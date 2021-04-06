УКР
Боєць 58-ї ОМПБр Володимир Шпак загинув 6 квітня в районі Невельського на Донбасі

Боєць 58-ї ОМПБр Володимир Шпак загинув 6 квітня в районі Невельського на Донбасі

Сьогодні, 6 квітня, близько 10:55 у районі населеного пункту Невельськ Ясинуватського району Донецької області внаслідок смертельного осколкового поранення, якого зазнав під час обстрілу позицій ЗСУ найманцями РФ, загинув старший лейтенант Володимир Шпак.

Про це йдеться на офіційній facebook-сторінці 58-ї ОМПБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З сумом повідомляємо про загибель нашого побратима. Сьогодні близько 10:55 Під час обстрілу противником позицій наших захисників зазнав осколкового поранення, несумісного з життям, старший лейтенант Шпак Володимир Віталійович. Володимир був родом із Чернігова, з 2018 року став на захист Батьківщини, сьогодні він відійшов до небесних сил. Командування бригади і весь особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України. Завжди з нами, завжди воїн, завжди побратим. Вічна слава Герою", - наголошується в повідомленні.

Володимир Віталійович Шпак служив старшим лейтенантом у 58-ій окремій мотопіхотній бригаді.

Боєць 58-ї ОМПБр Володимир Шпак загинув 6 квітня в районі Невельського на Донбасі 01

Нагадаємо, 6 квітня в зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Недалеко від населеного пункту Невельське противник відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок ворожого обстрілу один український воїн зазнав поранень, несумісних із життям. Крім цього, в районі операції Об'єднаних сил один військовослужбовець загинув у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої. На обстріл російсько-окупаційних військ українські війська відкрили вогонь у відповідь.

Підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої, загинув боєць 1-ї окремої танкової бригади Максим Стеблянко.

Автор: 

Донбас (22362) втрати (4535) Осока Ян (1495) 58 окрема мотопіхотна бригада (114)
+16
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
06.04.2021 20:16 Відповісти
+13
Боєць 58-ї ОМПБр Володимир Шпак загинув 6 квітня в районі Невельського на Донбасі - Цензор.НЕТ 1381
06.04.2021 20:20 Відповісти
+11
Світла пам'ять офіцеру.
Глибокі співчуття рідним.
06.04.2021 20:37 Відповісти
Тут написать нечего.А что написать п-ц!
06.04.2021 20:12 Відповісти
это который по счету сегодня? а зеля все продолжает х@ром по роялю ялозить
06.04.2021 20:25 Відповісти
Что такое-служил ст.лейтенантом? Любой в-с стоит на какой то должности. А Шмаркля еще купается? Ему пхй,да Зельоные?
06.04.2021 20:30 Відповісти
ще один Герой.. в Небесний батальон захисників...
Боєць 58-ї ОМПБр Володимир Шпак загинув 6 квітня в районі Невельського на Донбасі - Цензор.НЕТ 637

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !
(вмирає батьківська надія і щастя)
06.04.2021 20:40 Відповісти
Ну, уже нет перемирия, ну почему же артиллерией не отвечать?
Понятно, что орки тоже подтянут - и это будут потери с двух сторон, но это хотя бы не будет игра в одни ворота.
Нельзя оставлять так, как сегодня - те убивают, а ответки никакой нет.
06.04.2021 20:42 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Боєць 58-ї ОМПБр Володимир Шпак загинув 6 квітня в районі Невельського на Донбасі - Цензор.НЕТ 891
06.04.2021 20:56 Відповісти
Боєць 58-ї ОМПБр Володимир Шпак загинув 6 квітня в районі Невельського на Донбасі - Цензор.НЕТ 4416
06.04.2021 21:43 Відповісти
 
 