізм живе до певної міри скрізь", - сказав Пунавалла, нагадавши про заходи з обмеження експорту вакцин у Європі та про обмеження США на експорт матеріалів, потрібних для нарощування виробництва вакцин.

Також він припустив, що потреба Індії в запасах сировини і матеріалах може на п'ять-шість місяців загальмувати терміни постачання тестованої Інститутом сироватки ще однієї вакцини - Novavax.

Associated Press нагадує, що Інститут сироватки - це ключовий постачальник вакцин для COVAX, що є міжнародною програмою із забезпечення рівного доступу до вакцин від коронавірусу в усьому світі. Також Інститут сироватки підписав контракт про постачання Novavax для COVAX.

Але зростання захворюваності на COVID-19 в Індії призвело до затримок із постачанням до 90 млн доз вакцин, і 25 березня в COVAX оголосили про серйозні труднощі з розподілом вакцин у світі в рамках цієї програми.

Минулого понеділка в Індії зафіксували понад 103 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19: уперше з вересня минулого року добовий приріст перевищив 100 тис. У результаті в Нью-Делі та Мумбаї запровадили обмежувальні заходи, а з 1 квітня в країні вакцинують не лише найуразливіші групи населення, а й усіх осіб від 45 років.

Наприкінці березня сінгапурський телеканал "Ченнел Ньюс Ейша" повідомляв, що низка країн Азії, зокрема Філіппіни, Південна Корея, Індонезія, вимушена шукати нові канали постачань вакцин від коронавірусу COVID-19 після того, як влада Індії запровадила тимчасові обмеження на експорт вироблюваних вакцин.

Припинені і поставки вакцини AstraZeneca в Україну.