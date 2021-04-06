Окупанти передали українській стороні тіло воїна 10-ї ОГШБр, який зник 3 квітня

Захисник України був спортсменом і прихильником здорового способу життя. Він зник без зброї, в районі, в якому не було бойових зіткнень.

Про це повідомляє 10 гірничо-штурмова бригада "Едельвейс", інформує Цензор.НЕТ.

"3 квітня, у вечірній час, було виявлено зникнення військовослужбовця (ім'я з етичних міркувань повідомляти наразі ми не будемо), без зброї. У місці зникнення військовослужбовця ніяких бойових зіткнень зафіксовано не було. Військовослужбовець, попри нетривалий час проходження служби, в нашому підрозділі характеризувався позитивно, зауважень з боку командування не було. Спортсмен, прихильник здорового способу життя", - розповіли в бригаді.

Командування частини негайно розпочало пошуки зниклого, але вони не дали результату.

Читайте також: Воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" повернулися в рідну Коломию після ротації на Донбасі. ВIДЕО

Сьогодні представники російсько-окупаційних військ на КПВВ "Мар'їнка" передали українській стороні тіло загиблого захисника України.

"Що саме могло статися з військовослужбовцем - нам поки це невідомо. Розглядаються версії різні, зокрема: втрата орієнтування і навіть викрадення. Про те, що саме сталося, можна буде міркувати тільки після встановлення всіх обставин події", - зазначили в бригаді.



