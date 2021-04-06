УКР
Київська мерія не може показати рішення, за яким закрила дитячі майданчики, - журналістка Бурлакова

Київська мерія не може показати рішення, за яким закрила дитячі майданчики, - журналістка Бурлакова

Рішення райдержадміністрації посилається на постанову Кабміну від грудня 2020 року, але там йдеться не про дитячі, а про знімальні майданчики.

Про це пише у фейсбуці журналістка Цензор.НЕТ Валерія Бурлакова.

Вона спробувала з'ясувати через додаток "1551", на якій підставі комунальники щодня обмотують стрічкою дитячий майданчик у неї на подвір'ї.

"4, 5, 6 квітня, хроніки вирішення питання в додатку 1551:

  1. Над вашим зверненням працює ЖЕУ "Липкижитлосервіс"
  2. Так-так, ЖЕУ працює!
  3. Ой. Ні. Вони не впоралися. Відтепер над вашим зверненням буде працювати Печерська районна в місті Києві державна адміністрація.
  4. .... Над вашим зверненням буде працювати ЖЕУ "Липкижитлосервіс"
  5. Так, працює ЖЕУ, працює. Орієнтовна дата отримання відповіді - 19 квітня ", - описала Бурлакова своє спілкування з чиновниками.

У коментарях користувачі розмістили лист від РДА, в якому обґрунтоване закриття майданчиків.

"У коментах є лист від РДА, де посилаються на протокол №8 позачергового засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 2 квітня 2021, пункти 3 і 7. У пунктах 3 і 7 - посилання на постанову Кабміну №1236 від 9 грудня 2020 року. У постанові Кабміну слово "майданчик" зустрічається один раз, і це "знімальний майданчик"", - зазначила Бурлакова.

Київська мерія не може показати рішення, за яким закрила дитячі майданчики, - журналістка Бурлакова 01
Київська мерія не може показати рішення, за яким закрила дитячі майданчики, - журналістка Бурлакова 02

діти (5268) карантин (18172) Київ (20043) локдаун (339)
+5
Вот такое убожество, когда в мэриях детские площадки не могут отличить от съёмочных площадок, творится по всей стране. Выбирают по указке банды в депутаты только некчёмностей...
06.04.2021 18:53 Відповісти
+3
Кинюшник заболел.
06.04.2021 18:51 Відповісти
+3
Потому, что это не компетенция местной власти. Ограничивать права людей можно согласно Конституции и Законов только в двух случаях -- черезвычайное положение и военное положение. Все остальное от лукавого. Площадки нужно закрывать, но это должно быть решение центральной власти в соотвествии с законами.
06.04.2021 18:54 Відповісти
Так кино будет, или кина не будет?
06.04.2021 18:50 Відповісти
Кинюшник заболел.
06.04.2021 18:51 Відповісти
Мы не гордые и гадюшник сгодится.
06.04.2021 18:54 Відповісти
Дебилизм власти зашкаливает, но и ее избиратели не отстают, все в масках и вакцинируются.
06.04.2021 20:32 Відповісти
билет у меня был,но я его съел
06.04.2021 18:54 Відповісти
Вот такое убожество, когда в мэриях детские площадки не могут отличить от съёмочных площадок, творится по всей стране. Выбирают по указке банды в депутаты только некчёмностей...
06.04.2021 18:53 Відповісти
Потому, что это не компетенция местной власти. Ограничивать права людей можно согласно Конституции и Законов только в двух случаях -- черезвычайное положение и военное положение. Все остальное от лукавого. Площадки нужно закрывать, но это должно быть решение центральной власти в соотвествии с законами.
06.04.2021 18:54 Відповісти
Вам надзвичайного стану захотілось? Боюсь що воно так і буде але не через covid19 а через "братів" наших *обнутих із за поребрика.
06.04.2021 19:17 Відповісти
Мне захотелось исполнения законов и Конституции от центральной власти. А ситуация локдауна в некоторых областях это что, не ЧП? На каком основании тогда нарушаются права и свободы граждан в этих зонах? Навыпускали кучу взаимоисключающих постановлений КМ, в которых уже сами не могут разобраться. Хотя есть конкретно законы "О правовом режиме чрезвычайного положения", "Про защиту населения от инфекционных болезней", "Про обеспечение санитарного и эпидемического благополучия населения", "Про порядок классификации чрезвычайных ситуаций за их уровнями", "Кодекс защиты гражданского населения" и т.д. Где все давно абсолютно четко расписано.
06.04.2021 19:22 Відповісти
https://censor.net/ru/user/446903 Власть не вводит, положение ЧП, только из-за того, что придется тратить деньги. Лучше нарушать Конституцию и Законы.
06.04.2021 20:42 Відповісти
Вот-вот. Именно так.
06.04.2021 20:47 Відповісти
Без бумажки ты какашка, а с бумажкой человек...
Не официального документа - официального посылайте на йу}{ .
06.04.2021 19:07 Відповісти
Как можно закрыть площадку что на улице?) саркофагом? и главное нафига....
06.04.2021 19:07 Відповісти
дебилизм крепчает
06.04.2021 19:19 Відповісти
Чувство самосохранения и здравый смысл. Дети болеют и умирают. И родители. Но некоторым нужны некие законы. Парки не закрыты. Можно и там гулять. Не обязательно толпой.
06.04.2021 19:45 Відповісти
все площадки типо закрыты.. на Оболони так точно..
06.04.2021 19:47 Відповісти
Тому,що их нет.Лента новостей.Только вдумайтесь....Утро 7.00 Сводка по Ковиду до 10.00.Сколько умерло,сколько выжило.Красные зоны.Протест бизнеса перекрыл дорогу.10.00-сводка с фронта.11.00-Киев в пробках.Кто кому брешет?Пустые вагоны Метро,а Киев в пробках,бо по 10 человек на трамвай
06.04.2021 19:55 Відповісти
ЗакрилиОн діти бігають з тими стрічками бавлятьсяІграшок малим підігнали,типу
06.04.2021 21:08 Відповісти
Надо быть идиотами, чтобы закрыть детские и спортивные площадки.
Типа мамаши с колясками начнут тесно кучковаться и целоваться взасос.
У Виталика весеннее воспаление отбитых на ринге мозгов.
07.04.2021 00:54 Відповісти
 
 