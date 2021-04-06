УКР
Окупанти передали українській стороні тіло воїна 10-ї ОГШБр, який зник 3 квітня

Окупанти передали українській стороні тіло воїна 10-ї ОГШБр, який зник 3 квітня

Захисник України був спортсменом і прихильником здорового способу життя. Він зник без зброї, в районі, в якому не було бойових зіткнень.

Про це повідомляє 10 гірничо-штурмова бригада "Едельвейс", інформує Цензор.НЕТ.

"3 квітня, у вечірній час, було виявлено зникнення військовослужбовця (ім'я з етичних міркувань повідомляти наразі ми не будемо), без зброї. У місці зникнення військовослужбовця ніяких бойових зіткнень зафіксовано не було. Військовослужбовець, попри нетривалий час проходження служби, в нашому підрозділі характеризувався позитивно, зауважень з боку командування не було. Спортсмен, прихильник здорового способу життя", - розповіли в бригаді.

Командування частини негайно розпочало пошуки зниклого, але вони не дали результату.

Читайте також: Воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" повернулися в рідну Коломию після ротації на Донбасі. ВIДЕО

Сьогодні представники російсько-окупаційних військ на КПВВ "Мар'їнка" передали українській стороні тіло загиблого захисника України.

"Що саме могло статися з військовослужбовцем - нам поки це невідомо. Розглядаються версії різні, зокрема: втрата орієнтування і навіть викрадення. Про те, що саме сталося, можна буде міркувати тільки після встановлення всіх обставин події", - зазначили в бригаді.

Окупанти передали українській стороні тіло воїна 10-ї ОГШБр, який зник 3 квітня 01
Окупанти передали українській стороні тіло воїна 10-ї ОГШБр, який зник 3 квітня 02

+45
Кацапские ДРГ шарятся в тылу ВСУ как у себя дома. Зато у жирных генералов все красиво на бумаге
06.04.2021 19:15 Відповісти
+34
"Что именно могло случиться с военнослужащим - нам пока это неизвестно....
Його вбили московськи бойовики,що ва ще не відомо?
06.04.2021 19:13 Відповісти
+21
Сволочи !!!! Путин - ты тварь!! А за солдат и офицеров россии стыдно!!! Вы стали просто бандитами!! Как и в первой Чеченской - и все вы понимаете!
06.04.2021 19:17 Відповісти
Бардак процветает, вот что это такое.
06.04.2021 19:16 Відповісти
Оккупанты передали украинской стороне тело воина 10-й ОГШБр, пропавшего 3 апреля - Цензор.НЕТ 9414

06.04.2021 19:20 Відповісти
Им нельзя верить, могли и сами к нам зайти.
06.04.2021 19:32 Відповісти
и кому верить? честно говоря, больше верится этим сообщениям, что все таки ДРГ было
06.04.2021 19:34 Відповісти
RIP
06.04.2021 19:18 Відповісти
А шо жидёныш?
06.04.2021 19:21 Відповісти
Вечная память герою!
06.04.2021 19:25 Відповісти
https://twitter.com/UCoSpaniel/status/1379390928322977798 Еще один за сегодня https://twitter.com/UCoSpaniel/status/1379390928322977798
06.04.2021 19:28 Відповісти
За 6 днів квітня "режимом тиші" вбито- 5 військових, поранено- 5 військових.
Окупанти передали українській стороні тіло воїна 10-ї ОГШБр, який зник 3 квітня - Цензор.НЕТ 9502
06.04.2021 19:37 Відповісти
PS.Мені НЕ подобаєтся , але підтримую світлину...
06.04.2021 20:58 Відповісти
Могли в плен взять, потом обменять.
Но кацапы так не воюют.
Им кровушка нужна - вот, и убили.
Даже когда убивать не было надобности.
06.04.2021 19:56 Відповісти
Розвідку нашу Зеблазень прибрав , снайперів прибрав , снайперів прибрав , в сірій зоні кацапня гуляє , як у себе вдома !
Зеля , краще не повертайся із Катару , бо буде гаряче !
06.04.2021 20:04 Відповісти
Світла пам'ять Герою Украіни 😪😪😪
06.04.2021 20:05 Відповісти
В предыдущей новости РЕБЁНОК СОЛНЫШКО КРАСАВЧИК 23 года убит ! За несколько дней пять человек убито и пять ранено Где высшая справедливость ? Рашисты и их
пособники , иуды и коллаборанты - чтоб вы все сдохли в страшных муках
06.04.2021 20:38 Відповісти
В мене завжди за цхх дітей серце болить....
06.04.2021 20:59 Відповісти
Судмедексперт може причину і час загибелі визначити за лічені години. А поверхневий огляд може зробити будь хто і дізнається причину загибелі без зайвих відстрочок. Що заважає сказати причину загибелі? Військова таємниця? Знову військова таємниця?
06.04.2021 20:40 Відповісти
"...непродолжительное время прохождения службы..."
Источник:https://censor.net/ru/n3258061
____________
Так не буває. Тим більш на передку. Скоріше розвідгрупа захопила "язика", але не донесла. Треба позатуляти минами усі дірки, а не розміновувати.
06.04.2021 20:54 Відповісти
Если минное поле не просматривается. оно снимается противником...а если долго не просматривается ставится свое рядом по свим правилам...
06.04.2021 21:02 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Окупанти передали українській стороні тіло воїна 10-ї ОГШБр, який зник 3 квітня - Цензор.НЕТ 2152
06.04.2021 20:53 Відповісти
корма прийде і на опзж і на упц мп які служать кремлівським фашистам та і в слугах народу достатьно украінофобів
07.04.2021 11:39 Відповісти
 
 