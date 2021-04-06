УКР
Зеленський у розмові з Трюдо закликав Канаду "проявити лідерство" і сприяти отриманню Україною ПДЧ в НАТО, - ОП

Зеленський у розмові з Трюдо закликав Канаду

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в під час телефонної розмови обговорили загострення ситуації на Донбасі.

Як повідомляє пресслужба глави української держави, Зеленський поінформував прем'єр-міністра Канади про постійні порушення режиму припинення вогню на Донбасі, що призводять до зростання втрат серед українських військових, а також про підвищення військової загрози для України з боку Росії, інформує Цензор.НЕТ.

"За час перемир’я, з 27 липня минулого року, через обстріли на Донбасі загинуло 28 воїнів. З них 24 – у цьому році. Лише з 26 березня ми втратили 8 наших військових. Кожен день війни коштує нам життів сміливих, патріотичних людей, які мають будувати майбутнє України", – зазначив Президент.

Так, Зеленський наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію, щоб запобігти подальшій ескалації.

Глава Української держави подякував за співпрацю в межах Канадської військової тренувальної місії UNIFIER та запропонував розглянути можливість розширення програми тренувань для Збройних Сил України, зокрема збільшення кількості канадських військових інструкторів в Україні.

Президент наголосив на важливості питання стосовно можливості отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.

"Як особливий партнер України, Канада могла б проявити лідерство серед союзників, які підтримують рішення щодо ПДЧ для України. Сприяння Канади буде важливим сигналом підтримки з боку справжніх друзів", – сказав Зеленський.

Глава Української держави ще раз запросив Джастіна та Софі Трюдо на інавгураційний саміт Кримської платформи в Києві 23 серпня цього року та на святкування 30-річчя незалежності України.

