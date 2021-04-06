10 374 0
6 квітня в зоні ООС загинув боєць 1-ї ОТБр Максим Стеблянко. ФОТО
6 квітня в зоні ООС підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої загинув боєць 1-ї окремої танкової бригади Максим Стеблянко.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади в Фейсбук.
"Під час виконання бойового завдання в захисті суверенітету і територіальної цілісності України в районі операції Об'єднаних сил загинув солдат механізованого батальйону 1 окремої танкової Сіверської бригади Максим Стеблянко.
Сьогодні, 6 квітня, приблизно о 9.30 солдат Максим Стеблянко зазнав поранень, несумісних із життям, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої", - сказано в повідомленні.
Воїну було 23 роки, він був родом із Сумської області.
