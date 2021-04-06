Окупанти передали українській стороні тіло воїна 10-ї ОГШБр, який зник 3 квітня
Захисник України був спортсменом і прихильником здорового способу життя. Він зник без зброї, в районі, в якому не було бойових зіткнень.
Про це повідомляє 10 гірничо-штурмова бригада "Едельвейс", інформує Цензор.НЕТ.
"3 квітня, у вечірній час, було виявлено зникнення військовослужбовця (ім'я з етичних міркувань повідомляти наразі ми не будемо), без зброї. У місці зникнення військовослужбовця ніяких бойових зіткнень зафіксовано не було. Військовослужбовець, попри нетривалий час проходження служби, в нашому підрозділі характеризувався позитивно, зауважень з боку командування не було. Спортсмен, прихильник здорового способу життя", - розповіли в бригаді.
Командування частини негайно розпочало пошуки зниклого, але вони не дали результату.
Сьогодні представники російсько-окупаційних військ на КПВВ "Мар'їнка" передали українській стороні тіло загиблого захисника України.
"Що саме могло статися з військовослужбовцем - нам поки це невідомо. Розглядаються версії різні, зокрема: втрата орієнтування і навіть викрадення. Про те, що саме сталося, можна буде міркувати тільки після встановлення всіх обставин події", - зазначили в бригаді.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Його вбили московськи бойовики,що ва ще не відомо?
...
Но кацапы так не воюют.
Им кровушка нужна - вот, и убили.
Даже когда убивать не было надобности.
Зеля , краще не повертайся із Катару , бо буде гаряче !
пособники , иуды и коллаборанты - чтоб вы все сдохли в страшных муках
Источник:https://censor.net/ru/n3258061
____________
Так не буває. Тим більш на передку. Скоріше розвідгрупа захопила "язика", але не донесла. Треба позатуляти минами усі дірки, а не розміновувати.