А Зеля не хочет проявить лидерство и начинать делать шаги, необходимые, чтобы Украину приняли в Европу? Например начать уголовное преследование Бени, или уголовное преследование рашенских агентов вокруг себя?
06.04.2021 18:59
+12
Завдяки тобі Віслючок ,хлопці гинуть без права на відповідь за загибель!!!))
показати весь коментар
06.04.2021 19:02
+9
Да то кацап.
показати весь коментар
06.04.2021 19:16
А Зеля не хочет проявить лидерство и начинать делать шаги, необходимые, чтобы Украину приняли в Европу? Например начать уголовное преследование Бени, или уголовное преследование рашенских агентов вокруг себя?
показати весь коментар
06.04.2021 18:59
Що ЄС що НАТО кажут відкритим текстом ,що головна проблема України, це відсутність реалної судової реформи і реальної боротьби з корупцією !!!))
показати весь коментар
06.04.2021 19:08
Таки да. США чуть прямым текстом говорят -- Беню и его холуев от власти вон и под суд. Но Зеля делает вид что не слышит.
показати весь коментар
06.04.2021 19:12
Він ще налаштовується на війну з корупцією
показати весь коментар
06.04.2021 19:15
До кінця свого строку якраз налаштується...
показати весь коментар
06.04.2021 20:07
После уголовного преследования этих уродов недолго и на Вiслюка Оманско-Катарского выйти.
А }{уйло своего ценного агента спалить сейчас никак не может- он ещё не успел сдать Украину.
показати весь коментар
06.04.2021 19:19
Завдяки тобі Віслючок ,хлопці гинуть без права на відповідь за загибель!!!))
показати весь коментар
06.04.2021 19:02
Придурок, у НАТО есть секретные данные разведки, разработок оружия и так далее, доступ к этим документам имеет руководство всех стран НАТО. А теперь вопрос, какой дебилоид позволит получить доступ к этим документам российским агентам Ермаку, Шкарлету, Татарову?
показати весь коментар
06.04.2021 19:03
Ты думаешь американская военная промышленность отчитывается о секретных разработках своего оружия лидерам, например, Турции или Литвы? Нет, конечно.
показати весь коментар
06.04.2021 19:10
Разработки военной промышленности и документы НАТО это разные вещи, я ж не имел ввиду, что США выдает всем странам НАТО всю секретную информацию, так же и Германия, есть же еще вопросы национальной безопасности, но есть порядок, в рамках которого существует отмен данными разведки или разработок между странами по тем или иным вопросам.
показати весь коментар
06.04.2021 19:15
а трюдо не спросил его, считает ли он ***** убийцей, как сам трюдо, а также другие главы государств?
показати весь коментар
06.04.2021 19:04
Я одного не понимаю,если НАТО само не дает ПДЧ, то зачем унижаться и навязываться? Ну значит мы им не нужны,надо искать другие союзы.
показати весь коментар
06.04.2021 19:05
Наприклад з кацапами...
показати весь коментар
06.04.2021 19:06
Это на твой приклад.Тебе они наверно нравятся.
показати весь коментар
06.04.2021 19:27
Какие еще есть союзы в Европе? Можно поподробнее.
показати весь коментар
06.04.2021 19:14
Да то кацап.
показати весь коментар
06.04.2021 19:16
Причём уже заспамленный кацап.
показати весь коментар
06.04.2021 19:21
А ты кто? Почему флаг не украинский?
показати весь коментар
06.04.2021 19:29
Ну не знаю,например с теми странами которые еще не состоят в НАТО.Ну делать то что то надо или будем сидеть рассчитывая только на самих себя? Сами против Кацапии мы не устоим.
показати весь коментар
06.04.2021 19:37
Можно конкретнее -- какие страны в Европе вокруг нас не состоят в НАТО или не стремятся в НАТО. Конкретно с кем мы должны объединятся?
показати весь коментар
06.04.2021 19:44
Ну да вообще то ты прав.Там остаются Австрия,Кипр,Финляндия,Молдова,Ирландия,Швеция,Швейцария.Я так думаю что за Украину они впрягаться не будут. На грузин и азеров надежды тоже ноль.Ну значит будем сами.
показати весь коментар
06.04.2021 19:55
Нет, мы будем делать все необходимое что-бы навести в стране порядок и нас приняли в Европу. Но не с этой тупой властью олигархических холуев. Эти будут делать только под страхом уголовных дел.
показати весь коментар
06.04.2021 20:01
Это понятно,чтоб навести порядок нужно время.А у нас его нет.Кацапы уже у наших границ.В ближайшие 5 лет перспективы на вступление нет,коррупция,спорные территории и т.д. Поэтому я и говорю что (на сегодняшний день) на НАТО надежды нет.Надо искать какие то другие варианты.
показати весь коментар
06.04.2021 20:10
Нужно просто выполнить первое и самое главное требование -- начать уголовное преследование Бени и уголовное преследование рашенских агентов в центральной власти. Поменять людей, отвечающих за оборону государства с тупых трусов на компетентных. Без этого все будут только выражать глубокое сожаление и озабоченность. Никто не будет делать за украинцев их домашнюю работу.
показати весь коментар
06.04.2021 20:15
Эта "фантастика" не при этой власти.
показати весь коментар
06.04.2021 20:22
Эту власть еще можно заставить шевелится. Например угрозой у
показати весь коментар
06.04.2021 20:24
Ну может быть,будем надеяться.
показати весь коментар
06.04.2021 20:25
Зеля веде Україну до НАТО,бачу шо опозиція проти,але ні чого у головних опозиціонерів не вийде,не вийде у вас збити Україну з обраного шояху,за Зелю більшість Українців.
показати весь коментар
06.04.2021 19:06
серйозно?
показати весь коментар
06.04.2021 19:08
Не розумію,хто куди сер,і шо таке йозно?
показати весь коментар
06.04.2021 19:14
Не є фаном Зельмана але він правий за нього більшисть . Питання чому ?
показати весь коментар
06.04.2021 21:05
Зверніться до психіатра ,можливо ще не пізно і вам допоможуть !!)))
показати весь коментар
06.04.2021 19:13
Можно узнать что ты принимаешь такое? Просто интересно с медицинской точки.
показати весь коментар
06.04.2021 19:16
Добре лизнув)
показати весь коментар
06.04.2021 19:17
Зєля веде Україну у повну прірву. Більше нікуди він її не зможе привести.
показати весь коментар
06.04.2021 20:09
Вперше в Україні про НАТО заговорили не в стилі "ми прагнемо розпочати консультації щодо старту процедури по виконанню вимог задля отримання програми руху до тимчасово-асоційованого членства", а почали вимагати більш конкретні кроки і від самих членів Альянсу.
показати весь коментар
06.04.2021 19:07
НАТО в ХАТУ!
показати весь коментар
06.04.2021 19:10
Насамперед, треба бути вимогливим до себе, а не випрошувати щось у інщих.
показати весь коментар
06.04.2021 19:12
Проявляючи п..дерство ,Віслючок вимогає від Трюдо лідерства !!!))))
показати весь коментар
06.04.2021 19:15
ты,зесрань,нас для этого в 2014 ,но уже без главнокомандующего засунул?надеюсь падешь ты смертью храбрых,козел.
показати весь коментар
06.04.2021 19:37
ватная гниль всегда против НАТО...голосовал за зебобу думая,что ему дадут с кацапьем вас замирить?вопрос риторический...
показати весь коментар
06.04.2021 19:34
янілох краде, нічого не робе для країни, і прізиває. йолоп.
показати весь коментар
06.04.2021 19:15
Як це нічого не робе? Він коктейль сьорбає на пляжі, на березі перської затоки. Нажарився за цілий день на сонці. Думаєте легко бути президентом?
показати весь коментар
06.04.2021 19:32
Трюдо заказал ЗЕлёносопельному БлаЗЕню исполнение тилипком на рояле увертюру балета "Щелкунчик", под которую желающим из Незалежной вступить в НАТО будет веселее грызлом прощёлкать.
показати весь коментар
06.04.2021 19:25
Бггг)))зебоба охамел- тот Джастин его терпеть не может...но надежда на то,что люди понимают,шо зекретин с зесранью -это не Украина,и нам помогут
показати весь коментар
06.04.2021 19:32
Зеленка сейчас выглядит реально как актриса немецких фильмов для взрослых.
показати весь коментар
06.04.2021 19:32
Что сказала Канада на "дружественное" голосование Украиныhttps://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky/30682964.html
показати весь коментар
06.04.2021 19:32
СТРАНУ С ПОГОЛОВНОЙ КРУГОВОЙ КОРРУПЦИЕЙ, ВЗЯТКАМИ, НЕ РАБОТАЮЩИМИ ИНСТИТУТАМИ ВЛАСТИ, СУДАМИ, МЕНТАМИ И ПРОЧЕЕ - НЕ ВОЗЬМУТ В НАТУ, ПЕРЕДАЙТЕ ЧЛЕНОГРАЮ-КЛОУНУ. ДЯКУЛА
показати весь коментар
06.04.2021 19:33
Так ЗЕ-бобіка йще погано з географією ?!

