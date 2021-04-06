Зеленський у розмові з Трюдо закликав Канаду "проявити лідерство" і сприяти отриманню Україною ПДЧ в НАТО, - ОП

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в під час телефонної розмови обговорили загострення ситуації на Донбасі.

Як повідомляє пресслужба глави української держави, Зеленський поінформував прем'єр-міністра Канади про постійні порушення режиму припинення вогню на Донбасі, що призводять до зростання втрат серед українських військових, а також про підвищення військової загрози для України з боку Росії, інформує Цензор.НЕТ.

"За час перемир’я, з 27 липня минулого року, через обстріли на Донбасі загинуло 28 воїнів. З них 24 – у цьому році. Лише з 26 березня ми втратили 8 наших військових. Кожен день війни коштує нам життів сміливих, патріотичних людей, які мають будувати майбутнє України", – зазначив Президент.

Так, Зеленський наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію, щоб запобігти подальшій ескалації.

Глава Української держави подякував за співпрацю в межах Канадської військової тренувальної місії UNIFIER та запропонував розглянути можливість розширення програми тренувань для Збройних Сил України, зокрема збільшення кількості канадських військових інструкторів в Україні.

Президент наголосив на важливості питання стосовно можливості отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.

"Як особливий партнер України, Канада могла б проявити лідерство серед союзників, які підтримують рішення щодо ПДЧ для України. Сприяння Канади буде важливим сигналом підтримки з боку справжніх друзів", – сказав Зеленський.

Глава Української держави ще раз запросив Джастіна та Софі Трюдо на інавгураційний саміт Кримської платформи в Києві 23 серпня цього року та на святкування 30-річчя незалежності України.

