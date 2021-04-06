Зеленський у розмові з Трюдо закликав Канаду "проявити лідерство" і сприяти отриманню Україною ПДЧ в НАТО, - ОП
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в під час телефонної розмови обговорили загострення ситуації на Донбасі.
Як повідомляє пресслужба глави української держави, Зеленський поінформував прем'єр-міністра Канади про постійні порушення режиму припинення вогню на Донбасі, що призводять до зростання втрат серед українських військових, а також про підвищення військової загрози для України з боку Росії, інформує Цензор.НЕТ.
"За час перемир’я, з 27 липня минулого року, через обстріли на Донбасі загинуло 28 воїнів. З них 24 – у цьому році. Лише з 26 березня ми втратили 8 наших військових. Кожен день війни коштує нам життів сміливих, патріотичних людей, які мають будувати майбутнє України", – зазначив Президент.
Так, Зеленський наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію, щоб запобігти подальшій ескалації.
Глава Української держави подякував за співпрацю в межах Канадської військової тренувальної місії UNIFIER та запропонував розглянути можливість розширення програми тренувань для Збройних Сил України, зокрема збільшення кількості канадських військових інструкторів в Україні.
Президент наголосив на важливості питання стосовно можливості отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.
"Як особливий партнер України, Канада могла б проявити лідерство серед союзників, які підтримують рішення щодо ПДЧ для України. Сприяння Канади буде важливим сигналом підтримки з боку справжніх друзів", – сказав Зеленський.
Глава Української держави ще раз запросив Джастіна та Софі Трюдо на інавгураційний саміт Кримської платформи в Києві 23 серпня цього року та на святкування 30-річчя незалежності України.
А }{уйло своего ценного агента спалить сейчас никак не может- он ещё не успел сдать Украину.
Він що не розуміє , що країна з 15 млн. населення не може бути лідером у країн з населенням в 300 млн. , або та ж Японія має 130 млн. Або Германія більше 110 млн.
Канада навіть не перша серед країн т.з. "Британскої спвівдружності" . Формально лідером Канади є Queen Elizabeth - Two ...
...а украинские олигархи, за Украину в НАТО , платить не будут...
Задумайся о том! (с)
Клён и клевер
Лед и пламя https://youtu.be/B-KK2p_fvtE
Чого ти канючиш, тля криворізька ? Забуло, як скакало, ненормальне: =сдєлалі іх вмєстє= ?
Давай, "герой". Війну вже =закончіло=, зубожіння подолало, контрабанду і корупцію побороло ...
Для чого тобі НАТО, =нє стрєляют= же давно ... Де твій план, яким ти хизувалося (ще й не одним) ? Що ? Все ? Тобі показали, хто ти і де ти ?
Коротко її переказав Білий дім у пресрелізі, де йдеться, що Байден підкреслив "підтримку плану Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях". "Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України", - йдеться https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/2/7121687/ в заяві Білого дому .
Такою є дипломатична мова, за правилами якої одна держава (США) не може вимагати у іншої (України) реформ - може лише запрошувати до їх прискорення, натякаючи на перспективи.
От тільки немає впевненості, що особисто Зеленський почув цей заклик. Бо у https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-i-dzho-bajden-obgovorili-rozvitok-demokr-67765 пресрелізі Банкової ця фраза звучала інакше: "Джо Байден висловив підтримку прогресу України у питанні здобуття членства в НАТО". Немов все і так іде добре.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/04/5/7121732/ Між міфами та натяками: приховані деталі розмови Байдена і Зеленського
Походу эта криворожская обизяна реально верит, шо ей все должны.