Він що не розуміє , що країна з 15 млн. населення не може бути лідером у країн з населенням в 300 млн. , або та ж Японія має 130 млн. Або Германія більше 110 млн.

Канада навіть не перша серед країн т.з. "Британскої спвівдружності" . Формально лідером Канади є Queen Elizabeth - Two ...
показати весь коментар
06.04.2021 19:34
Идиот
показати весь коментар
06.04.2021 19:49
Сегодня по автобану А-9, натовская колона шла... -- это очень дорого -- даже просто на внешний вид!

...а украинские олигархи, за Украину в НАТО , платить не будут...
Задумайся о том! (с)
показати весь коментар
06.04.2021 19:54
Лёд и пламя.Каждый держит своё знамя
Клён и клевер
Лед и пламя https://youtu.be/B-KK2p_fvtE
показати весь коментар
06.04.2021 20:10
Трюдо - не лідер.

Чого ти канючиш, тля криворізька ? Забуло, як скакало, ненормальне: =сдєлалі іх вмєстє= ?
Давай, "герой". Війну вже =закончіло=, зубожіння подолало, контрабанду і корупцію побороло ...

Для чого тобі НАТО, =нє стрєляют= же давно ... Де твій план, яким ти хизувалося (ще й не одним) ? Що ? Все ? Тобі показали, хто ти і де ти ?
показати весь коментар
06.04.2021 20:18
Я казав спочатку каденцii,щоб сiдав з общей тетрадью 96 сторiнок,та починав писати одне словосполучення"Украина не Рашка"на усi 96 сторiнкок.Як шо не зрузумiв,бери ще зошiт,та починай спочатку....Але вiн,щось у очах Пуйла шукав втрачаючи час
показати весь коментар
06.04.2021 20:35
О це реальна зрада..!
показати весь коментар
06.04.2021 21:02
Наказ "найвеличнішого лідера" прем'єр міністру Канади: "Премьер Трюдо, таку твою мать, прояви наконец лидерство в получении Украиной ПДЧ в НАТО!"
показати весь коментар
06.04.2021 21:54
Зеленський, по суті, отримав відповідь на своє публічно поставлене запитання.
Коротко її переказав Білий дім у пресрелізі, де йдеться, що Байден підкреслив "підтримку плану Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях". "Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України", - йдеться https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/2/7121687/ в заяві Білого дому .
Такою є дипломатична мова, за правилами якої одна держава (США) не може вимагати у іншої (України) реформ - може лише запрошувати до їх прискорення, натякаючи на перспективи.
От тільки немає впевненості, що особисто Зеленський почув цей заклик. Бо у https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-i-dzho-bajden-obgovorili-rozvitok-demokr-67765 пресрелізі Банкової ця фраза звучала інакше: "Джо Байден висловив підтримку прогресу України у питанні здобуття членства в НАТО". Немов все і так іде добре.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/04/5/7121732/ Між міфами та натяками: приховані деталі розмови Байдена і Зеленського
показати весь коментар
06.04.2021 22:05
Это вот сцыкло ЗЕ призывает Трюдо проявить лидерство???!!!

Походу эта криворожская обизяна реально верит, шо ей все должны.
показати весь коментар
06.04.2021 22:46
 
 