Київська мерія не може показати рішення, за яким закрила дитячі майданчики, - журналістка Бурлакова

Рішення райдержадміністрації посилається на постанову Кабміну від грудня 2020 року, але там йдеться не про дитячі, а про знімальні майданчики.

Про це пише у фейсбуці журналістка Цензор.НЕТ Валерія Бурлакова.

Вона спробувала з'ясувати через додаток "1551", на якій підставі комунальники щодня обмотують стрічкою дитячий майданчик у неї на подвір'ї.

"4, 5, 6 квітня, хроніки вирішення питання в додатку 1551:

Над вашим зверненням працює ЖЕУ "Липкижитлосервіс" Так-так, ЖЕУ працює! Ой. Ні. Вони не впоралися. Відтепер над вашим зверненням буде працювати Печерська районна в місті Києві державна адміністрація. .... Над вашим зверненням буде працювати ЖЕУ "Липкижитлосервіс" Так, працює ЖЕУ, працює. Орієнтовна дата отримання відповіді - 19 квітня ", - описала Бурлакова своє спілкування з чиновниками.

У коментарях користувачі розмістили лист від РДА, в якому обґрунтоване закриття майданчиків.

"У коментах є лист від РДА, де посилаються на протокол №8 позачергового засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 2 квітня 2021, пункти 3 і 7. У пунктах 3 і 7 - посилання на постанову Кабміну №1236 від 9 грудня 2020 року. У постанові Кабміну слово "майданчик" зустрічається один раз, і це "знімальний майданчик"", - зазначила Бурлакова.



