Боєць 58-ї ОМПБр Володимир Шпак загинув 6 квітня в районі Невельського на Донбасі

Сьогодні, 6 квітня, близько 10:55 у районі населеного пункту Невельськ Ясинуватського району Донецької області внаслідок смертельного осколкового поранення, якого зазнав під час обстрілу позицій ЗСУ найманцями РФ, загинув старший лейтенант Володимир Шпак.

Про це йдеться на офіційній facebook-сторінці 58-ї ОМПБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З сумом повідомляємо про загибель нашого побратима. Сьогодні близько 10:55 Під час обстрілу противником позицій наших захисників зазнав осколкового поранення, несумісного з життям, старший лейтенант Шпак Володимир Віталійович. Володимир був родом із Чернігова, з 2018 року став на захист Батьківщини, сьогодні він відійшов до небесних сил. Командування бригади і весь особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України. Завжди з нами, завжди воїн, завжди побратим. Вічна слава Герою", - наголошується в повідомленні.

Володимир Віталійович Шпак служив старшим лейтенантом у 58-ій окремій мотопіхотній бригаді.

Нагадаємо, 6 квітня в зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Недалеко від населеного пункту Невельське противник відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок ворожого обстрілу один український воїн зазнав поранень, несумісних із життям. Крім цього, в районі операції Об'єднаних сил один військовослужбовець загинув у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої. На обстріл російсько-окупаційних військ українські війська відкрили вогонь у відповідь.

Підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої, загинув боєць 1-ї окремої танкової бригади Максим Стеблянко.